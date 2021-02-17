Как стать лучше и понять свою ценность: психолог раскрыла упражнения

Названы упражнения, которые могут помочь человеку улучшить себя / УНИАН

Психолог Ирина Щербак сообщила, что есть несколько упражнений, которые могут помочь человеку понять собственную ценность и улучшиться.

Первое упражнение – написать два списка, в одном из которых расписать, "каким я была/был в феврале 2020 года", а во втором – "какая/какой я есть в 2021 году", поделилась эксперт в интервью УНИАН.

Собеседница отметила, что благодаря этому упражнению человек может увидеть произошедшие изменения и рассмотреть себя с разных точек.

"…когда видишь такие изменения в себе за год, то возникает мысль, сколько я еще могу сделать для себя и чего достичь", – поделилась Щербак.

Второе упражнение – поставить себе вопрос: "Зачем мне становиться лучше?", и написать ответ от руки, чтобы достать из подсознания правдивую информацию.

"…Когда мы понимаем, зачем нам это нужно, приходит понимание, как это сделать", – подчеркнула психолог.

Читайте такжеПсихолог раскрыла, как стать успешнымЭксперт добавила, что не знает ни одного человека, у которого нет комплексов.

По ее словам, за комплексами стоит определенная психологическая травма и, если ее проработать, от комплексов можно избавиться.