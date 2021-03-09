Как справиться с чувствительными зубами дома: простые способы

Есть способы справиться с чувствительными зубами в домашних условиях,/ Фото pixabay.com

Чувствительные зубы могут вызывать дискомфорт и даже боль после употребления некоторых холодных продуктов и напитков. Мороженое может вызвать у больного дрожь от боли, в то время как ледяной латте, который вы так долго жаждали, может вызвать повышенную чувствительность.

Тем не менее, есть способы справиться с чувствительными зубами в домашних условиях, будь то ожидание приема или долгосрочное лечение чувствительности зубов, сообщает Express.co.uk.

Чувствительные зубы или гиперчувствительность дентина обычно наблюдаются у людей, у которых стерлась зубная эмаль, или у тех, у кого обнажились корни зубов.

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Они также могут привести к кариесу, сколам или трещинам в зубе, изношенности пломбы или даже заболевания десен.

Регулярные осмотры у стоматолога имеют решающее значение для лечения любых проблем, которые могут вызвать эту болезненную боль.

Стоматологи могут заменить или поставить пломбы, восстановить потрескавшиеся или сколотые зубы и помочь в лечении заболеваний десен.

Если вы ждете приема или хотите облегчить боль дома, вот несколько вещей, которые вы можете сделать.

1. Десенсибилизирующая зубная паста.

Причина, по которой чувствительные зубы могут вызывать такую ​​сильную боль, - это воздействие холодной пищи или напитков на нервные окончания.

Использование десенсибилизирующей зубной пасты может помочь заблокировать нервные окончания, вызывающие боль.

Пока вы ищете зубную пасту, стоматологи также рекомендуют использовать зубную щетку с мягкой щетиной для чувствительных зубов.

2. Ополаскивание соленой водой.

Чувствительность и проблемы с деснами могут привести к воспалению во рту, которое можно исправить с помощью соленой воды.

Полоскание соленой водой может помочь снять боль в чувствительных зубах, если использовать его дважды в день.

Вам потребуется:

Добавьте половину чайной ложки соли в стакан теплой воды и перемешайте до полного растворения.

Возьмите раствор в рот и полощите его в течение 30 секунд.

Выплевывайте смесь и повторяйте дважды в день для достижения наилучших результатов.

3. Мед и теплая вода.

Пить горячий мед и лимон, когда мы простужены, также полезно для зубов.

Если у вас есть болезненные участки вдоль десен или опухшие участки, мед может помочь уменьшить боль, отек и воспаление.

Смешайте ложку меда со стаканом теплой воды и смойте, как жидкость для полоскания рта.

Вы можете повторять это дважды в день, чтобы ускорить заживление.

4. Ополаскивание перекисью водорода.

Как и в случае с медом и солью, использование перекиси водорода может уменьшить отек и облегчить боль во рту.

Перекись водорода также может помочь уменьшить зубной налет, убить бактерии и излечить кровоточивость десен.

Вам нужно смешать трехпроцентную перекись водорода с равными частями воды.

Полощите рот, как жидкость для полоскания рта, но не глотайте.

5. Масло перечной мяты.

Масло мяты перечной на протяжении многих лет использовалось для лечения зубной боли.

Масло перечной мяты обладает антибактериальными свойствами, которые помогают уменьшить зубную боль.

С помощью ватного диска нанесите несколько капель масла на пораженный участок.

Хотя эти растворы могут помочь облегчить боль, о любой продолжительной боли или дискомфорте следует обращаться к стоматологу.

Ваш стоматолог может предоставить вам все необходимое лечение и при необходимости предоставить вам услуги специалиста на дому.