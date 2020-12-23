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Как убивает рак: симптомы распространения и смерти

23 декабря 2020, 21:39

Рак нарушает процесс разрушения и обновления клеток.

Рак, лечение
Рак нарушает процесс разрушения и обновления клеток. / Tomocentr

Термин "рак" относится к группе связанных состояний, при которых клетки организма начинают неконтролируемо делиться и расти, часто распространяясь на окружающие ткани.

Рак убивает, прорастая в ключевые органы, нервы или кровеносные сосуды, нарушая их функции. Это может начаться практически в любой клетке человека.

Обычно новые клетки образуются в результате роста и деления. Клетки умирают, когда становятся слишком старыми или поврежденными, и их заменяют вновь образованные клетки.

Рак нарушает процесс разрушения и обновления клеток. В результате новые клетки становятся все более ненормальными, а старые клетки живут, когда организм должен их уничтожить.

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Новые клетки также образуются тогда, когда в них нет необходимости. Эти лишние клетки могут начать неконтролируемое деление, образуя опухолевидные разрастания.

Рак - это генетическое заболевание, потому что оно развивается из-за изменений в клеточных генах, которые контролируют функции клеток, особенно то, как они растут и делятся.

Человек может унаследовать эти генетические изменения от своих родителей. Эти изменения могут также развиваться из-за генетических ошибок, возникающих при делении клеток или когда воздействие токсинов из окружающей среды повреждает клеточную ДНК.

Когда ген мутирует или есть избыточные его копии, он может постоянно включаться, хотя этого не должно быть. Эти аномальные гены, называемые онкогенами, могут вызывать рак. Онкогены вызывают неконтролируемый рост клеток, что может вызывать рак и образование опухолей.

Изменения генов-супрессоров опухолей, которые обычно помогают ограничивать рост клеток, также могут вызвать рост раковых опухолей.

Образование опухоли

Во многих случаях опухоли представляют собой твердые образования аномальной ткани. Тем не менее, некоторые виды рака образуются в крови, и они, как правило, не образуют солидных опухолей.

Есть несколько различий между раковыми и нормальными клетками. Именно эти различия позволяют раковым клеткам образовывать опухоли, которые могут вызвать повреждение органов, отказ и, в конечном итоге, смерть.

В отличие от обычных здоровых клеток, раковые клетки могут расти и делиться с неконтролируемой и очень высокой скоростью. Раковые клетки также не созревают и не развиваются для выполнения узкоспециализированных функций, как нормальные клетки.

Раковые клетки также могут "прятаться" от иммунной системы, которая обычно разрушает и удаляет аномальные или поврежденные клетки.

Кроме того, раковые клетки также могут иногда влиять на здоровые клетки, кровеносные сосуды и молекулы, которые питают и окружают опухоли. Например, раковые клетки могут заставлять нормальные клетки производить кровеносные сосуды для обеспечения кислородом и питательными веществами опухоли по мере роста. Эти новые кровеносные сосуды также удаляют отходы.

Куски злокачественной опухоли также могут отламываться и перемещаться по телу по кровеносной или лимфатической системе, образуя новые опухоли в разных местах. Злокачественные опухоли также иногда возобновляются после лечения.

Раковые клетки или опухоли в органах или кровотоке могут нарушить функцию органа. Они могут разрушать здоровые клетки в органах, блокировать снабжение их питательными веществами или кислородом и способствовать накоплению продуктов жизнедеятельности.

Если рак становится настолько серьезным, что нарушает или препятствует работе жизненно важных органов, это может привести к смерти.

В приведенном ниже списке приведены некоторые примеры того, как различные типы рака в конечном итоге вызывают смерть:

Рак желудочно-кишечного тракта: он вызывает смерть из-за недоедания, связанного с блокировкой пищеварительной системы или инфекцией.

Рак легких: он может вызвать смерть из-за коллапса легких, инфекции или недостатка кислорода.

Рак костей. Повышенный уровень кальция в кровотоке и уменьшение количества здорового костного мозга снижает способность организма бороться с инфекцией, останавливать кровотечение и доставлять кислород тканям.

Рак печени: вызывает смерть из-за накопления в организме химических веществ и токсинов.Рак крови: они вызывают повреждение кровеносных сосудов, что может привести к неконтролируемому кровотечению со смертельным исходом.Доброкачественные опухолиНекоторые опухоли доброкачественные или доброкачественные.

Доброкачественные опухоли могут быть довольно большими, но обычно они не распространяются. Большинство из них не отрастают после удаления или разрушения, и большинство из них не приводит к смерти, хотя опухоли мозга иногда могут быть опасными для жизни.

Опухоли также могут быть злокачественными или злокачественными. Раковые опухоли имеют тенденцию распространяться и вторгаться в окружающие ткани, влияя на их функцию или здоровье.

Стадии и симптомы рака

При раннем лечении ранние стадии рака обычно не вызывают серьезных симптомов и не приводят к смерти.

