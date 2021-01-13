УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Как улучшить сон: три простые медитации для засыпания

13 января 2021, 14:46

Если возникла мысль, отпустите ее и сконцентрируйтесь на своем дыхании.

бессонница
бессонница / Фото pixabay.com

Если вам трудно заснуть ночью, значит, вы не одиноки. Примерно от 35 до 50 процентов взрослых людей во всем мире регулярно испытывают симптомы бессонницы.

Для многих людей проблемы со сном связаны со стрессом. Это потому, что стресс может вызвать беспокойство и напряжение, затрудняя засыпание. В некоторых случаях стресс может просто ухудшить существующие проблемы со сном.

Медитация может помочь вам лучше спать. Как метод релаксации, она может успокоить разум и тело, укрепляя внутренний покой. Медитация, выполняемая перед сном, может помочь уменьшить бессонницу и проблемы со сном, способствуя общему спокойствию.

Как медитация помогает уснуть?

Когда вы медитируете, происходят различные физиологические изменения. Эти изменения вызывают сон, влияя на определенные процессы в вашем теле.

Например, в исследовании 2015 года, опубликованном в JAMA Internal Medicine, исследователи проанализировали, как медитация осознанности повлияла на 49 взрослых с умеренными проблемами сна. Участникам случайным образом было назначено 6 недель медитации или обучения гигиене сна. В конце исследования в группе медитации было меньше симптомов бессонницы и меньше дневной усталости.

По мнению исследователей, медитация помогает по-разному. Проблемы со сном часто возникают из-за стресса и беспокойства, но медитация улучшает вашу реакцию на расслабление. Он также улучшает контроль над вегетативной нервной системой, что снижает легкость пробуждения.

Медитация также может:

  • увеличить мелатонин (гормон сна)
  • увеличить серотонин (предшественник мелатонина)
  • снизить частоту сердечных сокращений
  • снизить кровяное давление
  • активировать части мозга, которые контролируют сон

Ваше тело испытывает аналогичные изменения на ранних стадиях сна. В результате медитация может способствовать сну, инициируя эти изменения.

Как медитировать

Медитация - это простая практика, которую можно выполнять где угодно и когда угодно. Вам не нужны специальные инструменты или оборудование. Фактически, единственное, что вам нужно, - это несколько минут.

Однако для того, чтобы установить режим медитации, нужна практика. Выделив время для медитации, вы с большей вероятностью воспользуетесь ее преимуществами.

Вот основные шаги медитации:

Найдите тихое место. Сядьте или лягте, в зависимости от того, что вам удобнее всего. Перед сном предпочтительнее лежать.

Закройте глаза и медленно дышите. Сделайте глубокий вдох и выдох. Сосредоточьтесь на своем дыхании.

Если возникла мысль, отпустите ее и сконцентрируйтесь на своем дыхании.

Пробуя медитацию для сна, будьте терпеливы с собой. Практика медитации - это всего лишь практика. Начните с медитации от 3 до 5 минут перед сном. Со временем постепенно увеличивайте время до 15-20 минут. Потребуется время, чтобы научиться успокаивать свой разум.

Давайте посмотрим на конкретные техники медитации, которые хорошо подходят для сна, и на то, как их выполнять.

Медитация осознанности

Медитация осознанности предполагает сосредоточение внимания на настоящем. Это достигается за счет увеличения вашего осознания своего сознания, дыхания и тела.

Если вы заметили мысль или эмоцию, просто наблюдайте за ними, а затем позвольте им пройти, не осуждая себя.

Управляемая медитация

Управляемая медитация - это когда другой человек проводит вас через каждый шаг медитации. Они могут посоветовать вам дышать или расслаблять тело определенным образом. Или они могут попросить вас визуализировать изображения или звуки. Этот метод также известен как управляемые изображения.

Перед сном попробуйте послушать запись управляемой медитации. Здесь вы можете найти записи:

  • подкасты о медитации
  • приложения для медитации
  • онлайн-сервисы потоковой передачи, такие как Spotify
  • ваша местная библиотека

Хотя точные шаги могут варьироваться от источника к источнику, следующие пошаговые инструкции предоставляют общий обзор того, как выполнять управляемую медитацию.

Медитация сканирования тела

В медитации сканирования тела вы сосредотачиваетесь на каждой части своего тела. Цель состоит в том, чтобы лучше осознавать свои физические ощущения, включая напряжение и боль. Сосредоточение внимания способствует расслаблению, что помогает заснуть.

