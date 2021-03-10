Как сделать утренний секс незабываемым - советы экспертов

Секс / flickr.com/ChrisWarmanPhotography

Давным-давно идут споры по поводу того, что лучше делать утром ‒ выпить чашку-другую кофе или заняться сонным сексом. Портал Cosmo опросил экспертов и те составили небольшой перечень рекомендации для утреннего интима.

Встать спозаранку и отдернуть занавеску

Строчка из старой шутки тут как никогда кстати. Одна из главных трудностей на пути утреннего секса — сонливость. А мало что способно будить лучше солнечного света. Кроме того, он достаточно деликатный, чтобы подчеркнуть достоинства и мягко скрыть недостатки партнерши.

Побаловаться вибратором

Частая проблема, когда одному партнеру хочется секса с утра, а второму — нет. Пускай один получит секс (и оргазм, между прочим), а второй — чашку кофе под бодрое жужжание. Главное, не забыть поставить вибратор на зарядку, чтобы под крики первых петухов радоваться от порции оргазмов.

Не делать резких движений

Все, теперь решено безвозвратно ‒ утреннему сексу быть. Но тут нельзя торопиться. Решимость ‒ решимостью, возбуждение ‒ возбуждением, а приступать к интиму нужно постепенно. Нужно много поглаживаний, предварительных ласк и поцелуев. Отличный вариант для утреннего секса — поза "ложечек", когда один партнер лежит у другого за спиной. Под таким углом проникновение получается не слишком глубоким, а движения плавными.

Читайте такжеГде в квартире лучше всего заниматься сексом: совет экспертов

Напомним, ранее сообщалось: