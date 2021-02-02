Как уговорить жену на секс втроем - советы экспертов

Как уговорить жену на секс втроем / Depositphotos

Мужчины порой согласны на очень многое, лишь бы разнообразить свою сексуальную жизнь. Не желая изменять женам, они часто рискуют и предлагают супругам пригласить еще одного мужчину для секса втроем. Портал Menscult опросил экспертов и те составили список рекомендаций, которые помогут мужчине уговорить женщину на секс втроем.

Во-первых, ни в коем случае не нужно угрожать даме расставанием и постоянными напоминаниями о скучной интимной жизни. Предлагать стоит ненавязчиво и лучше в наиболее напряженные сексом моменты. Когда женщина под влиянием алкоголя или возбуждена до предела, то легче всего уговорить ее осуществить сексуальные мечты.

Постоянные вопросы и предложения вряд ли дадут скорый и ощутимый результат. Необходимо убедить женщину в том, что секс втроем действительно крут.

Если же жену подготовить ее к подобному опыту, то могут случиться неприятные конфузы. Супруга будет стесняться и сторониться второго мужчины. Тот, в свою очередь, тоже может впасть в стеснение.

Стоит чаще использовать в супружеском сексе фаллоимитатор. Цель та же – приучить даму к двум пенисам

После частого и хорошего секса с игрушками, нужно максимально убедить жену в том, что они не заменят настоящего члена и именно поэтому нужно попробовать секс с другим мужчиной.

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