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Как ведет себя собака, когда у нее глисты: профилактика и лечение

Яна Ставская
28 сентября 2023, 22:05 обновлено 28 сентября, 22:05
Глистами рискует заразиться даже "комнатное животное". Как ведет себя собака, когда у нее глисты и можно ли заразиться от собаки глистами - читайте ниже.
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Узнавайте, что может быть с собакой после принятия таблетки от глистов / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Если самочувствие вашей собаки резко ухудшилось - это может быть признаком гельминтоза. Глисты могут "подхватить" даже "комнатные" питомцы, ведь путей заражения достаточно много - от контакта с другими животными до воды в луже при выгуле. Читайте на Главреде, как понять, что у собаки много глистов.

У зараженного пса наблюдается потеря веса, вялость, апатия, понос, запор, рвота, "грушевидный" живот. Это опасные симптомы - в некоторых случаях (при отсутствии лечения) животное может даже умереть.

Как выглядит собака, если у нее глисты - 5 признаков

  • Шерсть сухая, ломкая, может выпадать.
  • Повышается температура тела.
  • Появляется одышка и кашель.
  • Слизистая бледнеет или синеет.
  • Возможен зуд в области ануса и проявление аллергии.

Зараженная глистами собака часто чешится, может "скользить" ягодицами по полу. В кале или на хвосте после "туалета" могут выделяться сегменты червей. Иногда - с рвотой.

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Собака
Как вывести глисты у собаки в домашних условиях? / Фото pixabay.com

Что лучше дать собаке от глистов - профилактика и лечение

Диагностировать гельминтоз у собак в домашних условиях почти невозможно. Если у вас есть подозрение, то лучше обратиться к специалисту.

Ветеринар может прописать таблетки, капли на холку и суспензии. Порции - индивидуальны и зависят о породы, возраста, здоровья и роста пса.

Глистогонные средства следует давать собакам раз в 3 месяца (однако если ваш пес имеет постоянный контакт с другими животными - раз в месяц).

Таблетки рекомендуют давать собакам перед вязкой.

Любые средства от глистов советуют давать за 7-10 дней до прививки, но только после одобрения ветеринара.

Все популярнее становится вариант, как вывести глисты у собаки в домашних условиях. Противопоказано использовать чеснок (он может вызвать у собак анемию), также нельзя угощать больного питомца настоями целебных трав. Организм животного слишком ослаблен и подвержен к аллергическим реакциям, а фитосредства могут легко их спровоцировать.

Чем опасны глисты у собаки для человека

Человек может заразиться от собаки глистами, поэтому с лечением не стоит затягивать.

Предотвратить заражение поможет регулярная гигиена рук, так как яйца гельминтов чаще всего попадают через тактильный контакт с шерстью зараженного питомца.

В случае заражения глисты разможаются в тонкой кишке, могут поражать мозг, легкие и вызывать сильную диарею с анемией.

Если вы почувствовали нежелательное "соседство", можете принять обычные сорбенты, выводящие токсины, препараты, восстанавливающие пищеварительную функцию и антигистаминные средства.

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