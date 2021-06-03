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Как увлажнять свой организм на протяжении дня: названы способы

3 июня 2021, 20:04

Если вам нужна гидратация, пить простую воду натощак - не лучшая стратегия.

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Кофе и чай содержат кофеин (по большей части), но они не так обезвоживают / Pixabay

Оставаться гидратированным - это не так просто, но и не должно быть сложным. Вот восемь ошибок, связанных с гидратацией, которые вы можете совершить, и их легко исправить как можно скорее.

1. Недостаточное употребление воды

Итак, сколько воды вам нужно в день? Нет ни одного конкретного требования. Национальная академия наук сообщает, что большинство людей удовлетворяют свои потребности, позволяя жажде быть их проводником.

Тем не менее, есть несколько общих рекомендаций по общему потреблению воды с едой и напитками. Мужчинам следует стремиться к потреблению около 3,7 литра (около 15,5 стакана) в день, а женщинам - 2,7 литра (около 11,5 стакана) в день. Конечно, все люди разные. Например, если вы активны или проводите много времени на улице в жару, вам потребуется больше воды, чем если бы вы весь день сидели в помещении.

2. Питьевая вода в пустом желудке

Если вам нужна гидратация, пить простую воду натощак - не лучшая стратегия. Согласно исследованию, опубликованному в декабре 2015 года в Американском журнале клинического питания, употребление простой воды само по себе не является самым эффективным способом гидратации. По сравнению с другими напитками, такими как апельсиновый сок и молоко, наш организм также не может удерживать простую воду.

Почему? Макроэлементы и электролиты помогают нашему организму поглощать и удерживать воду, которую мы принимаем. Если вы пытаетесь избежать обезвоживания, пейте воду во время еды или перекуса, чтобы в ней присутствовали другие питательные вещества, которые помогут вам удерживать больше воды.

3. Кофе и чай не в счет

Кофе и чай содержат кофеин (по большей части), но они не так обезвоживают, как мы когда-то считали. Оказывается, оба этих любимых напитка могут увлажнять, поскольку мы удерживаем больше воды, чем теряем. Исследование PLOS One, проведенное в январе 2014 года, показало, что не было реальной разницы в статусе гидратации у мужчин, которые выпивали около 3,5 чашек кофе в день по сравнению с тем, чтобы пить только воду (без кофе).

4. Экономия воды во время тренировки

Когда мы тренируемся, наши тела теряют воду из-за пота (а некоторые из них просто из-за дыхания). Сколько мы потеем, может варьироваться от человека к человеку. Тем не менее, вы хотите, чтобы ваше тело не теряло слишком много воды во время упражнений, оставаясь гидратированным, пока вы на самом деле тренируетесь, в дополнение к питью жидкости до и после. Золотое правило увлажнения во время тренировок? По данным Американского совета по физическим упражнениям, пейте от 150 до 300 мл каждые 10-20 минут.

5. Вера в то, что гидратация - это только вода

Да, H2O - это полдела против обезвоживания. Но электролиты, углеводы и другие минералы также важны, когда дело доходит до удержания жидкости. Минералы, такие как калий, натрий и хлорид, помогают снабжать клетки водой. Если у вас слишком мало чего-то вроде соли, вы действительно можете обезвожиться, поэтому большинство спортивных напитков содержат эти электролиты.

Углеводы и сахар также важно сочетать с водой, когда вы тренируетесь в течение длительного периода времени, поскольку они помогают удерживать жидкость и подпитывать вашу тренировку. По данным клиники Майо, если вы тренируетесь более часа, возможно, вам придется начать принимать добавки с углеводами.

6. Забываете сочетать алкогольный напиток со стаканом H2O

Алкоголь - мочегонное средство, поэтому, если вы собираетесь на ночь и планируете выпить несколько напитков, имеет смысл сочетать напиток для взрослых со стаканом воды, чтобы предотвратить обезвоживание и похмелье. Ищете другие советы по предотвращению появления утренних симптомов? Не пейте натощак и придерживайтесь прозрачных спиртов.

7. Принимая голод за жажду

Есть, когда вы действительно хотите пить, не так безумно, как кажется. Подумайте о симптомах голода и жажды - утомляемости, головной боли, раздражительности, головокружении и трудности с концентрацией внимания. Кажется, довольно просто перекрестить эти провода. Вдобавок ко всему, поскольку большинство из нас часто едят и пьют в течение дня, сигналы голода и жажды труднее расшифровать.

8. Забывать о пище, богатой водой

Вы можете настолько сосредоточиться на подсчете ежедневных мл воды, что забудете о еде, которую едите. Хорошие новости: они также учитываются в общем потреблении жидкости. На самом деле, богатые водой фрукты и овощи, такие как помидоры, арбуз и огурцы, являются беспроигрышным вариантом, поскольку они наполнены водой и минеральным калием, благоприятным для гидратации.

здоровье
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