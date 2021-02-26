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Как рапознать аллергию на глютен: проверить симптомы

26 февраля 2021, 13:21

Это состояние, которое мешает вашему организму нормально перерабатывать или усваивать глютен.

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Это состояние, которое мешает вашему организму нормально перерабатывать или усваивать глютен. / 1zoom.ru

Глютен - белок, содержащийся в зернах, таких как рожь, пшеница и ячмень, - получил плохую репутацию. Но правда в том, что глютен может быть полезной частью большинства диет.

Хотя недостаточно исследований, чтобы предположить, что безглютеновая диета приносит значительную пользу для здоровья, есть определенные группы людей, например, с глютеновой болезнью или непереносимостью глютена, которым следует избегать глютена.

Чтобы помочь вам понять, действительно ли вам нужно исключить глютен из своего рациона, мы поговорили с двумя диетологами о признаках и симптомах непереносимости глютена.

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Понимание непереносимости глютена

Непереносимость глютена - часто называемая чувствительностью к глютену - это состояние, которое мешает вашему организму нормально перерабатывать или усваивать глютен.

Люди с непереносимостью глютена часто имеют симптомы, похожие на симптомы глютеновой болезни. Хотя дискомфорт аналогичен, непереносимость глютена - это чувствительность, которая вряд ли нанесет длительный вред организму.

Важно: целиакия - это генетическое аутоиммунное заболевание, при котором потребление глютена вызывает повреждение тонкого кишечника. Между тем непереносимость глютена может вызвать кратковременное вздутие живота и боль, но не приведет к долгосрочным последствиям для здоровья.

Непереносимость глютена может проявляться в разное время на протяжении жизни людей, а симптомы могут варьироваться от легких до тяжелых.

"Вы можете увидеть это рано или поздно в жизни, это действительно переменно", - говорит Меган Виндхэм, магистр здравоохранения, доктор медицинских наук, диетолог Техасского университета A&M. "Часто, чем больше кто-то сталкивается с этой пищей, тем больше мы видим эту негативную реакцию".

По словам Ребекки Вардаман, диетолога The Celiac Space, первыми признаками непереносимости глютена обычно являются газы, вздутие живота, боль в животе и аномальные движения кишечника.

Симптомы непереносимости глютена

  • Вздутие живота
  • Газ
  • Боль в животе
  • Диарея
  • Запор
  • Тошнота
  • Головная боль
  • Усталость
  • Мозговой туман

Время, необходимое для появления симптомов после употребления глютена, также варьируется от человека к человеку. "У некоторых людей симптомы могут появиться всего через час или уже на следующий день", - говорит Вардаман.

Как проверить непереносимость глютена

Если у вас проблемы с пищеварением, которые мешают вам нормально функционировать, вам следует обратиться к врачу.

"Когда это начинает мешать вашей повседневной деятельности и жизни, я бы сказал, что пришло время встретиться с кем-нибудь, чтобы поговорить о вариантах лечения", - говорит Виндхэм.

Непереносимость глютена диагностируется, когда врач может исключить целиакию или аллергию на пшеницу. Поскольку непереносимость глютена не может быть диагностирована с помощью анализа крови, как глютеновая болезнь, ее часто диагностируют путем исключения.

Если вы считаете, что у вас непереносимость глютена, крайне важно проконсультироваться с врачом, а не просто исключить глютен из своего рациона перед сдачей анализов.

Сам по себе глютен не имеет никакой пищевой ценности. Однако продукты, содержащие глютен, содержат и другие важные питательные вещества. Это означает, что если вы исключите глютен, вы также можете сократить количество питательных веществ, в которых нуждается ваше тело.

"Большинство людей не осознают некоторых недостатков питательных веществ, которые могут возникнуть в результате отказа от глютена", - говорит Виндхэм, добавляя, что людям, которые избегают продуктов с глютеном, обычно не хватает таких питательных веществ, как клетчатка, витамин B и железо.

Продукты, которых следует избегать при непереносимости глютена

Единственный способ лечения непереносимости глютена - избегать продуктов, содержащих глютен, таких как:

  • Пшеница
  • Ячмень
  • Рожь
  • Немного овса
  • Пиво
  • Большинство видов хлеба
  • Каша
  • Печенье
  • Сухарики
  • Макароны
  • Обеды
  • Заправки и соусы для салатов

Хотя этот список может показаться сложным, большинство фруктов, овощей, молочных продуктов, а также мяса и рыбы, которые не панированы или не в кляре, не содержат глютен. Чтение списка пищевых ингредиентов поможет вам избежать глютена.

Если у вас непереносимость глютена и вы едите продукты, содержащие глютен, вы можете испытывать боль, но это не повлияет на ваше здоровье в долгосрочной перспективе. Поэтому, если после употребления глютена вы испытываете только легкие симптомы, возможно, вам не придется полностью отказываться от некоторых из ваших любимых продуктов, содержащих глютен.

здоровье
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