​Как сладкое влияет на организм: ученые удивили заявлением

Сладкоежки склонны к агрессии и нервным заболеваниям.
Чрезмерное употребление сладкого приводит к агрессии и нервно-психическим заболеваниям. Такое заявление сделали ученые на основании нового исследования.
Как сообщается, чрезмерное употребление фруктозы может негативно влиять на организм человека и его психическое состояние. Подсластитель играет важную роль в формировании серьезных форм поведения – агрессии, биполярного расстройства, синдрома дефицита внимания и гиперактивности.
"Фруктоза снижает энергию в клетках организма и тем самым активизирует реакцию получения пищи. Эта реакция похожа на ощущение голода и именно она стимулирует импульсивность и агрессию. В доисторические времена человек вынужден был рисковать жизнью, чтобы добыть себе пропитание. Хроническая стимуляция этой реакции может вызывать депрессию. А гиперактивная реакция организма на сахар способствует развитию психических расстройств", - объяснили исследователи в своем материале в журнале Evolution and Human.
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Медики неоднократно доказывали, что чрезмерное употребление сахара или фруктозы может вызывать сахарный диабет, ожирение и негативно влиять на многие процессы в организме.
Когда можно есть сладкое - о чем ранее писал Главред:
- Диетолог раскрыла простой секрет, как и когда можно есть сладкое и не толстеть. По словам медика, чтобы не переесть сладостей, рекомендуется не заменять ими целый прием пищи, а также не есть десерты между приемами пищи.
- Нутрициолог Анна Никольская пояснила, как отбить тягу к сладкому и чем заменить сладости. Оказалось, что причина тяги к "запрещенной" еде в виде конфет, печенья, тортиков, шоколадок, фастфуда очень простая - человек просто не добирает часть важных нутриентов из своего базового рациона.