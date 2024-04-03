Как сохранить молодость с помощью одного продукта: диетолог дала совет

Организму необходимо увеличить количество полезного вещества - сульфофарана.

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Оксана Скиталинская рассказала о полезном продукте / Коллаж Главред, фото Instagram/dr.skytalinska

Врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала о продукте, который продлевает молодость.

Как написала нутрициолог на своей странице в Instagram, организму необходимо увеличить количество полезного вещества - сульфофарана.

По словам врача, сульфорафан усиливает способность организма к детоксикации (увеличивается производство ферментов детоксикации), что, в свою очередь, способствует общему оздоровлению, уменьшению воспаления, нормализации обмена веществ.

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Кто такая Оксана Скиталинская Оксана Скиталинская - врач-диетолог, основатель Академии Долголетия Dr. Skytalinska, вице-президент Ассоциации диетологов Украины.

В 1991 году окончила медицинский факультет Ужгородского государственного университета. В 2010 году начала обучение на кафедре гастроэнтерологии, диетологии и эндоскопии НМАПО им. Шупика. Скиталинская является участницей мировых и европейских конгрессов и конференций. Имеет более 30 лет опыта практики, подбирает питание для пациентов в соответствии с их потребностями, лечит пищей. Является автором многих статей о нутрициологии, питании, здорового образа жизни.

"Сульфорафан действует по принципу гормезиса – то есть является незначительным стрессором для организма. А стресс небольшой силы стимулирует защитные силы организма, улучшение работы иммунной системы, усиление процессов обновления организма. Гормезис действует по принципу – "что не убивает нас, то делает сильнее", - рассказывает она.

Наиболее богаты глюкорафанином побеги брокколи и цветной капусты.

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