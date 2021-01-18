УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Как вернуть сексуальное желание: эксперты показали техники

18 января 2021, 21:51

Понимание собственной анатомии - действительно важная часть любви к себе.

Секс
Понимание собственной анатомии - действительно важная часть любви к себе / Ivona. Bigmir

Доктор Наоми Саттон, британский консультант по сексу, поделилась пятью методами, которые помогут вернуть вам сексуальное настроение, особенно для женщин. Однако их партнерам тоже может быть полезно читать.

Обращаясь непосредственно к женщинам, доктор Саттон призывает всех "взять зеркало и узнать, как выглядят ваши гениталии".

"Понимание собственной анатомии - действительно важная часть любви к себе и принятия", - объяснил доктор.

Читайте такжеОчаг повреждений: топ-3 самых травмоопасных секс-поз

Любовь к себе

Доктор Саттон продолжила: "Мы все устроены по-разному, и очень важно подружиться с тем, как мы выглядим. Слишком долго женские гениталии были покрыты стыдом, и о них очень мало говорили открыто".

Исследование, проведенное The Eve Appeal - благотворительной организацией по изучению рака в гинекологии, - показало, что 44 процента женщин не смогли идентифицировать влагалище на анатомической диаграмме.

Еще 60 процентов женщин не смогли идентифицировать вульву на той же диаграмме.

"Я считаю, что знание своего тела дает вам возможность контролировать свое собственное удовольствие", - сказала доктор Саттон.

Прикосновение

"Разнообразие прикосновений может усилить возбуждение и эротизм просто благодаря новизне", - сказал доктор Саттон.

Предпочтения могут "меняться со временем", поэтому "всегда есть чему поучиться". По ее словам, приветствуется изучение прикосновения к клитору - женскому половому органу. "Очень гетеронормативная позиция" - сосредоточение внимания на проникновении полового члена во влагалище - "часто очень мало учитывает женское удовольствие".

Подавляющее большинство женщин не могут достичь оргазма без "стимуляции клитора", - утверждает доктор Саттон.

Общение

Кроме того, вы должны "сообщить о своих потребностях и желаниях" в спальне.

"Никто не умеет читать мысли", - заявил доктор Саттон.

Игривость

Другие части тела считаются "эрогенными зонами", например:

  • Уши
  • Шея
  • Грудь
  • Соски
  • Промежность

"В конце концов, удовольствие - это развлечение, поэтому расслабьтесь, поиграйте и посмотрите, что вас заводит", - сказал доктор Саттон.

Смазка

"Не забывайте о лубриканте, будь то игра в одиночку или с партнером", - добавил доктор Саттон.

Аннабель Найт, еще один британский консультант CLIMAX, добавила, что "индивидуальные развлекательные сессии важны". "Они устанавливают планку для наших вкусов в спальне", - объяснила Найт.

Это также позволяет вам почувствовать, что для вас нормально там, внизу, поэтому в случае каких-либо изменений в интимной зоне вы можете "пройти обследование раньше, чем позже".

Когда дело доходит до либидо, необходимо учитывать и другие факторы, помимо спальни, например:

СтрессДиетаОбраз жизни

"Убедитесь, что вы заботитесь о себе как можно лучше", - закончила Найт.

секс
Сейчас вы просматриваете новость «Как вернуть сексуальное желание: эксперты показали техники». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Прижмет сердце и голову: как долго будут атаковать магнитные бури на КрещениеПрижмет сердце и голову: как долго будут атаковать магнитные бури на Крещение Названы признаки слабой иммунной системы: когда обращаться к врачуНазваны признаки слабой иммунной системы: когда обращаться к врачу Низкое кровяное давление: причины и факторы рискаНизкое кровяное давление: причины и факторы риска Врачи рассказали о пользе замороженных овощей и фруктовВрачи рассказали о пользе замороженных овощей и фруктов Ученые рассказали, какой природный антисептик лучше остальныхУченые рассказали, какой природный антисептик лучше остальных
Следующий материал

