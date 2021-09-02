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Как уснуть за две минуты: врач рассказал о военном методе

2 сентября 2021, 09:43

Правильная среда для сна зависит от вас, поэтому, например, вы можете лучше спать, слушая звуковую машину.

Сон
Обязательно поговорите со своим терапевтом, если вам не удается заснуть в течение трех или более месяцев. / ua.depositphotos.com

Вы слышали о военном методе? Как описано в книге Ллойда Бада Уинтера "Расслабься и побеждай: чемпионское выступление", есть семь простых шагов, чтобы заснуть менее чем за две минуты.

Как сообщает Express.co.uk, во-первых, расслабьте все лицо, включая мышцы рта. Затем опустите плечи, чтобы снять накопившееся напряжение, позволяя рукам опуститься по бокам от тела.

Теперь пора выдохнуть, расслабив грудь, переходя к расслаблению ног, бедер и икр.

Представьте себе расслабляющую сцену в течение хотя бы 10 секунд; если воображение не ваша сильная сторона, то повторяйте фразу "не думай" снова и снова.

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В течение 10 секунд вы должны заснуть; будьте готовы к тому, что эта техника сработает с первой попытки.

Однако, согласно исследованиям, это может занять до шести недель практики.

Этот метод был впервые разработан, чтобы помочь военнослужащим заснуть в опасных условиях, отсюда и его название.

Другие техники

Национальная служба здравоохранения пояснила, что качественное закрытие глаз "сильно влияет на то, как мы себя чувствуем, умственно и физически".

Распорядок дня

По заявлению национального органа здравоохранения, один из наиболее эффективных способов легко (вовремя) заснуть - это "войти в распорядок дня".

"Если вы можете просыпаться, расслабляться и ложиться спать каждый день в одно и то же время, это действительно поможет", - заявила национальная служба здравоохранения.

Способы свернуть:

  • Читать
  • Нежные растяжки
  • Медитация
  • Управление беспокойством

Хороший совет от NHS - выделить 10 минут - не перед сном - на которые вы можете составить список дел на следующий день.

Это также поможет решить любые проблемы, которые могут у вас возникнуть, обсудив их с доверенным лицом в дневное время.

Забота о своем теле

Чтобы погрузиться в мирный сон, следует избегать употребления кофеина, алкоголя, никотина или обильного приема пищи перед сном.

Идеальная среда

Место, где вы спите, может сыграть большую роль в том, насколько легко вы засыпаете, насколько глубоко вы спите и насколько хорошо вы спите всю ночь.

"Обычно легче выйти, когда прохладно, темно и тихо", - заявили в NHS.

Однако правильная среда для сна зависит от вас, поэтому, например, вы можете лучше спать, слушая звуковую машину.

Если вы чувствуете себя возбужденным, пытаясь заснуть, не заставляйте себя засыпать - это, вероятно, не сработает очень быстро.

Вместо этого встаньте с постели (чтобы разрушить ассоциацию беспокойства и вашей постели) и займитесь расслабляющим времяпрепровождением.

Это может включать чтение книги или прослушивание тихой музыки; вы можете вернуться в постель, когда почувствуете себя более сонным.

Если эти методы сна не помогли вам, доступна дополнительная поддержка NHS.

Обязательно поговорите со своим терапевтом, если вам не удается заснуть в течение трех или более месяцев.

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здоровье
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