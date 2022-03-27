Как уберечься от смога и дыма – советы, которые уберегут здоровье

Что делать при первых признаках отравления смогом.
ГСЧС напоминает, что поджигать прошлогоднюю траву категорически запрещено. В условиях военного положения и российской агрессии участились пожары. Смог может спровоцировать проблемы со здоровьем. Главред разобрался, как обезопасить здоровье и защититься от дыма.
О том, как вести себя в случае чрезвычайных ситуаций, читайте в материале: Правила поведения во время войны – это должен знать каждый украинец.
В Министерстве здравоохранения опубликовали инструкцию, которая поможет защититься от смога, и рассказали, чем такой дым может быть опасен.
Смог может быть особо опасен для наиболее незащищенных групп населения: пожилых людей, детей и граждан с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.
В смоге содержатся вредные соединения диоксида азота, оксида углерода и сернистого ангидрида, которые могут нарушать процесс поставки кислорода в ткани. Это чревато спазмом сосудов и снижением иммунитета.
Как уберечься от смога
Всю информацию о загрязнении воздуха смогом в вашем городе нужно узнавать в официальных источниках органов власти.
- При загрязнении воздуха дымом не стоит выходить на улицу без особой необходимости.
- Нужно закрыть все окна в квартире.
- При необходимости выйти на улицу, нужно надеть защитные очки и респиратор, после возвращения примите душ.
- Проводите влажную уборку хотя бы 1 раз в день.
- Пить много чистой воды.
Отравление смогом – симптомы
При отравлении смогом могут наблюдаться следующие признака:
- першение в горле;
- раздражение слизистых носа и глаз;
- затрудненное дыхание.
При первых признаках необходимо прополоскать горло солевым раствором. В случае ухудшения состояния – обращайтесь за медицинской помощью.
Читайте также:
- Что делать при выбросе аммиака – пошаговая инструкция
- Какие консервы можно есть, чтобы не заболеть ботулизмом во время войны – признаки непригодных продуктов
- Первая помощь при ожогах – что категорически нельзя делать и когда звонить в скорую