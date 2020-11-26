Как усилить иммунитет во время пандемии: легкие способы

Наука показывает, что есть более разумные способы защитить себя от болезней. / Pixabay

Ваши социальные сети наверняка пропитаны рекламой колдовских смесей и добавок, которые обещают повысить ваш иммунитет. Наверняка вы видели рекламу таких продуктов, как экстракт бузины, коллоидное серебро и даже грибной порошок.

Но ваш иммунитет - это не выключатель, это сеть. Это означает, что для поддержания его прочности в игру вступают многие факторы и нет одной волшебной таблетки. Наука показывает, что есть более разумные способы защитить себя от болезней.

Упражнения средней интенсивности не более 60 минут в день

Согласно исследованию Аппалачского государственного университета, если вы тренируетесь слишком долго или слишком интенсивно, ваша иммунная система фактически ослабевает. Следуйте правилу 60/60: выполняйте упражнения не более 60 минут со средней интенсивностью около 60 процентов от максимальной частоты пульса.

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Обратите внимание, что мы говорим о средней интенсивности: вы все равно можете выполнять HIIT-тренировки, если вы делаете это очень легко во время периодов восстановления.

Заниматься сексом

Хотя есть некоторые исследования, показывающие, что люди, занимающиеся сексом один или два раза в неделю, имеют более высокий уровень белков, связанных с иммунитетом, наука оставляет желать лучшего. Другое исследование связывало возбуждение и оргазм от мастурбации с увеличением иммунных клеток.

Прием добавок витамина С

Согласно обзору 29 клинических испытаний, проведенному в 2013 году, прием добавок витамина С не снижает риск простуды. Кроме того, добавки строго не регулируются и могут содержать примеси. Осенью прошлого года власти отозвали добавку с витамином С после того, как обнаружили, что она содержит рецептурное лекарство от эректильной дисфункции.