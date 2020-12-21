Как увеличить объем легких: простые способы оправиться после болезни

Возраст, курение, загрязнение окружающей среды и другие факторы могут снизить эффективность работы легких. / ridus.ru

Определенные упражнения могут помочь легким работать более эффективно. Это может уменьшить одышку, когда объем легких человека ограничен. Легкие обеспечивают обмен кислорода и углекислого газа, который необходим для функционирования организма.

Возраст, курение, загрязнение окружающей среды и другие факторы могут снизить эффективность работы легких. Определенные проблемы со здоровьем могут ограничивать емкость легких, например, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и астма.

Человек не может изменить количество кислорода в легких. Однако дыхательные упражнения могут помочь уменьшить одышку, вызванную ограниченной функцией легких.

Читайте такжеВрач рассказала, как уберечься от "матового стекла" на легких при COVID-19

В этой статье Главред рассмотрит три упражнения, которые могут помочь уменьшить одышку у людей с хроническими заболеваниями легких или респираторными инфекциями.

Дыхание через сжатые губы

Дыхательные упражнения могут помочь улучшить объем легких человека. Дыхание через сжатые губы помогает дольше держать дыхательные пути открытыми, облегчая поступление воздуха в легкие и из них.

Чтобы так дышать:

Сядьте прямо - хорошая осанка способствует движению легких. Медленно и контролируемо дышите глубоко через нос. Сожмите губы - они должны быть почти соприкасающимися, как при "поцелуе" лица. Выдохните через сжатые губы - в идеале выдох должен быть вдвое длиннее, чем вдох. Некоторым людям особенно полезно сосредоточиться на времени, например, вдыхая в течение 5 секунд и выдыхая в течение 10 секунд.

Для людей, которые не очень физически активны и могут не часто тренировать дыхательные мышцы, дыхание через сжатые губы может иметь особые преимущества.

Дыхание животом

Это упражнение Американской ассоциации легких помогает улучшить скорость расширения и сокращения легких.

Дыхание животом направлено на укрепление мышц диафрагмы, что позволяет человеку делать глубокий вдох.

Для выполнения упражнения:

Положите руку или легкий предмет на живот. Медленно вдохните через нос и обратите внимание, как высоко поднимается живот. Выдохните через рот. Вдохните через нос, на этот раз пытаясь заставить живот подняться выше, чем при предыдущем вдохе. Выдохните и постарайтесь сделать каждый выдох в два или три раза дольше, чем каждый вдох. Периодически перекатывайте плечи вперед и назад и двигайте головой из стороны в сторону, чтобы убедиться, что упражнение не способствует возникновению напряжения в верхней части тела. Чтобы улучшить функцию легких, практикуйте дыхание животом и дыхание сжатыми губами в течение 5–10 минут каждый день.

Интервальная тренировка

Если во время выполнения упражнений возникает одышка, интервальная тренировка может быть лучшей альтернативой устойчивым упражнениям.

Интервальная тренировка предполагает чередование коротких периодов более напряженных и менее напряженных упражнений. Например, человек может попробовать ходить в очень быстром темпе в течение 1 минуты, а затем идти более медленно в течение 2 минут в цикле.

Точно так же человек может выполнять силовую тренировку в течение 1 минуты, например, сгибать бицепс или делать выпады, а затем ходить в небольшом темпе в течение 2–3 минут.

Интервальная тренировка дает легким время на восстановление, прежде чем снова бросить им вызов.

Каждый раз, когда это упражнение вызывает одышку, рекомендуется на несколько минут замедлиться. Это может помочь практиковать дыхание поджатыми губами, пока одышка не исчезнет.

Советы по сохранению здоровья легких

Упражнения не могут обратить вспять повреждение легких, но они могут помочь человеку использовать свои легкие на полную мощность.

Есть и другие способы улучшить и сохранить здоровье легких, например:

воздержание от курения

обильное питье воды

оставаться физически активным

Если у человека наблюдаются симптомы плохого состояния легких, такие как одышка во время повседневной деятельности, боль при дыхании или непрекращающийся кашель, ему следует обратиться к врачу.

Чем раньше человек получит лечение от проблем с легкими, тем лучше будет результат.

Когда работают дыхательные упражнения?

Точно так же, как аэробные упражнения помогают улучшить здоровье сердца, дыхательные упражнения могут повысить эффективность работы легких.

Пульмонологи - специалисты по легким - рекомендуют дыхательные упражнения для людей с ХОБЛ и астмой, потому что они помогают сохранить легкие сильными.

Человек должен выполнять эти упражнения, когда чувствует, что его легкие здоровы, чтобы набраться сил, и продолжать выполнять упражнения, если почувствует одышку.

Упражнения на глубокое дыхание могут помочь увеличить объем легких. Например, Британский фонд легких говорит, что глубокое дыхание может помочь очистить легкие от слизи после пневмонии, позволяя циркулировать большему количеству воздуха.

Чтобы выполнить это упражнение: глубоко вдохните 5–10 раз, затем пару раз сильно откашляйтесь и повторите.

Другие упражнения, такие как дыхание cжатыми губами, могут справиться с одышкой при респираторных заболеваниях. По данным Национального института здравоохранения и качества ухода, это может помочь при одышке, вызванной COVID-19.

Однако исследователи еще не изучили влияние дыхательных упражнений на емкость легких у людей с COVID-19. В настоящее время нет доказательств того, что они являются безопасным или эффективным способом лечения симптомов этого нового состояния.

В целом, рекомендуется поговорить с врачом, прежде чем пробовать какое-либо новое дыхательное упражнение.

В то время как дыхательные упражнения могут принести пользу людям с легкими респираторными симптомами, людям с тяжелыми симптомами может потребоваться кислородная терапия или использование аппарата искусственной вентиляции легких.

Всем, кого беспокоят респираторные симптомы, следует обратиться к врачу.