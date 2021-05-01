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Как влияет лишний вес на тяжесть формы коронавируса - ответ ученых

1 мая 2021, 05:03
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Британские ученые закончили изучать в общемедицинской базе QResearch данные почти семи миллионов британцев, у которых диагностирован COVID-19.

Лишний вес
Лишний вес / Robert Hathhorn / flickr.com

Британские ученые изучили связь между индексом массы тела (ИМТ) и течением коронавирусной инфекции и пришли к выводу, что лишний вес провоцирует риски тяжелой формы заболевания COVID-19. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Специалисты изучили в общемедицинской базе QResearch данные почти семи миллионов британцев, у которых COVID-19 выявили в период первой волны, которая наблюдалась в период с января по апрель минувшего года. Исследователи выяснили, что люди с ИМТ выше 23 имели повышенные риски тяжелой формы коронавируса и смерти.

При этом каждая последующая единица индекса увеличивала вероятность госпитализации на пять процентов, а риск лечения в интенсивной терапии — на десять процентов. Таким образом, даже небольшой лишний вес, вне зависимости от наличия у человека сахарного диабета, может привести к осложнениям.

Также ученые установили, что влияние избыточного веса на степень тяжести COVID-19 в большей степени характерно для молодых пациентов в возрасте от 20 до 39 лет. Риск госпитализации при коронавирусе в этой возрастной группе с увеличением каждой единицы ИМТ повышается на 9%. В 40-59 лет — на 8%, 60-79 — на 4%, старше 80 — на 1%.

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лишний вес COVID-19
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