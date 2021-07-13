Как прожить дольше: закуска, обладающая "защитным эффектом" от рака

Участники сообщили о частоте и количестве употребления орехов (особенно грецких). / MTSOfan / Flickr

Исследования продолжают подчеркивать важность здорового питания, углубляясь в конкретные диетические компоненты. Хотя взаимосвязь между диетой и смертностью от всех причин сложна, некоторые элементы связаны со снижением риска развития хронических заболеваний, таких как рак.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Natural Medicine Journal, грецкие орехи попадают в эту категорию.

Это один из ключевых результатов исследования, в котором отслеживали пищевые привычки 7216 человек, пишет Express.co.uk.

Потребление орехов участниками оценивалось в начале исследования с помощью полуколичественного опросника, состоящего из 137 пунктов, который проводился диетологами во время личных интервью.

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Была получена информация о самооценке потребления орехов в целом и о потреблении грецких орехов в частности.

Участники сообщили о частоте и количестве употребления орехов (особенно грецких).

Для целей этого исследования 28 граммов орехов считалось одной порцией.

Что выяснили исследователи?

В течение среднего периода наблюдения в 4,8 года произошло 323 случая смерти, в том числе 81 смерть от сердечно-сосудистых заболеваний и 130 случаев смерти от рака.

Употребление орехов было связано со значительным снижением риска общей смертности.

По сравнению с не потребителями, субъекты, потребляющие более трех порций орехов в неделю (32 процента когорты), имели на 39 процентов более низкий риск смертности.

"Наблюдался аналогичный защитный эффект против сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от рака", - пишут авторы исследования.

Участники, соблюдающие средиземноморскую диету с орехами, которые потребляли более трех порций в неделю с начала исследования, также имели самый низкий общий риск смертности.

"Результаты этого исследования показали влияние любого употребления орехов на все результаты", - заключили авторы исследования.

Польза орехов также подтверждается рисками, связанными с недостаточным их рационом.

Harvard Health цитирует анализ пищевых привычек и показателей здоровья населения США.

Общенациональное исследование показало, что употребление слишком малого количества орехов и семян связано с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или диабета.

В этом исследовании, опубликованном в Журнале Американской медицинской ассоциации, исследователи из Школы диетологии и политики Тафтса Фридмана использовали модель, в которой использовались данные множества наблюдательных исследований диеты и здоровья, включая Национальные исследования здоровья и питания. , который предоставил подробную информацию о пищевых привычках американцев за десятилетие, закончившееся в 2012 году.

По их оценкам, в 2012 году более 300 000 смертей от болезней сердца, инсульта или диабета 2 типа - около 45 процентов всех смертей от этих состояний - были связаны с употреблением в пищу либо слишком большого, либо слишком малого количества 10 питательных веществ.

Другие ключевые советы по образу жизни

Помимо здорового питания, регулярные упражнения могут способствовать долголетию.

"Взрослые должны заниматься физическими упражнениями каждый день. Любой вид активности полезен для вас", - поясняет NHS.

Организатор здоровья говорит, что взрослые должны заниматься укрепляющими упражнениями, которые прорабатывают все основные мышцы (ноги, бедра, спину, живот, грудь, плечи и руки), по крайней мере, два дня в неделю.

Вам также следует:

Выполняйте как минимум 150 минут активности средней интенсивности в неделю или 75 минут активности высокой интенсивности в неделю.

Сократите время, проводимое в положении сидя или лежа, и прервите длительные периоды бездвижения какой-нибудь деятельностью.