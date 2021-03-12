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Как распознать мужчину, которому нужен только секс - ответ психологов

12 марта 2021, 00:48

Есть известный стереотип: мол, всем без исключения мужчинами нужен от женщин только секс и ничего более. Но, как говорят психологи, в реальности все сложнее.

Секс
Как распознать мужчину, которому нужен только секс / Flickr / Hashmi Mart

На секс без обязательств ‒ вещь, на которой настаивают и которую очень любят парни ‒ очень немногие девушки согласны. Портал Elle опросил психологов и те рассказали, как распознать мужчин, которым от женщин нужен только секс.

Пошлые разговоры и скабрезные намеки

Девушка рассказывает, как провели лучшую в жизни презентацию для начальства — он заявляет, что она чертовски сексуальна в деловом костюме. Она встревожена из-за конфликта с начальством — он недвусмысленно намекает, что стресс нужно сексом снимать. И т.д.

Нет общих планов

Какие бы варианты для совместного уикенда девушка не предлагала, если они не предусматривают секс — у кавалера неизменно возникают суперсрочные дела, требующие внимания родственники или аврал на работе. Свидания же обычно сводятся к банальному поеданию пиццы перед телевизором (у вас или у него дома) или, в крайнем случае, к совместному походу в кино (где он начнет активно щупать грудь дамы). На большее такой мужчина не согласен.

Не знакомит со своими друзьями

И тем более с родственниками. Мужчина, интересы которого выходят за пределы спальни, непременно представит девушку — пусть и не сразу — как минимум ближайшему кругу друзей. Если же роман длится несколько месяцев, но на приятельские встречи, вечеринки и семейные ужины вас ни разу не пригласили — то перед девушкой исключительно "половой террорист".

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Напомним, ранее сообщалось:

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