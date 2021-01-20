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Как распознать у себя распространенный вид диабета - ответ врачей

20 января 2021, 03:55
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Британские медики дали несколько рекомендаций для людей по поводу диабета.

Как распознать у себя распространенный вид диабета / УНИАН

Диабет второго типа становится все более распространенным заболеванием, но его достаточно трудно обнаружить. Поскольку он не всегда вызывает ощутимое недомогание, сообщает специализированный портал Express со ссылкой на британских врачей.

По их словам, диабет второго типа возникает из-за слишком высокого уровня сахара в крови. Однако человек может не осознавать, что находится в группе риска и что у него началась болезнь.

"Между тем эту болезнь важно диагностировать как можно быстрее, поскольку она увеличивает риск некоторых смертельных осложнений", — заявили они.

Кроме того, медики перечислили наиболее распространенные симптомы диабета, которые относительно быстро проявляются:

  • Полиурия. Одним из распространенных предупредительных признаков диабета является выделение большего количества мочи, чем обычно. По словам специалистов, при полиурии количество выделенной урины больше трех литров в день.
  • Голод. Сильное желание поесть также включено специалистами в перечень наиболее распространенных симптомов диабета второго типа. К примеру, человек может чувствовать голод, несмотря на недавний прием пищи. При диабете нарушается механизм поступления сахара в клетки и тем самым провоцируется недостаток энергии. Сигнал ее недостатка транслируется в мозг и вызывает чувство повышенного голода.
  • Жажда. Больные диабетом люди часто испытывают неуемную жажду ‒ даже несмотря на то, что пьют много жидкости.

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