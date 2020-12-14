Как уменьшить боль от артрита: поможет рождественское угощение

Эксперименты показали, что имбирь является безопасным средством от остеоартрита. / Pixabay

Артрит может вызвать опухшие, болезненные ощущения в суставах. Однако есть несколько способов облегчить чувство дискомфорта.

Когда вы балуете себя в праздники, добавьте в список желаний пряничного человечка.

Versus Arthritis подтвердил, что имбирь теоретически может "снизить активность нескольких химических веществ, которые вызывают воспаление суставов".

Благотворительная организация ссылается на три клинических испытания, которые отметили положительное влияние имбиря на уменьшение боли и снижение трудоспособности.

Более того, эксперименты показали, что имбирь является безопасным средством от остеоартрита.

Пробная версия

В этом клиническом исследовании приняли участие 67 участников с остеоартрозом. Каждому участнику, у которого был остеоартрит бедра или колена, был случайным образом назначен один из трех вариантов лечения:

170 мг капсулы экстракта имбиря

Таблетки ибупрофена по 400 мг

Плацебо

Результаты

Результаты показали, что потребление имбиря приводит к "значительному снижению оценки боли" по сравнению с плацебо.

В это испытание вошли 29 человек с остеоартрозом коленного сустава. В первой половине исследования участникам давали 250 мг имбиря или капсулы плацебо.

В первые три месяца участникам давали имбирь или капсулу плацебо четыре раза в день (фаза A).

Затем группы поменялись местами лечения в течение следующих трех месяцев (известная как фаза B исследования).

Результаты

К концу фазы А у участников, которых лечили имбирем, наблюдалось "значительное уменьшение боли и инвалидности, связанной с заболеванием" по сравнению с плацебо. Интересно, что "в конце фазы B не наблюдалось значительных различий между группами лечения".

Это говорит о том, что имбирь может иметь долгосрочные преимущества при уменьшении боли при артрите.

Испытание три

В третьем испытании 247 участников с остеоартрозом коленного сустава получали либо 255 мг имбиря, либо капсулы плацебо два раза в день в течение шести месяцев.

Результаты

Те, кто лечился имбирем, имели "значительное уменьшение боли в коленях" по сравнению с группой плацебо. В группе, потреблявшей имбирь, уменьшилась тяжесть боли, как и "симптомы, связанные с остеоартритом".

Следует отметить, что группа ибупрофена в первом испытании была "более эффективной, чем имбирь".

Однако, если вы уже принимаете обезболивающее для лечения симптомов артрита, пряничный человечек станет полезной закуской.

Ученые добавили, что имбирь снижает выработку лейкотриенов в организме, которые в противном случае способствуют воспалению. Кроме того, имбирь также содержит салицилаты, которые организм превращает в салициловую кислоту.

Говорят, что салициловая кислота "препятствует выработке в нервах определенных простагландинов", что "облегчает боль и дискомфорт".

Хотя это может показаться нелогичным, упражнения настоятельно рекомендуются для "улучшения симптомов артрита".

Благотворительная организация рекомендует делать до 10 минут упражнений каждый день, чтобы поддерживать подвижность суставов и укреплять мышцы.