Как тренироваться в зале правильно без вреда для здоровья - ответ эксперта

Чаще всего люди в пожилом возрасте страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, болей в спине и шеи, остеопороза, остеоартрита, диабета и деменции.
По информации медиков, постоянная физическая активность может продлить здоровье до преклонных лет, информирует Lifehacker.
В сочетании с правильным питанием это может защитить от слабоумия, деменции и многих заболеваний внутренних органов.
Чаще всего люди в пожилом возрасте страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, болей в спине и шеи, остеопороза, остеоартрита, диабета и деменции.
По данным ВОЗ, возрастные изменения непоследовательны и нелинейны и нет четкого возраста "старения". Во многим это зависит от образа жизни человека и его активности в более ранние годы.
Физически активные люди по данным одного исследования, могут увеличить свои шансы на более здоровую старость на 39%.
Какие тренировки будут правильными
Все упражнения должны быть направлены на поддержание здоровья сердца и сосудов, защиты костей, мышц и суставов и для поддержания ясного ума. Так выглядит приблизительный план на неделю:
- 150-300 минут легкой или 75-150 минут интенсивной кардионагрузки. Время можно распределить индивидуально. Например, ежедневные прогулки пешком на свежем воздухе по 20-40 минут или пять раз в неделю бегать по 15-30 минут.
- Две-три силовые тренировки на основные группы мышц. Это могут быть занятия в тренажерном зале, на спортивной площадке или дома.
- Два-три занятия йогой. Каждое занятие – от 30 до 60 минут.
Каждый человек может составить свой индивидуальный план, в зависимости от свободного времени. И подобрать тот вид спорта, который подходит больше.
Кардио можно сделать способом жизни – ежедневные пробежки, прогулки, езда на велосипеде, подвижные игры на свежем воздухе.
Йога подходит тем, кто более подвержен эмоциональным стрессам. Нужно уделять внимание не только растяжкам, но и концентрации на дыхании и своем теле.
Читайте также:
- Симптомы рака кишечника: признак, который проявляется во время тренировки
- Тренировка во время похмелья: врачи предупредили о смертельной опасности
- Без диет и изнурительных тренировок: 5 простых способов сжечь больше калорий
- Пищевые добавки перед тренировкой: названы риски