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Как сбросить вес после беременности и сколько это занимает времени

9 июля 2021, 08:24

Вот несколько советов, как оправдать ожидания от потери веса.

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Молодые мамы могут ожидать похудения во время беременности "в течение года после рождения ребенка" / 1zoom.ru

Врачи рекомендуют женщинам набрать от 5 до 18 кг во время беременности в зависимости от их ИМТ до беременности.

Однако обзор 2017 года в Журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA) сообщает, что большинство беременных женщин получают больше, чем им следовало бы.

В своем исследовании исследователи сообщили, что около половины, 47%, из более чем 1,3 миллиона женщин, включенных в обзор, набрали больше, чем рекомендуется, а около четверти - меньше. А избавиться от надоедливых килограммов во время беременности может быть непросто. Но будьте терпеливы.

В общем, молодые мамы могут ожидать похудения во время беременности "в течение года после рождения ребенка", - говорит Крейг Салсидо, доктор медицины, акушер-гинеколог из больницы Mission Hospital.

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Вот несколько советов, как оправдать ожидания от потери веса и вернуться к своему нормальному весу после беременности.

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Первые шаги к похудению после беременности

Первые шаги начинаются еще до того, как вы забеременеете.

"Количество веса, которое женщина набирает во время беременности, зависит от следующих факторов: индекса массы тела (ИМТ) до беременности, количества предыдущих беременностей, уровня физической активности и пищевых привычек", - говорит Крейг Сальсидо, доктор медицины, акушер. Врач-терапевт из больницы Mission.

Но, по данным Института медицины, наличие здорового ИМТ до беременности и соблюдение норм набора веса может облегчить похудение после родов.

Чего ожидать после родов

"Женщины склонны терять вес сразу после родов из-за потери плаценты и околоплодных вод", - говорит Сальсидо. И это, вероятно, будет продолжаться и в начальной послеродовой фазе: "Ожидайте, что в течение первых двух недель после родов вы потеряете в среднем от 3 до 6 фунтов, поскольку ваше тело выводит лишнюю жидкость".

Но после этого вы, скорее всего, сохраните некоторый остаточный вес после беременности. Теперь может возникнуть соблазн начать считать калории и попытаться быстро сбросить весь вес. Но если вы кормите грудью, это будет сложно, потому что кормящим мамам нужно дополнительно 500 калорий в день.

Тем не менее, во время грудного вскармливания безопасно начинать диету и заниматься физическими упражнениями, - говорит Сальсидо. Вам просто нужно дать своему телу достаточно времени, чтобы сначала восстановиться. Вам понадобится от четырех до шести недель:

Четыре недели: если у вас были роды через естественные родовые пути, вы можете поговорить со своим врачом о возвращении к умеренному режиму физических упражнений через четыре недели после родов.

Шесть недель: если вам сделали кесарево сечение, Сальсидо советует подождать шесть недель, прежде чем начинать подсчет калорий и упражнения, чтобы похудеть.

"Снижение веса примерно на 0,5 кг в неделю безопасно и, вероятно, не повлияет на количество молока, если вы кормите грудью", - говорит он. Следовательно, вы можете вернуться к своему весу до беременности через 20 недель или 5 месяцев.

Как похудеть после беременности

Грудное вскармливание может помочь в похудении. В одном исследовании 2015 года, опубликованном в Preventive Medicine, американские мамы, которые кормили исключительно грудью не менее трех месяцев, потеряли больше веса и с большей вероятностью вернулись к своему весу до беременности через год после родов по сравнению с мамами, которые не кормили исключительно грудью или вообще не кормили.

Хотя это обнадеживает, другие исследования показали противоречивые результаты. В целом кажется, что чем дольше вы кормите грудью, тем эффективнее это помогает вам похудеть.

Что касается того, какая диета работает лучше всего, Сальсидо говорит: "Самый безопасный и простой способ похудеть во время беременности - есть небольшими порциями в течение дня вместо трех больших, чтобы ускорить метаболизм".

Он рекомендует всегда начинать свой день с завтрака, выбирать здоровые закуски, например орехи, и пить много воды в течение дня.

Кроме того, как и ожидалось, разумно придерживаться фруктов и овощей. "Не забывайте есть много фруктов и овощей - они помогают обеспечить ваше тело необходимыми питательными веществами, а также расщепляют жировые отложения", - говорит он.

Но если вы обнаружите, что испытываете тягу, аналогичную той, что у вас была во время беременности, вы не одиноки. "Некоторые женщины могут продолжать испытывать тягу после родов из-за изменений в уровне гормонов", - говорит Сальсидо. Тяга может включать что угодно, от сахара до кофеина и белка.

Сальсидо говорит, что хорошее практическое правило в отношении послеродовой тяги - относиться к ним так же, как если бы они были у вас во время беременности: все в умеренных количествах. Более того, "эта тяга обычно исчезает в течение шести месяцев после родов", - говорит он.

здоровье
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