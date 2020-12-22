Как виагра: названы 7 увлекательных продуктов и добавок, которые придадут силы

Исследования показали, что некоторые продукты и добавки могут помочь повысить ваше либидо.
Нередко многие люди ищут способы повысить сексуальное влечение. Хотя некоторые фармацевтические препараты, такие как Виагра, могут помочь мужчинам добиться эрекции, многие люди предпочитают натуральные альтернативы, которые легко доступны, незаметны и имеют меньше побочных эффектов.
Интересно, что исследования показали, что некоторые продукты и добавки могут помочь повысить ваше либидо и вылечить эректильную дисфункцию.
Вот 7 продуктов и добавок, которые могут повысить ваше либидо.
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1. Трибул
Tribulus terrestris (Якорцы стелющиеся) - это небольшое листовое растение, корни и плоды которого популярны в традиционной китайской и аюрведической медицине. Растение также широко доступно в качестве спортивной добавки и обычно используется для повышения уровня тестостерона и улучшения полового влечения.
Хотя исследования на людях не показали, что он может повышать уровень тестостерона, похоже, что он увеличивает половое влечение как у мужчин, так и у женщин.
В 90-дневном исследовании с участием женщин, сообщающих о низком сексуальном удовольствии, ежедневный прием 750 мг Tribulus terrestris увеличивал сексуальное удовлетворение у 88% участников. Более того, двухмесячное исследование с участием мужчин показало, что ежедневный прием 750–1500 мг Tribulus terrestris улучшил сексуальное желание у 79% из них.
Однако исследования мужчин с эректильной дисфункцией показывают неоднозначные результаты.
Одно исследование показало, что ежедневный прием 800 мг этой добавки в течение 30 дней не лечил эректильную дисфункцию. Напротив, в другом исследовании прием 1500 мг в день в течение 90 дней улучшил эрекцию, а также сексуальное желание.
2. Мака
Мака перуанская (Lepidium meyenii) - корнеплод, традиционно используемый для повышения фертильности и полового влечения. Вы можете покупать добавки в различных формах, включая порошки, капсулы и жидкие экстракты. 12-недельное исследование показало, что 42% мужчин, принимавших 1 500–3 000 мг маки в день, испытывали повышенное половое влечение.
Кроме того, в обзоре 4 исследований с участием 131 человека, постоянный прием мака в течение как минимум 6 недель улучшал сексуальное желание. Это также помогло вылечить легкую эректильную дисфункцию у мужчин. Кроме того, некоторые данные свидетельствуют о том, что мака может помочь бороться с потерей либидо, которая может возникать как побочный эффект некоторых антидепрессантов.
Большинство исследований показало, что ежедневного приема 1,5–3,5 грамма в течение как минимум 2–12 недель было достаточно для повышения либидо.Красный женьшень
2. Женьшень
Женьшень и, в частности, красный женьшень - может способствовать снижению либидо и улучшить сексуальную функцию.
20-недельное исследование с участием 32 женщин в менопаузе показало, что прием 3 граммов красного женьшеня в день значительно улучшил сексуальное желание и функцию по сравнению с плацебо.
Кроме того, красный женьшень может увеличить выработку оксида азота - соединения, которое улучшает кровообращение и помогает расслабить мышцы полового члена. Фактически, исследования показали, что эта трава была как минимум в два раза эффективнее плацебо в улучшении эректильной функции.
Таким образом, необходимы дополнительные исследования.
Красный женьшень обычно хорошо переносится, но может вызывать побочные эффекты, такие как головные боли и расстройство желудка. Он также может взаимодействовать с лекарствами, такими как разбавители крови, поэтому те, кто их принимает, могут захотеть проконсультироваться с врачом перед использованием.
4. Пажитник
Пажитник - популярное растение в альтернативной медицине, которое может помочь повысить либидо и улучшить сексуальную функцию. Он содержит соединения, которые ваше тело может использовать для производства половых гормонов, таких как эстроген и тестостерон.
6-недельное исследование с участием 30 мужчин показало, что ежедневный прием 600 мг экстракта пажитника увеличивает силу и улучшает сексуальную функцию.
Точно так же 8-недельное исследование с участием 80 женщин с низким либидо показало, что ежедневный прием 600 мг пажитника значительно улучшил сексуальное возбуждение и желание по сравнению с группой плацебо.
Кроме того, это растение взаимодействует с разжижающими кровь лекарствами, такими как варфарин. Если вы принимаете разбавитель крови, вам следует поговорить со своим врачом перед приемом пажитника.
5. Шафран
Шафран - восхитительная пряность, полученная из цветка Crocus sativus.
Его множество традиционных применений варьируется от снятия стресса до действия в качестве афродизиака, особенно для людей, принимающих антидепрессанты.
4-недельное исследование с участием 38 женщин с низким либидо на антидепрессантах показало, что ежедневный прием 30 мг шафрана значительно улучшил некоторые сексуальные проблемы, такие как снижение возбуждения и смазки, по сравнению с плацебо.
Более того, обзор 5 исследований с участием 173 человек показал, что шафран значительно улучшил различные аспекты сексуального удовольствия, желания и возбуждения у мужчин и женщин.
Однако результаты у людей, не страдающих депрессией или не принимающих антидепрессанты, неоднозначны.
6. Гинкго билоба
Гинкго билоба - популярная травяная добавка в традиционной китайской медицине.
Она может лечить различные проблемы, включая сексуальные расстройства, такие как эректильная дисфункция и низкое либидо, поскольку может повышать уровень оксида азота в крови, что помогает кровотоку, способствуя расширению кровеносных сосудов.
Тем не менее, исследования на людях показывают неоднозначные результаты.
Одно 4-недельное исследование с участием 63 человек показало, что ежедневный прием средней дозы 209 мг гинкго билоба помог вылечить сексуальную дисфункцию, связанную с антидепрессантами - низкий уровень желания, возбуждения и / или удовольствия - у 84% участников.
Однако несколько других исследований показали, что гинкго билоба практически не влияет на либидо или другие аспекты сексуальной дисфункции.
7. L-цитруллин
L-цитруллин - это аминокислота, вырабатываемая вашим организмом естественным путем.
Затем ваше тело превращает его в L-аргинин, который помогает улучшить кровоток, производя оксид азота для расширения кровеносных сосудов. Это, в свою очередь, может лечить эректильную дисфункцию.
Например, небольшое месячное исследование с участием 24 мужчин с легкой эректильной дисфункцией показало, что ежедневный прием 1,5 граммов L-цитруллина значительно улучшил симптомы у 50% участников.
В другом 30-дневном исследовании с участием мужчин ежедневный прием комбинации 800 мг L-цитруллина и 300 мг транс-ресвератрола улучшал эректильную функцию и твердость тела по сравнению с лечением плацебо.
Транс-ресвератрол, широко известный как ресвератрол, представляет собой растительное соединение, которое действует как антиоксидант и связано с многочисленными преимуществами для здоровья.
L-цитруллин доступен в виде пищевой добавки в форме капсул или порошка, но естественным образом присутствует в таких продуктах, как арбуз, темный шоколад и орехи.