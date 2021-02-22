Как стать фантастическим любовником: практические советы

Слушайте вербальные и невербальные сигналы вашего партнера / Depositphotos

Стать фантастическим любовником в постели вполне возможно. Для этого существуют разные техники и советы, связанные не только с физическими данными, но и с коммуникативными навыками.

Слушайте вербальные и невербальные сигналы вашего партнера для невероятного секса.

Карли С., эксперт по удовольствиям и основательница Dildo or Dildon’t, говорит, что есть одна оговорка к тезису "Невозможно быть плохим в постели".

"Если вы полностью игнорируете попытки вашего партнера общаться с вами и заставляете его делать все, что вы хотите, вы плохой любовник", - говорит она. Ваш ход: настройтесь на то, что ваш партнер говорит его словами, ртом, руками и телом.

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"Они притягивают вас ближе? Или они тебя отталкивают? " - спрашивает Меган Стаббс, Эдди, клинический сексолог и автор книги "Игра без партнера: справочник по сексу, свиданиям и счастью для одиноких".

"Они отводят бедра от вас или к вам?" Эти телесные сигналы могут дать вам представление о том, что им нравится, а что нет.

Общайтесь, общайтесь, общайтесь

"Ваш партнер не умеет читать мысли, - говорит Стаббс. "Чтобы они знали, что вам нравится, а что нет, вы должны им сказать", - добавляет специалист.

"Секс-игрушки и вспомогательные средства для поддержания сексуального здоровья - это неодушевленные предметы, которые созданы для того, чтобы увеличить удовольствие от полового акта", - говорит Карли.

Поэтому, говорит она, если ваш партнер проявляет интерес к тому, чтобы привести их в спальню, вашей первой мыслью не должно быть "Я недостаточно хорош". Это должно быть "Вау! Мой партнер хочет получать удовольствие со мной".

Уверенность

"Уверенность - это постоянная работа для всех, но это работа, которой стоит заниматься особенно, если вы хотите стать лучшим любовником", - говорит Карли. Уверенность, по ее словам, является ключом к тому, чтобы спрашивать о том, чего вы хотите в постели, любезно получать отзывы от партнера и многое другое.

Чтобы укрепить доверие, она предлагает:

повторять себе мантру любви к себе каждое утро

курирование ваших цифровых пространств и отстранение от подписки на людей, которые заставляют вас сомневаться в себе

писать список того, что вам нравится в себе каждую неделю

оставить партнера, который вас унижает

пробовать терапию

Коммуникация

"Общение должно происходить до, во время и после секса", - говорит Стаббс.

Перед сексом поговорите о:

что для тебя считается сексом

ваш статус сексуального здоровья

какие методы защиты или предотвращения беременности вы хотите использовать, если таковые имеются

что секс означает или будет значить для вас

Во время секса говорите о:

каково это физически

что вы чувствуете эмоционально или духовно

что вам нужно, чтобы чувствовать себя в безопасности

когда вы хотите, чтобы это закончилось

После секса поговорите о:

как это чувствовалось эмоционально и физически

то ли это, что ты хочешь сделать снова

что вам нужно именно в этот момент (вода, еда, одеяла и т. д.)

Энтузиазм

Энтузиазм, по определению Мерриам-Вебстера, - это сильное возбуждение чувств.

Другими словами, это полная противоположность апатии.

Некоторые способы выразить энтузиазм во время секса:

Скажите партнеру, что вам нравится его внешний вид, запах, вкус или ощущение

Сделайте комплимент

Устно и невербально подтвердите то, что вам нравится

Если вы впервые встречаетесь, попробуйте это

Не симулируйте свой оргазм

По словам Стаббса, симуляция оргазма - это противоположность тому, чтобы говорить о том, что вы хотите в постели. "Имитация оргазма усиливает плохую технику", - говорит она.

Если вы до этого момента притворялись, у вас может быть открытый и честный разговор. Например, вы можете сказать:

"Мне очень понравилось узнавать тебя эмоционально и физически. Но, прежде чем мы продолжим заниматься сексом, я хочу откровенно заявить о том, что я симулировал свои оргазмы. Дело не в том, что секс не приносил удовольствия - это было хорошо! - но я стеснялась спрашивать, что мне нужно для оргазма. Как ты думаешь, в следующий раз будет нормально, если я прикоснусь к своему клитору во время секса? "

Другой вариант - перестать симулировать оргазм и начать помогать партнеру довести вас до оргазма.

Мастурбировать

Теперь, когда вы занимаетесь сексом, у вас может возникнуть соблазн позволить своей сольной сексуальной жизни отойти на второй план.

Не надо!

"Практика мастурбации помогает вам узнать, что вам нравится в сексе, и легче сообщить об этом своему партнеру", - говорит Карли. Другими словами, сольный секс может стать лучшим партнером секса.