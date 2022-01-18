Как убрать жировик на лице в домашних условиях и у косметолога

Как убрать жировик на лице / depositphotos.com/

Ненавистные белые точки на лице могут изрядно подпортить настроение. Однако эти пятнышки не возникают просто так и могут подавать сигналы о сбое в работе органов и систем. Почему появляются жировики на лице и как избавиться от жировика народными средствами, разобрался Главред.

Ранее мы писали о том, как сузить поры на лице с помощью средств, которые есть на вашей кухне.

Как выглядит жировик

Жировики или липомы, неприятный косметический дефект в виде россыпи мелких "зернышек" на веках или около губ. Они также могут облюбовать крылья носа, лоб и скулы. Реже появляются на губах, шее, волосистой части головы, груди и спине.

Состоит этот белый плотный прыщик из жировой ткани. Отличить жировик от другого образования можно по нескольким особенностям.

Зернышко при нажатии не вызывает болезненных ощущений.

Нечеткие контуры.

Внезапное появление.

Медленный рост образования.

Жировики на лице: причины

Липома является доброкачественной опухолью. Это означает разрастание жировой ткани, которое не является опасным для организма состоянием. Однако этот процесс могут запускать другие неполадки в работе организма. Возможными причинами появления жировиков могут быть разнообразные проблемы: от повышенной жирности дермы, плохого ухода за кожей до чрезмерного употребления сахара. Вызывать разрастание подкожной жировой ткани могут и такие серьезные заболевания как сахарный диабет, нарушения работы ЖКТ и проблемы с обменом веществ. Однако точная причина возникновения белых точек на лице до сих пор неизвестна.

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Как убрать жировик на лице

Косметологи и дерматологи придерживаются одного мнения – нельзя выдавливать жировики. Во-первых, это может повредить тонкую кожу лица, а во-вторых, на месте жировика может образоваться рубец.

Есть несколько способов удалить жировик в косметическом салоне. Самыми эффективными из них являются:

механическая чистка лица;

химический пилинг;

коагуляция;

удаление липом лазером;

жидкий азот.

Как избавиться от жировика народными средствами

Народная медицина располагает немалым арсеналом средств, которые помогут избавится от неприятных высыпаний.

Компресс из алоэ – нужно измельчить свежие листья и приложить к местам высыпаний на ночь. Идеальное время воздействия – 12 часов.

– нужно измельчить свежие листья и приложить к местам высыпаний на ночь. Идеальное время воздействия – 12 часов. Жировики не на лице можно попробовать убрать с помощью мази Вишневског о или "ихтиолки".

о или "ихтиолки". Смесь чеснока и оливкового масла поможет "вытянуть" мелкие жировики. Для этого нужно перемешать ингредиенты и приложить к проблемным местам на 30 минут.

поможет "вытянуть" мелкие жировики. Для этого нужно перемешать ингредиенты и приложить к проблемным местам на 30 минут. Сок чистотела поможет убрать неприятные образования. Нужно смазать им проблемные зоны и подождав 20 минут, промыть их водой.

поможет убрать неприятные образования. Нужно смазать им проблемные зоны и подождав 20 минут, промыть их водой. Мед, мука и лук станут помощниками в борьбе за красоту. Необходимо перемешать все компоненты и нанести кашицу, оставив ее для воздействия на ночь.

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