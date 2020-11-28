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Как регулярный секс помогает человеку в жизни - ответ ученых

28 ноября 2020, 06:01

Выяснилось, что постоянный интим приносит человеку вполне практическую пользу.

Секс
Как регулярный секс помогает человеку в жизни / ivona.bigmir.net

Научная работа ученых Университета Раскин в Великобритании подтвердила предыдущие представления психологов о том, что регулярный секс улучшает продвижение по карьерной лестнице,

Соответствующие результаты исследования были обнародованы в издании International Journal of Manpower. В ходе исследования ученые изучили сексуальную жизнь 7,5 тысячи человек.

В ходе научной работы исследователи установили, что люди, которые занимаются сексом не менее двух-трех раз в неделю, имеют доход на 4,5% больше, чем те, чья сексуальная активность ниже.

Представитель Университета Раскин, доктор Ник Дридаик убежден ‒ такое положение вещей вполне логично. Поскольку люди, которые справились со своими проблемами в личной жизни и удовлетворяют свое половое влечение, гораздо увереннее в себе и более целеустремленные. Психологи уже давно были убеждены, что стабильный секс улучшает карьеру, но до сих пор научных обоснований их предположениям не было.

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Новости про секс:

  • Поскольку женщины испытывают оргазм далеко каждый половый акт, то у них хватает сил, чтобы вести разговор после секса. У мужчин все ровно наоборот ‒ они потратили всю энергию на достижение оргазма и потому их чаще всего тянет спать.

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