Последние новости

22:41
В Швейцарии сошла лавина, под снегом оказалось десять человек
22:40
Как накрутить волосы плойкой в домашних условиях Видео
22:28
"Свободу Навальному": в России начались жесткие задержания и разгон протестующих Видео
22:24
В Кривом Роге кафе выложило рекламный ролик с намеком на оральный секс
22:19
Перевыборы мэра в Броварах: кто побеждает в первом туре
Реклама
22:19
Как мотивировать себя тренироваться: названы способы Видео
22:04
Главная ошибка орального секса: эскортница поделилась лайфхаком Видео
21:52
В Украине снизили цены на газ: Кабмин обнародовал документ Видео
21:51
Как вернуть сексуальное желание: эксперты показали техники Видео
21:25
Ученые назвали травяной чай, который защищает от рака и сердечных приступов Видео
21:25
"Ковидный язык": врачи удивили новым симптомом болезни Видео
21:25
Смертность в Украине резко возросла: появилась печальная статистика Видео
21:11
Гороскоп на 19 января для всех: наслаждение любовью и нужные связи Видео
21:00
Вечерок на суженого: как безопасно гадать в Крещенский Сочельник Видео
21:00
Цвета, без которых мода весна-лето 2021 невозможна Фото Видео
20:58
Навального отправили в СИЗО: где будут удерживать оппозиционера Видео
20:53
Лечение COVID-19 в Украине: что для украинцев бесплатно Видео
20:51
Сейсмолог рассказал, почему Украину стало чаще трусить от землетрясений Видео
20:32
Купание в ледяной воде на Крещение: врач пояснил, как не заболеть Видео
20:14
Настя Ивлеева разделась для купания в проруби на морозе
Реклама
20:12
Заграница помогла: популярная у фанатов Трампа соцсеть Parler "перебралась" в Россию Видео
20:12
Сильный мороз и снегопад: какой будет погода на Крещение Видео
20:11
Крещение Господне – приметы, традиции и запреты праздника Видео
20:00
Лукашенко предрек интернету "увядание" и призвал смотреть телевизор
19:55
Подопытные кролики: шведы вознамерились испытать на украинцах лекарство против COVID-19 Видео
19:48
Генри Кавилл вернулся к съемкам 2 сезона Ведьмака
19:30
У Зеленского назвали три главных задачи в отношениях с США Видео
19:30
Новый скандал с вакциной Pfizer: два человека скончались после прививки Видео
18:56
"Слуга народа" предложила отказаться от переноса рабочих дней
18:43
Лавров разразился обвинениями в адрес Германии и Франции из-за Донбасса Видео
18:34
Подробный лунный календарь на февраль 2021: названы самые мощные сутки
18:27
В ВОЗ заявили, что мир находится на грани катастрофы - какие страны в опасности Видео
18:17
В США над Капитолием небо укутали клубы дыма: что произошло Видео
18:06
Эксперт уличил власти во лжи и назвал реальную цену газа Видео
17:56
"Прогулка по любимому Киеву": Ани Лорак вернулась из России
17:56
В Украине закрепят цену на доставку газа: НКРЭКУ опубликовала документ Видео
17:37
У Минска отобрали чемпионат мира по хоккею Видео
17:20
Новый поворот: в Германии экологи мешают достроить Северный поток-2 Видео
17:15
Смерть после укола: медик скончался через 24 часа после вакцины от коронавируса Видео
17:10
Создатели Секса в большом городе заменили Саманту другими героями
Реклама
16:57
Бизнес Илона Маска в Украине: у Зеленского сделали неожиданное заявление Видео
16:47
"Жаба на трубе и бункерные воры": Навальный разругал власти РФ и призвал к уличным протестам Видео
16:33
В Европе утвердили вакцину Pfizer под давлением - СМИ Видео
16:29
Внедрение "голландских аукционов": УЗ и крупный бизнес заподозрили в сговоре
16:19
В Харькове евробляхеры устроили большую акцию протеста: фото
16:19
Целлюлит: откуда берется и как избавиться от него навсегда Видео
16:06
В США приостанавливают вакцинацию популярной вакциной от COVID-19 Видео
15:55
Украина и мир резко отреагировали на задержание Навального Видео
15:53
В России прямо в отделении полиции Навального арестовали на 30 суток Видео
15:36
Стало известно, когда в Украине откроют кинотеатры и разрешат концерты Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять