Как стать фантастическим любовником: практические советы

Слушайте вербальные и невербальные сигналы вашего партнера
Стать фантастическим любовником в постели вполне возможно. Для этого существуют разные техники и советы, связанные не только с физическими данными, но и с коммуникативными навыками.
Слушайте вербальные и невербальные сигналы вашего партнера для невероятного секса.
Карли С., эксперт по удовольствиям и основательница Dildo or Dildon’t, говорит, что есть одна оговорка к тезису "Невозможно быть плохим в постели".
"Если вы полностью игнорируете попытки вашего партнера общаться с вами и заставляете его делать все, что вы хотите, вы плохой любовник", - говорит она. Ваш ход: настройтесь на то, что ваш партнер говорит его словами, ртом, руками и телом.
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"Они притягивают вас ближе? Или они тебя отталкивают? " - спрашивает Меган Стаббс, Эдди, клинический сексолог и автор книги "Игра без партнера: справочник по сексу, свиданиям и счастью для одиноких".
"Они отводят бедра от вас или к вам?" Эти телесные сигналы могут дать вам представление о том, что им нравится, а что нет.
Общайтесь, общайтесь, общайтесь
"Ваш партнер не умеет читать мысли, - говорит Стаббс. "Чтобы они знали, что вам нравится, а что нет, вы должны им сказать", - добавляет специалист.
"Секс-игрушки и вспомогательные средства для поддержания сексуального здоровья - это неодушевленные предметы, которые созданы для того, чтобы увеличить удовольствие от полового акта", - говорит Карли.
Поэтому, говорит она, если ваш партнер проявляет интерес к тому, чтобы привести их в спальню, вашей первой мыслью не должно быть "Я недостаточно хорош". Это должно быть "Вау! Мой партнер хочет получать удовольствие со мной".
Уверенность
"Уверенность - это постоянная работа для всех, но это работа, которой стоит заниматься особенно, если вы хотите стать лучшим любовником", - говорит Карли. Уверенность, по ее словам, является ключом к тому, чтобы спрашивать о том, чего вы хотите в постели, любезно получать отзывы от партнера и многое другое.
Чтобы укрепить доверие, она предлагает:
- повторять себе мантру любви к себе каждое утро
- курирование ваших цифровых пространств и отстранение от подписки на людей, которые заставляют вас сомневаться в себе
- писать список того, что вам нравится в себе каждую неделю
- оставить партнера, который вас унижает
- пробовать терапию
Коммуникация
"Общение должно происходить до, во время и после секса", - говорит Стаббс.
Перед сексом поговорите о:
- что для тебя считается сексом
- ваш статус сексуального здоровья
- какие методы защиты или предотвращения беременности вы хотите использовать, если таковые имеются
- что секс означает или будет значить для вас
Во время секса говорите о:
- каково это физически
- что вы чувствуете эмоционально или духовно
- что вам нужно, чтобы чувствовать себя в безопасности
- когда вы хотите, чтобы это закончилось
После секса поговорите о:
- как это чувствовалось эмоционально и физически
- то ли это, что ты хочешь сделать снова
- что вам нужно именно в этот момент (вода, еда, одеяла и т. д.)
Энтузиазм
Энтузиазм, по определению Мерриам-Вебстера, - это сильное возбуждение чувств.
Другими словами, это полная противоположность апатии.
Некоторые способы выразить энтузиазм во время секса:
- Скажите партнеру, что вам нравится его внешний вид, запах, вкус или ощущение
- Сделайте комплимент
- Устно и невербально подтвердите то, что вам нравится
Если вы впервые встречаетесь, попробуйте это
Не симулируйте свой оргазм
По словам Стаббса, симуляция оргазма - это противоположность тому, чтобы говорить о том, что вы хотите в постели. "Имитация оргазма усиливает плохую технику", - говорит она.
Если вы до этого момента притворялись, у вас может быть открытый и честный разговор. Например, вы можете сказать:
"Мне очень понравилось узнавать тебя эмоционально и физически. Но, прежде чем мы продолжим заниматься сексом, я хочу откровенно заявить о том, что я симулировал свои оргазмы. Дело не в том, что секс не приносил удовольствия - это было хорошо! - но я стеснялась спрашивать, что мне нужно для оргазма. Как ты думаешь, в следующий раз будет нормально, если я прикоснусь к своему клитору во время секса? "
Другой вариант - перестать симулировать оргазм и начать помогать партнеру довести вас до оргазма.
Мастурбировать
Теперь, когда вы занимаетесь сексом, у вас может возникнуть соблазн позволить своей сольной сексуальной жизни отойти на второй план.
Не надо!
"Практика мастурбации помогает вам узнать, что вам нравится в сексе, и легче сообщить об этом своему партнеру", - говорит Карли. Другими словами, сольный секс может стать лучшим партнером секса.