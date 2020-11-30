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Как распространяются вирусы и как защитить себя: работающие способы

30 ноября 2020, 19:53

Когда вирус попадает внутрь организма, например человека, его генетический материал позволяет ему повреждать или изменять клетки.

Вирус
Когда вирус попадает внутрь организма, например человека, его генетический материал позволяет ему повреждать или изменять клетки / Wikipedia

"Вирус" - это слово, которое мы часто слышим в последнее время. Но что такое вирус? С биологической точки зрения вирусы - это крошечные микроорганизмы, даже меньше, чем бактерии, состоящие из ДНК или РНК.

Для нас это означает, что генетический материал, переносимый вирусом, может вызывать широкий спектр заболеваний, начиная от простуды и заканчивая более серьезными длительными заболеваниями, такими как ВИЧ и СПИД.

Когда вирус попадает внутрь организма, например человека, его генетический материал позволяет ему повреждать или изменять клетки, чтобы быстро размножаться.

И если ваша иммунная система не может с этим бороться, вирусное заболевание может оказаться фатальным. В этой статье Главред расскажет, как распространяются вирусы и как вы можете защитить себя от заражения.

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Как происходит передача вируса?

По словам Джеффри Д. Клауснера, доктора медицины, магистра здравоохранения, профессора медицины и общественного здравоохранения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, в зависимости от типа вируса, он может передаваться через чихание, кашель, половой контакт, общие иглы или передачу от фекалий.

"В отношении этого Коронавируса мы конкретно говорим о каплях из дыхательных путей, которые могут распространяться на расстоянии от 1,5 до 2 метров от чихания или кашля, а также от зараженных выделений, которые могут быть на руках людей, дверных ручках или других устройствах", - говорит он.

С другими вирусами, такими как грипп, передача также в основном осуществляется воздушно-капельным путем. Грипп становится наиболее заразным через четыре дня после первого заражения. С другой стороны, корь более заразна, потому что ее основной способ передачи - воздушно-капельный, а это означает, что вирусные частицы могут оставаться в воздухе до двух часов, когда инфицированный человек кашляет или чихает.

Вирусы, такие как гепатит B или ВИЧ, требуют прямого полового контакта и совместного использования жидкостей организма или крови. В целом, это затрудняет их передачу по сравнению с простудой.

Еще один способ передачи вирусов - контакт кожа к коже, например поцелуи, в случае вируса папилломы человека (ВПЧ) или вируса простого герпеса (ВПГ). ВПГ также может передаваться от матери к ребенку во время родов.

Вирус также может передаваться через неодушевленные предметы, если жидкости организма, слизь или капли из дыхательных путей остаются на поверхности, например дверной ручке. Клауснер говорит, что вирусы могут существовать на поверхности и потенциально вызывать инфекцию в течение нескольких часов.

По данным Mayo Clinic, вирусы будут дольше существовать на более твердых поверхностях, таких как пластик или нержавеющая сталь, чем на мягких тканевых поверхностях, таких как одежда или подушки.

Животные могут передавать вирусы человеку, поэтому крайне важно проявлять осторожность при приготовлении сырого мяса любого животного - экзотические или дикие животные особенно опасны. Когда мы готовим животных, будь то стейк, рыба или курица, мы убиваем эти вирусы и бактерии. Кроме того, при приготовлении пищи важно помнить, что вирусы и бактерии могут передаваться через каловые массы в рот, то есть через стул. Мытье рук имеет первостепенное значение.

Попадание крови или инфицированной ткани животного на руки может передать вирус вам, а затем вы можете передать его другим. Мясо, которое едят в сыром или в основном в сыром виде (например, суши или тартар из стейка), сопряжено с определенным риском, но профессиональные повара в ресторанах знают, как приготовить это мясо таким образом, чтобы убить потенциальные вирусы и бактерии. Так что оставьте такие блюда профессионалам.

Хотя вирус может передаваться где угодно, в некоторых местах скорость передачи выше. По словам Клауснера, повсюду, где люди "находятся в тесном контакте", существует высокий риск - включая дома престарелых, тюрьмы, учреждения, колледжи и школы-интернаты. После этого у вас есть общественный транспорт, например поезда, самолеты и автобусы.

Как предотвратить передачу?

Есть меры, которые вы можете предпринять, чтобы защитить себя от вирусов. По словам Клауснера, лучший способ избежать вирусной инфекции - держаться подальше от больных, регулярно мыть руки (правильный способ) и не прикасаться к носу, рту и лицу.

Вы также должны стараться поддерживать общее хорошее здоровье, что делает ваше тело сильнее и лучше подготовленным для борьбы с вирусами. Оставайтесь здоровыми, соблюдая сбалансированную, богатую питательными веществами диету, принимая витамины (правильные) и высыпаясь. Также рекомендуется регулярно дезинфицировать поверхности в доме. Кроме того, что касается гриппа, вам следует делать прививку от гриппа каждый год.

Если вы заразились вирусом, есть способы предотвратить его распространение. Наилучший способ - держаться подальше от других, что может означать не ходить в школу или работать дома и держаться подальше от членов семьи или соседей по комнате. Помимо этого, вы можете предпринять следующие действия, чтобы предотвратить передачу вируса:

  • Регулярно мойте руки и используйте руки на спиртовой основе.
  • Наденьте маску, если вам нужно выйти на улицу, пока вы больны.
  • Очищайте поверхности дома и предметы, к которым часто прикасаетесь (включая сотовые телефоны), дезинфицирующими средствами.
  • Кашляйте или чихайте в локоть, а не в рот.
  • Немедленно выбрасывайте салфетки, а не оставляйте их.
  • Мойте руки после того, как высморкались.
  • Не используйте общие иглы, если ваш вирус передается с кровью.
  • Используйте защиту во время секса, если ваш вирус передается половым путем.
  • Сообщите о своем вирусном статусе другим, чтобы они могли принимать обоснованные решения.

Если вы уже заболели и пытаетесь не передать вирус, или если вы здоровы и хотите защитить себя от микробов, убедитесь, что вы удаляете вирусы с поверхностей правильно. Клауснер рекомендует использовать салфетки на основе отбеливателя, салфетки на основе перекиси водорода или обычные антисептические салфетки. Убедитесь, что вы даете поверхности полностью высохнуть, прежде чем прикасаться к ней, так как процесс сушки очень важен для обеззараживания, поскольку он позволяет клеткам испаряться.

Пока вы принимаете все надлежащие профилактические меры для защиты от вирусов, вам не нужно паниковать.

здоровье вирус
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