Другие преимущества медитации

Лучший сон - это лишь одно из преимуществ медитации. При регулярном выполнении медитация также может:

  • улучшить ваше настроение
  • снять стресс
  • уменьшить беспокойство
  • увеличить внимание
  • улучшить познание
  • уменьшить тягу к табаку
  • улучшить вашу болевую реакцию
  • контролировать высокое кровяное давление
  • улучшить здоровье сердца
  • уменьшить воспаление
здоровье сон
Сейчас вы просматриваете новость «Как улучшить сон: три простые медитации для засыпания». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Молочный продукт признали профилактикой рака кишечникаМолочный продукт признали профилактикой рака кишечника Какую серьезную опасность несет для тела оральный секс - ответ ученыхКакую серьезную опасность несет для тела оральный секс - ответ ученых Кальций: признаки и симптомы недостаточностиКальций: признаки и симптомы недостаточности Перепелиные яйца: мифы, польза, вред и секреты приготовленияПерепелиные яйца: мифы, польза, вред и секреты приготовления Ученые объяснили, какая связь между кофе и распространенным видом ракаУченые объяснили, какая связь между кофе и распространенным видом рака
Следующий материал

Последние новости

15:43
Цены в платежках украинцев за газ уменьшатся почти на треть – Зеленский
15:39
Болит язык: причины и болезни Видео
15:30
Снежный апокалипсис в Украине: как в Харькове, Днепре, Одессе и других городах бушует непогода Видео
15:28
Правительство на период карантина ограничит цену на газ - Шмыгаль Видео
15:26
Соратницу Порошенко-защитницу украинского подловили на использовании русскоязычной версии Facebook Фото
Реклама
15:25
Советник Зеленского объяснил, как МВФ уговорят согласиться на понижение тарифов Видео
15:24
Старый Новый год: будет ли выходной и какие есть приметы и традиции Видео
15:07
У вакцины для Украины низкая эффективность – но ее всё равно утвердят Видео
15:03
Замершая беременность: симптомы, причины и лечение Видео
14:53
Академия Амбрелла 3 сезон - актеры и роли нового сезона
14:46
Как улучшить сон: три простые медитации для засыпания Видео
14:41
Зеленый кофе: преимущества для здоровья и похудения Видео
14:23
Бизнесу приготовиться: в Украине начнут жестко штрафовать за посетителей без масок Видео
14:19
Белая горячка: причины и лечение Видео
14:13
Гороскоп на 14 января для всех: доходные идеи, покорение любви и подвохи недругов Видео
14:11
Тарифные бунты: в областном центре перекрыли дорогу на Киев Видео
14:05
Украинцам придется платить за разрешения на поездки в ЕС – МИД Видео
13:46
"Горячая штучка": Леся Никитюк обнажила аппетитные формы в развратном белье
13:37
Боль в животе: Комаровский сказал, в каких случаях мчаться к врачу
13:14
Мэр объяснил, что будет с ЖКХ-тарифами в Киеве Видео
Реклама
13:13
Кличко решил возобновить обучение в школах во время локдауна: кого вернут за парты Видео
13:12
Удар по порохоботам: Facebook жестко бахнул по аккаунтам сторонников Порошенко Видео
13:00
Назвали зарплаты актрис из Секса в большом городе
12:59
Теплые "папины" пальто и кожаные пальто-пуховики пришли в моду на зиму 2021 Фото
12:20
"Срамота": Maruv разделась для рекламы БДСМ-белья
12:16
В Офисе президента обсуждают закупку газа у России - СМИ Видео
12:06
В России перевернулся автобус из "ДНР", есть жертвы: названы возможные причины
11:32
Кулеба спрогнозировал, удастся ли подключить США к переговорам по Донбассу Видео
11:27
Брюс Уиллис без маски с позором был изгнан из аптеки
11:07
Штурмовавшего Капитолий фаната Трампа нашли мертвым Видео
11:05
Китай вернет деньги: Степанов назвал условие отказа от вакцины Sinovac Видео
10:45
Гороскоп на 13 января для всех: прибыльное вложение, великолепный интим и повешенная вина Видео
10:35
Повторный локдаун в Украине: в Минздраве назвали главные условия Видео
10:24
Навальный возвращается в Россию: известна дата Видео
10:18
В России нашли заложенный украинский газ на многие миллиарды Видео
10:12
Почему встреча Зеленского и Санду – очередное катание на лыжах в Буковеле мнение
09:59
Локдаун в Украине продлят или нет: Степанов расставил все точки над "і" Видео
09:50
Госдеп пригрозил европейским компаниям санкциями за помощь Северному потоку-2 Видео
09:26
Метель, гололедица и до 15 см снега: украинцев предупредили о погодных неприятностях Видео
09:05
В РФ умер известный актер и звезда сериала Дальнобойщики Видео
Реклама
08:44
Главные интриги 2021 года для Украины мнение
08:17
Коронавирус в Украине 13 января: за сутки поставили около 6,5 тыс. новых диагнозов Видео
08:00
По Трампу нанес удар YouTube Видео
07:48
Чак Норрис высказался о беспорядках у Капитолия: рассказал о "двойнике" Видео
07:44
Где скачать и как установить свой рингтон на любой iPhone или Android-смартфон
07:43
Угроза импичмента: Палата представителей США призвала Пенса отстранить Трампа Видео
07:14
Лекарства, которые нельзя принимать при COVID-19: врач озвучил список Видео
07:12
Металлический привкус во рту: опасные причины и связь с COVID-19 Видео
06:56
Сывочолый гетьман или "болонка Нуланд" – кто в Украине станет фаворитом Байдена мнение
06:34
Пенс выступил против досрочного отстранения Трампа от власти Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять