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Как стать лучше и понять свою ценность: психолог раскрыла упражнения

17 февраля 2021, 05:23
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Эксперт сообщила, что для улучшения себя сначала стоит с собой пооткровенничать.

Раскрыты упражнения, которые могут помочь человеку улучшить себя
Названы упражнения, которые могут помочь человеку улучшить себя / УНИАН

Психолог Ирина Щербак сообщила, что есть несколько упражнений, которые могут помочь человеку понять собственную ценность и улучшиться.

Первое упражнение – написать два списка, в одном из которых расписать, "каким я была/был в феврале 2020 года", а во втором – "какая/какой я есть в 2021 году", поделилась эксперт в интервью УНИАН.

Собеседница отметила, что благодаря этому упражнению человек может увидеть произошедшие изменения и рассмотреть себя с разных точек.

"…когда видишь такие изменения в себе за год, то возникает мысль, сколько я еще могу сделать для себя и чего достичь", – поделилась Щербак.

Второе упражнение – поставить себе вопрос: "Зачем мне становиться лучше?", и написать ответ от руки, чтобы достать из подсознания правдивую информацию.

"…Когда мы понимаем, зачем нам это нужно, приходит понимание, как это сделать", – подчеркнула психолог.

Читайте такжеПсихолог раскрыла, как стать успешнымЭксперт добавила, что не знает ни одного человека, у которого нет комплексов.

По ее словам, за комплексами стоит определенная психологическая травма и, если ее проработать, от комплексов можно избавиться.

  • Справка. Понятие комплекс в психологию ввел швейцарский психиатр Карл Юнг, пишет Википедия.
  • Комплексом называют эмоционально окрашенную совокупность представлений, мотивов и установок, которые формируются в бессознательном или были вытеснены в него, и серьезно влияют на функционирование психики и на поведение человека.
Ирина Щербак
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