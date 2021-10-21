Как распознать "ковидный" кашель: ответ британских врачей

Как распознать кашель при коронавирусе / slovami.net

Британские врачи дали дельные советы по поводу того, как определить кашель, возникающий при заражении COVID-19, пишет The Mirror.

Как стало известно специалистам, порядка 68% перенесших коронавирусную инфекцию, среди прочих жалоб называли и сухой кашель. Это второй по распространенного симптом COVID-19.

Врачи отмечают, что "ковидный" кашель отличаются тем, что исходит как бы из легких, он глубокий и при этом без мокроты. Также специалисты обратили внимание, что не всегда такой симптом — признак именно коронавирусной инфекции.

Такой кашель может появиться на фоне аллергии, астмы и других болезней, его появление может спровоцировать курение или слишком сухой воздух в помещении.

Специалисты подчеркнули, что самостоятельно отличить коронавирус от ОРВИ зачастую сложно, так как у этих недугов схожие симптомы. Из-за чего они посоветовали не заниматься самодиагностикой, а при первых признаках сделать тест.

Коронавирус в Киеве

Председатель комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий 18 октября рассказал о том, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Киеве указывает на тенденцию движения города в красную зону карантинных ограничений. На тот момент в больницах Киева было заполнено 70% коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Киевский градоначальник Виталий Кличко подтверждал информацию, согласно которой в Киеве в скором времени могут усилить карантин. При этом он назвал массовую вакцинацию единственным способом избежать жестких карантинных ограничений.