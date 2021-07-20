Как вернуть вкус после заражения Covid: ученые предлагают заново "обучить" обоняние

Метод, называемый обучением обонянию, может помочь людям, перенесшим Covid, восстановить их чувство. / Daniel Foster / flickr.com/

Когда пандемия разразилась впервые, все сосредоточились на симптомах нового, постоянного кашля и лихорадки. Но через несколько месяцев после беспрецедентного глобального события, в мае 2020 года, страны официально добавили потерю запаха и вкуса к списку зарегистрированных симптомов, поскольку становилось все более очевидным, что это верный признак вируса.

В то время как большинство случаев Covid остаются легкими, и пациенты выздоравливают самостоятельно, некоторые люди продолжают страдать от симптомов еще долгое время после заражения вирусом, что стало называться "длительным Covid", пишет Express.co.uk.

По оценкам приложения ZOE Covid Tracker, около 12 процентов пациентов с коронавирусом страдают от симптомов более 30 дней.

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В общей сложности один из 200 сообщил о воздействии вируса, продолжающемся более 90 дней.

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Потеря обоняния - это один из симптомов, который, как известно, сохраняется, и примерно каждый пятый человек продолжал замечать снижение обоняния через восемь недель после заражения Covid.

Хотя это может показаться безобидным, отсутствие возможности попробовать на самом деле многое отнимает у жизни и может очень расстраивать людей, страдающих длительным Covid.

Как вернуть вкус после заражения Covid

Одно исследование предполагает, что метод, называемый обучением обонянию, может помочь людям, перенесшим Covid, восстановить их чувство.

Исследование, опубликованное в апреле Университетом Восточной Англии (UEA) совместно со многими другими глобальными университетами, показало, что обучение обонянию является гораздо более эффективным методом восстановления обоняния, чем кортикостероиды.

Это лекарство, используемое для уменьшения воспаления в организме.

Тренировка обоняния включает в себя вдыхание как минимум четырех различных запахов два раза в день в течение нескольких месяцев.

Это означает запах легко узнаваемых, знакомых запахов, таких как апельсин, мята, чеснок или кофе.

Считается, что это намного эффективнее восстанавливает обоняние после его утраты.

Эксперт по снижению обоняния профессор Карл Филпотт из Норвичской медицинской школы UEA объяснил: "Кортикостероиды - это класс препаратов, снижающих воспаление в организме. Врачи часто назначают их для лечения таких состояний, как астма, и они рассматриваются как терапевтический вариант при потере запаха, вызванной COVID-19. Мы обнаружили, что существует очень мало доказательств того, что кортикостероиды помогают при потере запаха. И поскольку они имеют хорошо известные потенциальные побочные эффекты, мы советуем не назначать их в качестве лечения поствирусной потери запаха".

Побочные эффекты стероидов включают задержку жидкости, высокое кровяное давление и проблемы с перепадами настроения и поведением.

Профессор Филпотт также отметил, что большинство людей, потерявших обоняние в результате вируса, восстанавливают обоняние "спонтанно", но отметил, что обучение обонянию может помочь в этом.

Он добавил: "Это дешевый, простой и не имеющий побочных эффектов вариант лечения различных причин потери запаха, включая COVID-19. Его цель - помочь выздоровлению, основанному на нейропластичности - способности мозга реорганизовываться, чтобы компенсировать изменения или травмы".

Это не единственное исследование, которое предполагает, что обучение обонянию работает, и несколько других, повторенных за последние 10 лет, предполагают, что постоянное краткосрочное воздействие запахов может помочь людям восстановить его, особенно тем, кто потерял чувство в результате распространенные вирусы.

На более оптимистической ноте профессор добавил, что исследования показывают, что 90 процентов людей, теряющих обоняние из-за Covid, полностью выздоравливают в течение шести месяцев.