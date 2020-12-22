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Как виагра: названы 7 увлекательных продуктов и добавок, которые придадут силы

22 декабря 2020, 10:57

Исследования показали, что некоторые продукты и добавки могут помочь повысить ваше либидо.

Секс
Исследования показали, что некоторые продукты и добавки могут помочь повысить ваше либидо. / ivona.bigmir.net/

Нередко многие люди ищут способы повысить сексуальное влечение. Хотя некоторые фармацевтические препараты, такие как Виагра, могут помочь мужчинам добиться эрекции, многие люди предпочитают натуральные альтернативы, которые легко доступны, незаметны и имеют меньше побочных эффектов.

Интересно, что исследования показали, что некоторые продукты и добавки могут помочь повысить ваше либидо и вылечить эректильную дисфункцию.

Вот 7 продуктов и добавок, которые могут повысить ваше либидо.

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1. Трибул

Tribulus terrestris (Якорцы стелющиеся) - это небольшое листовое растение, корни и плоды которого популярны в традиционной китайской и аюрведической медицине. Растение также широко доступно в качестве спортивной добавки и обычно используется для повышения уровня тестостерона и улучшения полового влечения.

Хотя исследования на людях не показали, что он может повышать уровень тестостерона, похоже, что он увеличивает половое влечение как у мужчин, так и у женщин.

В 90-дневном исследовании с участием женщин, сообщающих о низком сексуальном удовольствии, ежедневный прием 750 мг Tribulus terrestris увеличивал сексуальное удовлетворение у 88% участников. Более того, двухмесячное исследование с участием мужчин показало, что ежедневный прием 750–1500 мг Tribulus terrestris улучшил сексуальное желание у 79% из них.

Однако исследования мужчин с эректильной дисфункцией показывают неоднозначные результаты.

Одно исследование показало, что ежедневный прием 800 мг этой добавки в течение 30 дней не лечил эректильную дисфункцию. Напротив, в другом исследовании прием 1500 мг в день в течение 90 дней улучшил эрекцию, а также сексуальное желание.

2. Мака

Мака перуанская (Lepidium meyenii) - корнеплод, традиционно используемый для повышения фертильности и полового влечения. Вы можете покупать добавки в различных формах, включая порошки, капсулы и жидкие экстракты. 12-недельное исследование показало, что 42% мужчин, принимавших 1 500–3 000 мг маки в день, испытывали повышенное половое влечение.

Кроме того, в обзоре 4 исследований с участием 131 человека, постоянный прием мака в течение как минимум 6 недель улучшал сексуальное желание. Это также помогло вылечить легкую эректильную дисфункцию у мужчин. Кроме того, некоторые данные свидетельствуют о том, что мака может помочь бороться с потерей либидо, которая может возникать как побочный эффект некоторых антидепрессантов.

Большинство исследований показало, что ежедневного приема 1,5–3,5 грамма в течение как минимум 2–12 недель было достаточно для повышения либидо.Красный женьшень

2. Женьшень

Женьшень и, в частности, красный женьшень - может способствовать снижению либидо и улучшить сексуальную функцию.

20-недельное исследование с участием 32 женщин в менопаузе показало, что прием 3 граммов красного женьшеня в день значительно улучшил сексуальное желание и функцию по сравнению с плацебо.

Кроме того, красный женьшень может увеличить выработку оксида азота - соединения, которое улучшает кровообращение и помогает расслабить мышцы полового члена. Фактически, исследования показали, что эта трава была как минимум в два раза эффективнее плацебо в улучшении эректильной функции.

Таким образом, необходимы дополнительные исследования.

Красный женьшень обычно хорошо переносится, но может вызывать побочные эффекты, такие как головные боли и расстройство желудка. Он также может взаимодействовать с лекарствами, такими как разбавители крови, поэтому те, кто их принимает, могут захотеть проконсультироваться с врачом перед использованием.

4. Пажитник

Пажитник - популярное растение в альтернативной медицине, которое может помочь повысить либидо и улучшить сексуальную функцию. Он содержит соединения, которые ваше тело может использовать для производства половых гормонов, таких как эстроген и тестостерон.

6-недельное исследование с участием 30 мужчин показало, что ежедневный прием 600 мг экстракта пажитника увеличивает силу и улучшает сексуальную функцию.

Точно так же 8-недельное исследование с участием 80 женщин с низким либидо показало, что ежедневный прием 600 мг пажитника значительно улучшил сексуальное возбуждение и желание по сравнению с группой плацебо.

Кроме того, это растение взаимодействует с разжижающими кровь лекарствами, такими как варфарин. Если вы принимаете разбавитель крови, вам следует поговорить со своим врачом перед приемом пажитника.

5. Шафран

Шафран - восхитительная пряность, полученная из цветка Crocus sativus.

Его множество традиционных применений варьируется от снятия стресса до действия в качестве афродизиака, особенно для людей, принимающих антидепрессанты.

4-недельное исследование с участием 38 женщин с низким либидо на антидепрессантах показало, что ежедневный прием 30 мг шафрана значительно улучшил некоторые сексуальные проблемы, такие как снижение возбуждения и смазки, по сравнению с плацебо.

Более того, обзор 5 исследований с участием 173 человек показал, что шафран значительно улучшил различные аспекты сексуального удовольствия, желания и возбуждения у мужчин и женщин.

Однако результаты у людей, не страдающих депрессией или не принимающих антидепрессанты, неоднозначны.

6. Гинкго билоба

Гинкго билоба - популярная травяная добавка в традиционной китайской медицине.

Она может лечить различные проблемы, включая сексуальные расстройства, такие как эректильная дисфункция и низкое либидо, поскольку может повышать уровень оксида азота в крови, что помогает кровотоку, способствуя расширению кровеносных сосудов.

Тем не менее, исследования на людях показывают неоднозначные результаты.

Одно 4-недельное исследование с участием 63 человек показало, что ежедневный прием средней дозы 209 мг гинкго билоба помог вылечить сексуальную дисфункцию, связанную с антидепрессантами - низкий уровень желания, возбуждения и / или удовольствия - у 84% участников.

Однако несколько других исследований показали, что гинкго билоба практически не влияет на либидо или другие аспекты сексуальной дисфункции.

7. L-цитруллин

L-цитруллин - это аминокислота, вырабатываемая вашим организмом естественным путем.

Затем ваше тело превращает его в L-аргинин, который помогает улучшить кровоток, производя оксид азота для расширения кровеносных сосудов. Это, в свою очередь, может лечить эректильную дисфункцию.

Например, небольшое месячное исследование с участием 24 мужчин с легкой эректильной дисфункцией показало, что ежедневный прием 1,5 граммов L-цитруллина значительно улучшил симптомы у 50% участников.

В другом 30-дневном исследовании с участием мужчин ежедневный прием комбинации 800 мг L-цитруллина и 300 мг транс-ресвератрола улучшал эректильную функцию и твердость тела по сравнению с лечением плацебо.

Транс-ресвератрол, широко известный как ресвератрол, представляет собой растительное соединение, которое действует как антиоксидант и связано с многочисленными преимуществами для здоровья.

L-цитруллин доступен в виде пищевой добавки в форме капсул или порошка, но естественным образом присутствует в таких продуктах, как арбуз, темный шоколад и орехи.

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