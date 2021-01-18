Как вернуть сексуальное желание: эксперты показали техники

Понимание собственной анатомии - действительно важная часть любви к себе / Ivona. Bigmir

Доктор Наоми Саттон, британский консультант по сексу, поделилась пятью методами, которые помогут вернуть вам сексуальное настроение, особенно для женщин. Однако их партнерам тоже может быть полезно читать.

Обращаясь непосредственно к женщинам, доктор Саттон призывает всех "взять зеркало и узнать, как выглядят ваши гениталии".

"Понимание собственной анатомии - действительно важная часть любви к себе и принятия", - объяснил доктор.

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Любовь к себе

Доктор Саттон продолжила: "Мы все устроены по-разному, и очень важно подружиться с тем, как мы выглядим. Слишком долго женские гениталии были покрыты стыдом, и о них очень мало говорили открыто".

Исследование, проведенное The Eve Appeal - благотворительной организацией по изучению рака в гинекологии, - показало, что 44 процента женщин не смогли идентифицировать влагалище на анатомической диаграмме.

Еще 60 процентов женщин не смогли идентифицировать вульву на той же диаграмме.

"Я считаю, что знание своего тела дает вам возможность контролировать свое собственное удовольствие", - сказала доктор Саттон.

Прикосновение

"Разнообразие прикосновений может усилить возбуждение и эротизм просто благодаря новизне", - сказал доктор Саттон.

Предпочтения могут "меняться со временем", поэтому "всегда есть чему поучиться". По ее словам, приветствуется изучение прикосновения к клитору - женскому половому органу. "Очень гетеронормативная позиция" - сосредоточение внимания на проникновении полового члена во влагалище - "часто очень мало учитывает женское удовольствие".

Подавляющее большинство женщин не могут достичь оргазма без "стимуляции клитора", - утверждает доктор Саттон.

Общение

Кроме того, вы должны "сообщить о своих потребностях и желаниях" в спальне.

"Никто не умеет читать мысли", - заявил доктор Саттон.

Игривость

Другие части тела считаются "эрогенными зонами", например:

Уши

Шея

Грудь

Соски

Промежность

"В конце концов, удовольствие - это развлечение, поэтому расслабьтесь, поиграйте и посмотрите, что вас заводит", - сказал доктор Саттон.

Смазка

"Не забывайте о лубриканте, будь то игра в одиночку или с партнером", - добавил доктор Саттон.

Аннабель Найт, еще один британский консультант CLIMAX, добавила, что "индивидуальные развлекательные сессии важны". "Они устанавливают планку для наших вкусов в спальне", - объяснила Найт.

Это также позволяет вам почувствовать, что для вас нормально там, внизу, поэтому в случае каких-либо изменений в интимной зоне вы можете "пройти обследование раньше, чем позже".

Когда дело доходит до либидо, необходимо учитывать и другие факторы, помимо спальни, например:

СтрессДиетаОбраз жизни

"Убедитесь, что вы заботитесь о себе как можно лучше", - закончила Найт.