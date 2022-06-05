Как справиться с панической атакой во время войны: советы психолога

Испытывать страх во время войны - это нормальная реакция организма человека на события, происходящие вокруг.
Испытывать страх во время войны - это нормальная реакция организма человека на события, происходящие вокруг. Но стоит понимать, что высокий уровень тревоги в любой момент может перерасти в паническую атаку.
О том, как распознать первые симптомы панической атаки и помочь себе, рассказала психолог и психотерапевт Марина Сорокина.
В частности, она рекомендует сфокусироваться на дыхании.
"Посчитайте количество вдохов и выдохов, обратите внимание на то, удается ли стабилизировать и успокоить дыхание", - советует эксперт.
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Автор: Катя Трохименко