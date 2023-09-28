Как ведет себя собака, когда у нее глисты: профилактика и лечение

Если самочувствие вашей собаки резко ухудшилось - это может быть признаком гельминтоза. Глисты могут "подхватить" даже "комнатные" питомцы, ведь путей заражения достаточно много - от контакта с другими животными до воды в луже при выгуле. Читайте на Главреде, как понять, что у собаки много глистов.
У зараженного пса наблюдается потеря веса, вялость, апатия, понос, запор, рвота, "грушевидный" живот. Это опасные симптомы - в некоторых случаях (при отсутствии лечения) животное может даже умереть.
Как выглядит собака, если у нее глисты - 5 признаков
- Шерсть сухая, ломкая, может выпадать.
- Повышается температура тела.
- Появляется одышка и кашель.
- Слизистая бледнеет или синеет.
- Возможен зуд в области ануса и проявление аллергии.
Зараженная глистами собака часто чешится, может "скользить" ягодицами по полу. В кале или на хвосте после "туалета" могут выделяться сегменты червей. Иногда - с рвотой.
Что лучше дать собаке от глистов - профилактика и лечение
Диагностировать гельминтоз у собак в домашних условиях почти невозможно. Если у вас есть подозрение, то лучше обратиться к специалисту.
Ветеринар может прописать таблетки, капли на холку и суспензии. Порции - индивидуальны и зависят о породы, возраста, здоровья и роста пса.
Глистогонные средства следует давать собакам раз в 3 месяца (однако если ваш пес имеет постоянный контакт с другими животными - раз в месяц).
Таблетки рекомендуют давать собакам перед вязкой.
Любые средства от глистов советуют давать за 7-10 дней до прививки, но только после одобрения ветеринара.
Все популярнее становится вариант, как вывести глисты у собаки в домашних условиях. Противопоказано использовать чеснок (он может вызвать у собак анемию), также нельзя угощать больного питомца настоями целебных трав. Организм животного слишком ослаблен и подвержен к аллергическим реакциям, а фитосредства могут легко их спровоцировать.
Чем опасны глисты у собаки для человека
Человек может заразиться от собаки глистами, поэтому с лечением не стоит затягивать.
Предотвратить заражение поможет регулярная гигиена рук, так как яйца гельминтов чаще всего попадают через тактильный контакт с шерстью зараженного питомца.
В случае заражения глисты разможаются в тонкой кишке, могут поражать мозг, легкие и вызывать сильную диарею с анемией.
Если вы почувствовали нежелательное "соседство", можете принять обычные сорбенты, выводящие токсины, препараты, восстанавливающие пищеварительную функцию и антигистаминные средства.
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