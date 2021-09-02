Как стать супер долгожителем: шесть главных факторов

Ключ к успеху - прежде всего, дожить до 80 лет, оставаясь при этом в хорошей форме./ MTSOfan / Flickr

Агентство Aging Analytics в сотрудничестве с Геронтологической исследовательской группой (GRG) предложило открывающую глаза теорию: "Образ жизни почти не играет роли в здоровье и долголетии после 80 лет".

Как сообщает Express.co.uk, считается, что преклонный возраст за пределами этой отметки обусловлен генетическими факторами. Таким образом, ключ к успеху - прежде всего, дожить до 80 лет, оставаясь при этом в хорошей форме.

Как этого добиться?

При составлении подробного отчета было определено шесть факторов, способствующих долголетию.

Отношения

Одним из таких факторов является качество ваших отношений и ваше чувство социальной вовлеченности.

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В отчете говорится: "Доброта, любовь и сильное чувство общности делают вас более здоровыми и счастливыми".

Между тем, те, кто сообщает о чувстве одиночества, с большей вероятностью умрут раньше.

Социоэкономический статус

Повышение уровня жизни и санитарии, подписка на мобильную связь и расходы на общественное здравоохранение положительно сказались на долголетии.

Мозговая активность

Другой фактор - это "нейронная активность", при которой повышенная активность связана с более короткой продолжительностью жизни.

Национальный институт старения (NIH) выделил исследования, подтверждающие это понятие.

Под руководством исследователей из Гарвардской медицинской школы команда изучила данные об экспрессии генов в тканях мозга, пожертвованных сотнями пожилых людей.

Они обнаружили, что у людей в возрасте 85 лет и старше было меньше транскриптов генов, участвующих в нервном возбуждении, чем у людей моложе 80 лет.

Нервное возбуждение (то есть нервная активность) - это когда нервная клетка передает сигнал следующей принимающей нервной клетке.

Это различие в нервной активности объясняется экспрессией гена фактора транскрипции, подавляющего репрессор 1 (REST).

Присутствие REST, по-видимому, подавляет гены, связанные с возбуждением.

Физическая активность

Исследовательская группа геронтологии (GRG) добавила, что регулярные упражнения "имеют значительную пользу для здоровья", тем самым способствуя долголетию.

Здоровая диета

Диета, богатая цельнозерновыми, овощами, фруктами, полезными жирами, кальцием и витамином D, является еще одним фактором, способствующим долголетию.

В отчете добавлено, что "ежедневный прием поливитаминов" может быть полезным.

Дисциплина

"Самодисциплинированные и целеустремленные люди живут дольше", - говорится в отчете.

Сознательность связана с понижением артериального давления, а также с меньшим риском:

Психиатрические состояния

Диабет

Проблемы с сердцем

Совместные проблемы

Роберт Янг, директор отдела исследований и баз данных GRG, прокомментировал полученные результаты.

"У всех групп есть возможность дожить до 110 [лет плюс] или, по крайней мере, приспособиться к образу жизни сверх долгожителей.

"Супер-долгожителей можно считать хорошим образцом успешного старения".