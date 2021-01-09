Как восстановить организм после праздников – советы экспертов

После праздников важно восстановить прежние биологические ритмы / Фото pixabay.com

После затяжных новогодних праздников непросто вернуться в привычный рабочий ритм. Чтобы "реабилитация" организма прошла успешно, эксперты дали несколько полезных советов.

В частности, начать подготовку организма нужно за три дня до начала рабочих дней, передает РИА Новости.

Нейропсихолог Юлия Пунина акцентировала внимание на важности восстановления прежних биологических ритмов. Она считает, что резкий возврат к прежнему расписанию может повлиять на концентрацию внимания, а также проявляться недосыпом и усталостью.

Питание также играет не последнюю роль в возвращении организма в нормальный ритм. Эксперты советуют: если праздники все же нарушили привычный рацион питания, то полезно устроить разгрузочный день или применить монодиету.

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Еще один действенный способ восстановить организм после праздников - проводить больше времени на свежем воздухе.

В свою очередь, психолог Ирина Ларина считает, что можно сходить в баню или сауну - так дорога до работы после долгих дней отдыха не покажется тяжелой.

Напомним: