УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Как усилить иммунитет во время пандемии: легкие способы

26 ноября 2020, 12:37

Наука показывает, что есть более разумные способы защитить себя от болезней.

Иммунитет
Наука показывает, что есть более разумные способы защитить себя от болезней. / Pixabay

Ваши социальные сети наверняка пропитаны рекламой колдовских смесей и добавок, которые обещают повысить ваш иммунитет. Наверняка вы видели рекламу таких продуктов, как экстракт бузины, коллоидное серебро и даже грибной порошок.

Но ваш иммунитет - это не выключатель, это сеть. Это означает, что для поддержания его прочности в игру вступают многие факторы и нет одной волшебной таблетки. Наука показывает, что есть более разумные способы защитить себя от болезней.

Упражнения средней интенсивности не более 60 минут в день

Согласно исследованию Аппалачского государственного университета, если вы тренируетесь слишком долго или слишком интенсивно, ваша иммунная система фактически ослабевает. Следуйте правилу 60/60: выполняйте упражнения не более 60 минут со средней интенсивностью около 60 процентов от максимальной частоты пульса.

Читайте такжеНовое исследование выявило тренировку, продлевающую жизнь

Обратите внимание, что мы говорим о средней интенсивности: вы все равно можете выполнять HIIT-тренировки, если вы делаете это очень легко во время периодов восстановления.

Заниматься сексом

Хотя есть некоторые исследования, показывающие, что люди, занимающиеся сексом один или два раза в неделю, имеют более высокий уровень белков, связанных с иммунитетом, наука оставляет желать лучшего. Другое исследование связывало возбуждение и оргазм от мастурбации с увеличением иммунных клеток.

Прием добавок витамина С

Согласно обзору 29 клинических испытаний, проведенному в 2013 году, прием добавок витамина С не снижает риск простуды. Кроме того, добавки строго не регулируются и могут содержать примеси. Осенью прошлого года власти отозвали добавку с витамином С после того, как обнаружили, что она содержит рецептурное лекарство от эректильной дисфункции.

Сейчас вы просматриваете новость «Как усилить иммунитет во время пандемии: легкие способы». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Названы самые опасные витаминыНазваны самые опасные витамины Ученые объяснили, какие напитки и почему помогают при коронавирусной инфекцииУченые объяснили, какие напитки и почему помогают при коронавирусной инфекции Лучшие продукты для восстановления после тяжелой болезни: топ-10Лучшие продукты для восстановления после тяжелой болезни: топ-10 Ученые выяснили, как связаны гранат и профилактика коронавирусаУченые выяснили, как связаны гранат и профилактика коронавируса Онколог назвал главное условие, при котором еда провоцирует ракОнколог назвал главное условие, при котором еда провоцирует рак
Следующий материал

Последние новости

12:53
"Всех не спасет": врач назвала главную опасность вакцины от коронавируса
12:49
Рак поджелудочной: названы симптомы, о которых не скажет врач Видео
12:37
Как усилить иммунитет во время пандемии: легкие способы Видео
12:34
Азербайджан наносит удар по Франции из-за Карабаха: в Баку сделали заявление
12:33
Кандидаты на вылет: в Раде спрогнозировали "чистки" в Кабмине Видео
Реклама
12:04
Стало известно, как в Верховной Раде намерены решить проблему с КСУ Видео
12:01
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
11:56
Врач рассказала об опасности разноцветных масок для лица Видео
11:50
Серии Metro исполнилось 10 лет – украинская студия 4A Games рассказала о планах на будущее Видео
11:46
"Как можно быстрее": Аваков потребовал ввести в Украине локдаун Видео
11:27
Назван суперовый подчиненный среди знаков Зодиака Видео
11:23
День благодарения и День Иоанна Златоуста: традиции, приметы, запреты Фото Видео
11:11
Разумков рассказал о результате повторного теста на COVID-19 Видео
11:09
Гороскоп на 27 ноября для всех: удары рока и урожайные сделки Видео
11:02
Почему COVID-19 заражает не всех: врач объяснил причину Видео
10:59
Украинцы заплатят больше за электричество: в Минэнерго назвали сроки Видео
10:48
Осенние расходы – в Steam началась самая масштабная распродажа года
10:45
В контракте на закупку в Чехии 26 гаубиц Dana нет признаков госизмены - Вовк
10:43
Звезда фильма Бриллиантовая рука объяснила, почему попала в больницу
10:42
Зеленский утрачивает последнюю связь с реальными проблемами Украины мнение
Реклама
10:39
В моду на зиму 2020 вошли умопомрачительные спортивные костюмы - фото Фото Видео
10:28
Не в тихом ожидании: врач уточнил, как передается коронавирус Видео
10:28
Минск вызвал "на ковер" посла Украины и выдвинул громкие обвинения
10:23
Фокин объяснил отставку из ТКГ и сделал заявление о Минских соглашениях Видео
10:23
Олег Жданов: Если Украина заиграется, в Крыму будет развиваться два флага – украинский и турецкий
10:20
Конфликт с Китаем, нейтралитет с РФ и "холод" к Украине: чего ждать от нового госсекретаря США Блинкена
10:06
Почему Путин испугался привиться своей вакциной мнение
09:55
Сергей Лещенко устроил разборки в эфире телеканала: "наехал" на ведущую Видео
09:54
"Достали!": у Кравчука ОБСЕ назвали "инструментом Кремля" Видео
09:39
Стало известно, где и когда пройдет церемония прощания с Марадоной Видео
09:29
Почему могут отказать в кредите, и как это исправить новости компании
09:28
"Гром среди ясного неба": между Киевом и Будапештом вспыхнул новый дипскандал Видео
08:55
Последние минуты жизни: стали известны слова Марадоны перед смертью Видео
08:45
Киев снова вырвался вперед по числу новых больных COVID-19 Видео
08:31
Украина для США - это руки, которыми загребают жар мнение
08:28
Гороскоп на 26 ноября для всех: каверза завистника и выгода от лояльности Видео
08:19
Коронавирус в Украине поставил новый антирекорд по числу диагнозов за сутки Видео
08:04
Коронавирус после вакцинации: эпидемиолог раскрыл важные факты Видео
07:59
Что есть при заражении коронавирусом - советы врача
07:32
Выборы в США: Трамп рассказал, что ему нужно, чтобы "забрать" победу у Байдена Видео
Реклама
07:22
Звезда фильма Бриллиантовая рука срочно госпитализирована: назван диагноз
06:58
Вакцина против коронавируса: какие могут быть побочные эффекты Видео
06:54
Две проблемы, которые ждут Украину без транша МВФ мнение
06:34
Вскрытие показало, почему умер Диего Марадона Видео
06:31
Эксперт назвал главное действие, которое убивает батарею смартфона Видео
06:10
Иммунолог развенчал "кочевой" миф о коронавирусе Видео
05:59
Коронавирус в мире убил за сутки рекордное количество людей Видео
05:37
С Днем благодарения – открытки и христианские поздравления в прозе и стихах Фото
04:40
Крах переговоров и удар по Минским соглашениям: эксперт раскрыл план для Украины по Донбассу Видео
04:08
Православный календарь на декабрь 2020: День Николая, Екатерины и Андрея
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять