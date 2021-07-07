Как укрепить здоровье после коронавируса: четыре способа

Риск остаться дома из-за страха заражения COVID намного опаснее, / Reuters

По мере того как мы продолжаем жить с COVID-19, исследователи все больше и больше узнают о том, какой ущерб он может нанести человеческому телу. Первоначально COVID-19 считался респираторным заболеванием, но оказалось, что он влияет не только на легкие.

Фактически, все больше исследований показывают, что у людей, у которых симптомы появляются спустя долгое время после заражения вирусом, наблюдается учащение сердечной недостаточности, пишет Livestrong.com.

Одно исследование, проведенное в июле 2020 года в JAMA Cardiology, провело МРТ сердца 100 пациентам, которые недавно выздоровели от вируса, и обнаружило аномалии у 78 процентов и продолжающееся воспаление сердечной мышцы у 60 процентов.

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Другое исследование Circulation, проведенное в декабре 2020 года (проведенное во время первой волны пандемии), показало, что почти 20 процентов людей, госпитализированных с вирусом, имели какое-либо сердечное повреждение.

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Еще до COVID болезни сердца были убийцей номер один среди взрослых в мире и, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, являются причиной каждой четвертой смерти.

Как COVID-19 влияет на сердце

Хотя есть определенные случаи, когда вирус COVID-19 может напрямую атаковать сердечную мышцу и вызывать повреждение, доктор Шифф отмечает, что чаще сердце оказывается вовлеченным в качестве вторичного эффекта, когда вирус атакует другие органы.

"Когда у пациента с COVID развивается тяжелая и очень тяжелая пневмония, у него падает уровень кислорода, и его сердцу приходится работать усерднее с меньшим количеством кислорода, чтобы выполнять работу", - объясняет он, добавляя, что нам еще многое предстоит узнать о долгосрочных эффектах.

По мнению доктора Шиффа, наибольшее влияние COVID на здоровье сердца заключается не в том, что вирус физически воздействует на организм, а в том, что сама пандемия привела к повышенному страху перед врачом или больницей, что вызвало у людей чтобы избежать или отложить обращение за помощью.

"Люди, у которых наблюдаются симптомы сердечного приступа или инсульта, включая боль в груди, учащенное сердцебиение или одышку, остаются дома из-за страха заражения вирусом, что увеличивает вероятность неблагоприятных исходов сердечных заболеваний", - говорит он. "Риск остаться дома из-за страха заражения COVID намного опаснее, чем обращение за медицинской помощью".

Ричард Коллинз, доктор медицины, кардиолог из Небраски и автор книги The Cooking Cardiologist соглашается с этим, добавляя, что в результате пандемии больницы были наводнены пациентами с COVID, отделения интенсивной терапии были переполнены, а выборные процедуры были отменены или задержаны. "Все это приравнивается к окончательному времени окупаемости сердечных заболеваний", - говорит он.

Здоровье сердца должно быть главным приоритетом. Однако вполне возможно, что ваш путь к выздоровлению не будет легким, и вы можете почувствовать усталость, постепенно возвращаясь к своему распорядку дня.

"Время восстановления у разных людей разное", - отмечает Саураб Раджпал, доктор медицины, кардиолог и доцент отделения сердечно-сосудистой медицины Медицинского колледжа Университета штата Огайо. "В то время как некоторые люди могут выздороветь в течение нескольких дней, другие могут чувствовать усталость в течение нескольких недель после вирусной инфекции".

Вот некоторые из способов, которыми вы можете поработать, чтобы восстановить здоровье своего сердца, когда ваше тело выздоравливает от COVID.

1. Продолжайте двигаться как можно больше

"Несмотря на то, что вы можете быть вялыми, важно не вести сидячий образ жизни, пока ваше тело выздоравливает от вируса", - отмечает доктор Раджпал.

"Полная неподвижность является фактором риска образования тромбов, и этого следует избегать", - предупреждает он.

После нескольких дней отдыха он рекомендует постепенно возвращаться к тренировкам, стремясь начать с 50 до 60 процентов от ваших лучших возможностей и постепенно увеличивая их в течение следующих нескольких дней.

"Если у вас появятся какие-либо симптомы, когда вы вернетесь к физической активности, такие как дискомфорт в груди, одышка, быстрое или нерегулярное сердцебиение, проконсультируйтесь со своим врачом", - говорит он.

2. Придерживайтесь здоровой и питательной диеты

Вы знаете, как важно придерживаться здоровой диеты, но можете не осознавать решающую роль, которую она играет для здоровья вашего сердца. Фактически, исследование 2015 года, опубликованное в Журнале Американского колледжа кардиологии, показало, что диета, богатая фруктами, овощами, цельнозерновыми, бобовыми, орехами, рыбой, птицей, полезными жирами и умеренным содержанием молочных продуктов, может снизить риск сердечных заболеваний примерно на треть.

Когда дело доходит до списка продуктов, вам следует избегать, держаться подальше от всего, что чрезмерно обработано (например, фаст-фуд или упакованные продукты с длинным списком ингредиентов), жареное или то, что содержит много насыщенных жиров, которые могут повысить уровень ЛПНП ("плохого") холестерина, примечает Майкл Блаха, доктор медицины, директор клинических исследований Центра профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Ciccarone и профессор медицины Johns Hopkins Medicine.

3. Будьте в курсе всех посещений врача

Несмотря на то, что это может показаться неудобным для вашего физического здоровья, никогда не стоит избегать профилактического лечения.

"Это может привести к прогрессированию болезни до серьезности, которой не было бы, если бы люди продолжали регулярное медицинское наблюдение", - говорит Александра Ладжуа, доктор медицины, неинвазивный кардиолог в Центре здоровья Провиденс Сент-Джонс в Калифорнии.

Помимо того, что вы просто приходите на прием к врачу, важно сообщать врачу обо всех симптомах, которые могут у вас возникнуть. Доктор Шифф рекомендует регулярно проверять показатели вашей лаборатории, особенно на уровень сахара в крови, холестерин и триглицериды, и проконсультироваться с врачом, если вы испытываете какие-либо симптомы сердечного заболевания, включая дискомфорт в груди, одышку, частоту или нерегулярность. стук сердца.

4. Бросьте курить как можно скорее

Список последствий для здоровья, связанных с курением, является довольно убедительной причиной бросить курить, если вы еще этого не сделали, и здоровье сердца - одна из них. На самом деле, доктор Лажуа считает, что самое важное, что кто-то может сделать, чтобы укрепить здоровье своего сердца, - это вообще отказаться от курения.

"Курение - это почти гарантия того, что у вас в течение жизни разовьется какая-либо форма сердечно-сосудистых заболеваний", - говорит она.