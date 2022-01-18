Как убрать жировик на лице в домашних условиях и у косметолога

Как убрать мелкие жировики на лице и почему они возникают - расскажет Главред.
Ненавистные белые точки на лице могут изрядно подпортить настроение. Однако эти пятнышки не возникают просто так и могут подавать сигналы о сбое в работе органов и систем. Почему появляются жировики на лице и как избавиться от жировика народными средствами, разобрался Главред.
Ранее мы писали о том, как сузить поры на лице с помощью средств, которые есть на вашей кухне.
Как выглядит жировик
Жировики или липомы, неприятный косметический дефект в виде россыпи мелких "зернышек" на веках или около губ. Они также могут облюбовать крылья носа, лоб и скулы. Реже появляются на губах, шее, волосистой части головы, груди и спине.
Состоит этот белый плотный прыщик из жировой ткани. Отличить жировик от другого образования можно по нескольким особенностям.
- Зернышко при нажатии не вызывает болезненных ощущений.
- Нечеткие контуры.
- Внезапное появление.
- Медленный рост образования.
Жировики на лице: причины
Липома является доброкачественной опухолью. Это означает разрастание жировой ткани, которое не является опасным для организма состоянием. Однако этот процесс могут запускать другие неполадки в работе организма. Возможными причинами появления жировиков могут быть разнообразные проблемы: от повышенной жирности дермы, плохого ухода за кожей до чрезмерного употребления сахара. Вызывать разрастание подкожной жировой ткани могут и такие серьезные заболевания как сахарный диабет, нарушения работы ЖКТ и проблемы с обменом веществ. Однако точная причина возникновения белых точек на лице до сих пор неизвестна.
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Как убрать жировик на лице
Косметологи и дерматологи придерживаются одного мнения – нельзя выдавливать жировики. Во-первых, это может повредить тонкую кожу лица, а во-вторых, на месте жировика может образоваться рубец.
Есть несколько способов удалить жировик в косметическом салоне. Самыми эффективными из них являются:
- механическая чистка лица;
- химический пилинг;
- коагуляция;
- удаление липом лазером;
- жидкий азот.
Как избавиться от жировика народными средствами
Народная медицина располагает немалым арсеналом средств, которые помогут избавится от неприятных высыпаний.
- Компресс из алоэ – нужно измельчить свежие листья и приложить к местам высыпаний на ночь. Идеальное время воздействия – 12 часов.
- Жировики не на лице можно попробовать убрать с помощью мази Вишневского или "ихтиолки".
- Смесь чеснока и оливкового масла поможет "вытянуть" мелкие жировики. Для этого нужно перемешать ингредиенты и приложить к проблемным местам на 30 минут.
- Сок чистотела поможет убрать неприятные образования. Нужно смазать им проблемные зоны и подождав 20 минут, промыть их водой.
- Мед, мука и лук станут помощниками в борьбе за красоту. Необходимо перемешать все компоненты и нанести кашицу, оставив ее для воздействия на ночь.
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