Однако нелеченый рак на более поздних стадиях имеет тенденцию вызывать серьезные симптомы и с большей вероятностью привести к смерти.

Рак на ранних стадиях

Стадия 0

Это означает, что рак или опухоль находятся "на месте" или там, где они изначально развивались. Значит, они не распространились.

Эта стадия обычно хорошо поддается лечению, часто путем хирургического удаления опухоли или раковых клеток.

Стадия 1

Рак или опухоли 1-й стадии, которые часто называют раком на ранней стадии, имеют небольшие размеры и не глубоко внедряются в окружающие ткани. Они также не распространились на другие части тела или лимфатическую систему.

Люди с раком 0 или 1 стадии могут не замечать никаких симптомов. Другие могут испытывать симптомы или замечать изменения в своем теле, например:

  • аномальные шишки, твердость или опухоль
  • изменения кожи, такие как новые или изменяющиеся родинки, зуд, шелушение или появление ямочек, обесцвечивание, потемнение, морщины или воспаление
  • кашель или охриплость, которые не улучшаются
  • аномальные выделения или изменения из сосков или гениталий
  • затруднение или боль при мочеиспускании
  • кровь в моче или стуле
  • необъяснимые синяки
  • изменения в привычках кишечника
  • боль в животе
  • тошнота и рвота
  • снижение аппетита
  • трудности с едой или глотанием
  • изжога или несварение желудка, которые не улучшаются
  • необъяснимое, сильное истощение, которое не проходит
  • необъяснимая лихорадка или ночная потливость
  • кровотечение, боль или онемение во рту или губах
  • головные боли и судороги
  • изменения зрения и слуха
  • белые или красные пятна на языке или во рту
  • язвы, которые не заживаю
  • тпожелтение кожи и глаз
  • необъяснимая потеря или увеличение веса

Рак более поздней стадии

В разделах ниже более подробно рассматривается рак поздних стадий.

Стадия 2 и 3

Раковые образования и опухоли на стадиях 2 и 3, как правило, больше и глубоко вросли в окружающие ткани. Они также могли распространиться на другие части тела или лимфатическую систему.

4 стадия

Стадия 4 также называется метастатическим или распространенным раком. На этом этапе рак или опухоль распространились на другие части тела.

Люди с более поздней стадией рака будут испытывать разные симптомы в зависимости от типа и локализации рака. Никто не может полностью предсказать такие факторы, как:

  • что будет в конце жизни человека
  • как долго будет длиться заключительный период жизни
  • произойдет ли смерть

Некоторые люди умирают от рака довольно быстро, особенно если возникли неожиданные осложнения или рак был очень тяжелым. В других случаях это может занять месяцы или годы.

Однако по мере роста или распространения рака он начинает поражать несколько органов и основные процессы организма, которые они выполняют. Это может вызвать ряд серьезных симптомов, в том числе:

  • усиленное истощение и слабость
  • снижение способности концентрироваться и думать
  • снижение интереса к вещам, которые раньше нравились человеку
  • потеря веса и потеря мышечной массы или истончение
  • потеря аппетита
  • трудности с едой и глотанием
  • требуется помощь в большинстве действий
  • необходимость проводить большую часть времени во сне или отдыхе
  • снижение интереса к событиям, происходящим во внешнем мире
  • желание ограничить время с посетителями или иметь только несколько человек
  • опущенные губы
  • повышенное беспокойство, одиночество, беспокойство или страх ночью
  • изменения частоты сердечных сокращений, такие как ослабление, нерегулярность или учащение
  • пониженное кровяное давление

Когда кто-то приближается к своим последним дням с раком, он может испытывать:

  • шумное дыхание с бульканьем, дребезжащими звуками и заложенностью
  • кожа холодного, голубоватого или темного цвета, особенно на руках и ногах
  • медленное дыхание, иногда с длительными паузами по 10–30 секунд
  • снижение диуреза
  • повторяющиеся или беспокойные непроизвольные движения
  • сухость во рту и губах
  • потеря контроля над кишечником и мочевым пузырем
  • галлюцинации или похожие сны
  • переживания, связанные с путешествием, приемом умерших людей или подготовкой к поездке
  • путаница в отношении места, времени и личности окружающих их людей
  • склонность постепенно становиться менее восприимчивой к внешним сигналам, таким как голос или прикосновение
  • склонность входить и выходить из сознательного состояния
  • снижение речи или слуха
  • нечеткое зрение
  • трудности с закрытием век

Смерть от рака:

  • пульс останавливается
  • кишечник или мочевой пузырь бесконтрольно опорожняются
  • глаза перестают двигаться
  • зрачки расширяются и остаются такими даже при ярком свете
  • дыхание останавливается
  • артериальное давление не определяется

Важно отметить, что симптомы сильно различаются в зависимости от типа рака у человека и пораженных органов.

здоровье Рак
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