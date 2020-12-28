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Как усилить иммунную систему и "сохранить эффект" надолго

28 декабря 2020, 09:34

Иммунная система - сложная система, требующая множества различных рабочих частей.

Иммунитет
Иммунная система - сложная система, требующая множества различных рабочих частей. / Pixabay

Ваша иммунная система является внутренней защитой от вредных микробов и инфекций. Однако формирование сильной иммунной системы не происходит в одночасье.

На самом деле, укрепление вашей иммунной системы может занять несколько недель, по словам Тулип Джавери, доктора медицины и специалиста на инфекционных заболеваниях.

Таким образом, стакан лимонно-имбирного сока не защитит вас от инфекционного заболевания, если у вас уже ослаблена иммунная система.

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Чтобы быстро укрепить свою иммунную систему, вам нужно планировать заранее и последовательно следовать некоторым общим рекомендациям в течение как минимум нескольких недель.

Можете ли вы улучшить свою иммунную систему за 24 часа?

Если у вас ослабленная иммунная система, вы не сможете внести разумные изменения в течение 24 часов.

Иммунная система - сложная система, требующая множества различных рабочих частей. Из-за этого "нет быстрого способа улучшить это", - говорит Джавери.

Тем не менее, если вы ищете самый быстрый способ повысить шансы своей иммунной системы на предотвращение инфекции, Джавери говорит, что пить много воды и достаточно спать очень важно.

Но важно отметить, что "обычно требуются недели регулярного вмешательства, чтобы оказать какое-либо влияние", - говорит Джавери.

Как укрепить вашу иммунную систему

Если вы ожидаете попадания в ситуацию, когда вы можете подвергнуться воздействию большого количества микробов - например, если вы скоро вылетаете, - и хотите принять меры для защиты себя, вот пять способов повысить свой иммунитет:

Пить много воды

"Очень важно пить много воды перед полетом, потому что чем выше высота, тем сильнее падает влажность, что приводит к значительной потере жидкости", - говорит Джавери.

Чтобы функционировать должным образом, ваша иммунная система в значительной степени зависит от питательных веществ в вашем кровотоке, который в основном состоит из воды. Без воды клетки и ткани вашей иммунной системы не получают необходимых им питательных веществ. Ваша иммунная система также полагается на воду, чтобы вымыть микробы и отходы.

Количество необходимой воды может быть разным; однако вам следует стремиться к регулярному питью жидкости в течение дня.

Выспаться

"Сон также очень важен, поскольку он позволяет телу восстановиться и подготовиться к следующему дню", - говорит Джавери.

Согласно исследованию 2017 года, недосыпание делает ваше тело уязвимым для множества инфекционных агентов. Вы должны стремиться к тому, чтобы спать по семь-восемь часов в сутки, чтобы повысить иммунитет.

Если вы собираетесь отправиться в путешествие, Джавери рекомендует избегать употребления кофеина прямо перед и во время полета, потому что он может обезвоживать и нарушать режим сна.

Упражнение

Физические упражнения могут помочь вымыть микробы из легких и дыхательных путей, снижая вероятность заболевания. Он также стимулирует вашу иммунную систему и борется с гормонами стресса, которые могут вызвать заболевание.

По возможности, попробуйте выполнять умеренные или энергичные упражнения по 60 минут несколько дней в неделю в течение нескольких недель. Вы можете выбрать активную прогулку или поездку на велосипеде по окрестностям.

Принимайте витамин С и цинк

И витамин С, и цинк улучшают вашу защиту от патогенов и имеют решающее значение для вашего иммунитета.

Дефицит этих двух питательных веществ связан с более частыми и более тяжелыми случаями ряда заболеваний, включая малярию, диарею, простуду, пневмонию и другие инфекции дыхательных путей.

Вы можете проконсультироваться со своим врачом о том, нужны ли вам эти добавки и какая доза вам подходит.

Выпейте костного бульона

По данным Гарвардской медицинской школы, куриный суп, приготовленный на костном бульоне, может помочь очистить дыхательные пути и уменьшить воспаление, а также является довольно хорошим источником белка.

Хотя костный бульон - это своего рода тенденция, и доказательства не окончательно указывают на его преимущества, белок является важным питательным веществом для иммунитета, поскольку он необходим для функционирования ваших Т-клеток, которые представляют собой тип лейкоцитов, которые играют играет важную роль в вашем иммунном ответе.

Долгосрочные решения для укрепления вашей иммунной системы

Чтобы поддерживать сильную иммунную систему в течение длительного времени, важно вести здоровый образ жизни. Джавери рекомендует следующее:

Здоровая и сбалансированная диета: получение всех необходимых питательных веществ и энергии может помочь обеспечить хорошее функционирование всех ваших клеток, включая те, которые составляют вашу иммунную систему. Джавери лично предлагает растительную диету, основанную на цельных продуктах, потому что помимо улучшения иммунитета, она также может снизить риск хронических заболеваний.

Регулярные упражнения: согласно исследованию 2020 года, упражнения стимулируют вашу иммунную систему и улучшают ее способность бороться с вирусными инфекционными заболеваниями.

"Вы можете начать с 30-минутной быстрой прогулки три раза в неделю, а со временем увеличить ее до ежедневной", - говорит Джавери. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют 150 минут упражнений в неделю.

Здоровые способы борьбы со стрессом: стресс подавляет вашу иммунную систему и повышает риск заболевания. "Медитация, соблюдение правил гигиены сна, а также разработка и соблюдение установленного графика могут помочь снизить уровень стресса", - говорит Джавери.

Умеренное потребление алкоголя: алкоголь подрывает вашу иммунную систему и снижает ее эффективность в борьбе с инфекциями. Джавери рекомендует полностью исключить алкоголь из своего рациона, если это возможно.

Не курить: как и алкоголь, курение ослабляет вашу иммунную систему.

здоровье иммунитет
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