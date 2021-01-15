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Как точно распознать подлинность кофе - ответ ученых

15 января 2021, 04:37
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Исследователи из Канады совершили новое открытие по поводу распознания подлинности сортов кофе.

Кофе
Как точно распознать подлинность кофе / УНИАН

Канадские ученые закончили разработку нового способа определения подлинности кофе по химическому составу обжаренных зерен.Соответствующее результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry.

По словам исследователей, их метод поможет определить какие сорта кофе и в каком соотношении использовались при изготовлении конечного продукта. Сейчас существуют два основных сорта кофе — более дорогой (арабика) и более дешевый (робуста). Чтобы получить выгоду, производители часто смешивают зерна двух сортов ‒ предполагая, что после обжарки определить их соотношение клиенты не сумеют.

В лабораторных условиях для определения сорта кофе используют методы хроматографии и спектроскопии (которые требуют больших затрат и времени). При более простом и дешевом варианте экстракции хлороформом не удается определить все необходимые виды соединений.

Метод канадских ученых основан на использовании технологии ядерного магнитного резонанса (ЯМР). С его помощью исследователи успешно идентифицировали все 12 соединений, которые обычно исследуют при испытаниях чистого кофе, и концентрации которых различаются в зависимости от сорта и географического происхождения зерен — кофеина, тригонеллина, 3- и 5-кофеилхиновой кислоты, липидов, кафестола, никотиновой кислоты и т.д.

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