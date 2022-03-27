Как уберечься от смога и дыма – советы, которые уберегут здоровье

Что делать, когда в городе смог / depositphotos.com/

ГСЧС напоминает, что поджигать прошлогоднюю траву категорически запрещено. В условиях военного положения и российской агрессии участились пожары. Смог может спровоцировать проблемы со здоровьем. Главред разобрался, как обезопасить здоровье и защититься от дыма.

О том, как вести себя в случае чрезвычайных ситуаций, читайте в материале: Правила поведения во время войны – это должен знать каждый украинец.

В Министерстве здравоохранения опубликовали инструкцию, которая поможет защититься от смога, и рассказали, чем такой дым может быть опасен.

Смог может быть особо опасен для наиболее незащищенных групп населения: пожилых людей, детей и граждан с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

В смоге содержатся вредные соединения диоксида азота, оксида углерода и сернистого ангидрида, которые могут нарушать процесс поставки кислорода в ткани. Это чревато спазмом сосудов и снижением иммунитета.

Как уберечься от смога

Всю информацию о загрязнении воздуха смогом в вашем городе нужно узнавать в официальных источниках органов власти.

При загрязнении воздуха дымом не стоит выходить на улицу без особой необходимости.

Нужно закрыть все окна в квартире.

При необходимости выйти на улицу, нужно надеть защитные очки и респиратор, после возвращения примите душ.

Проводите влажную уборку хотя бы 1 раз в день.

Пить много чистой воды.

Отравление смогом – симптомы

При отравлении смогом могут наблюдаться следующие признака:

першение в горле;

раздражение слизистых носа и глаз;

затрудненное дыхание.

При первых признаках необходимо прополоскать горло солевым раствором. В случае ухудшения состояния – обращайтесь за медицинской помощью.

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