Как выбрать подходящие мультивитамины: подробная инструкция

Мультивитамины не предназначены для полной замены питательных веществ в вашем рационе. / iPhones

В идеале вы должны придерживаться хорошо сбалансированной диеты, которая обеспечивает организм идеальным набором необходимых витаминов и минералов.

Но на самом деле жизнь не идеальна, и, скорее всего, как и ваше планирование еды. Вот тут-то и пригодятся поливитамины, которые помогут восполнить пробелы в питании.

Но найти подходящий мультивитамин для ваших нужд может быть непросто, пишет Livestrong.com.

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Здесь мы разберем эти сложные добавки, чтобы помочь вам определить, какой из них может принести вам наибольшую пользу.

Что такое мультивитамины?

"Мультивитамины" на самом деле несколько неправильное название, потому что эти добавки содержат витамины и минералы, оба из которых являются микронутриентами. Вам необходимы как витамины, так и минералы в относительно небольших количествах, чтобы поддерживать широкий спектр физических и умственных функций.

Это витамины: A, C, D, E, K и восемь витаминов группы B, которые включают тиамин, рибофлавин, пантотеновую кислоту, биотин, ниацин, B6, B12 и фолиевую кислоту. Вашему организму необходимо правильное количество этих витаминов для правильного функционирования, и пища, как правило, является лучшим источником.

Минералы также необходимы для здорового тела. Как и витамины, они лучше всего поступают с пищей. В эту категорию входят такие питательные вещества, как кальций, калий, железо, медь, магний и йод.

Кому следует принимать поливитамины?

Мультивитамины не предназначены для полной замены питательных веществ в вашем рационе.

"Добавка - это всего лишь то, что дополняет качественную, богатую питательными веществами диету. Она заполняет пробелы в питательных веществах, которые вам лично необходимы из-за стресса, общего качества пищи и факторов образа жизни", - объясняет Николь Крейн из Чикаго. функциональный диетолог в компании по индивидуальному обучению и оздоровлению.

Никола Шулер, сертифицированный диетолог и практикующий специалист по функциональной медицине из Денвера, штат Колорадо, соглашается. "Мы знаем, что все мы должны есть больше овощей, но для добавок нет общих правил. Лучше придерживаться всесторонней, здоровой и сбалансированной диеты, чем принимать поливитамины".

Однако некоторым людям может быть полезно принимать добавки, чтобы улучшить общее потребление питательных веществ. Действительно, исследование, опубликованное в выпуске журнала Nutrients за февраль 2018 г., показало, что использование поливитаминов снижает распространенность недостаточного потребления питательных микроэлементов среди взрослого населения.

Академия питания и диетологии рекомендует поговорить со своим врачом о поливитаминных добавках, если вы:

Ешьте менее 1600 калорий в день

Ограниченный выбор продуктов питания из-за аллергии или заболевания.

Вы веганы или вегетарианцы или придерживаетесь других ограниченных диетических предпочтений.

У других людей могут быть особые потребности в витаминах и минералах в зависимости от их возраста, пола или других факторов образа жизни.

Например, пожилые люди подвержены риску низкого уровня витамина D, в то время как женщинам во время менструации может потребоваться больше железа.

Когда дело доходит до добавок, качество может варьироваться, но есть несколько важных рекомендаций, о которых следует помнить.

Академия питания и диетологии предупреждает в своем позиционном документе по микронутриентам, опубликованном в ноябре 2018 года, что расшифровка этикеток добавок может быть очень сложной.

Крейн соглашается и предупреждает, что качество может сильно варьироваться в этой области.

Показательный пример: стандартного определения поливитаминов не существует. Как и другие добавки, они не регулируются строго, поэтому они не должны нести какие-либо определенные питательные вещества или уровни питательных веществ.

"Около 75 процентов или более витаминов, доступных на обычном рынке, являются полностью синтетическими, очень низкого качества и подлежат сомнительным производственным стандартам", - говорит Крейн. Она предлагает следующие рекомендации по поиску поливитаминов хорошего качества:

Обратите внимание на "CGMP" на этикетке, что означает, что продукт соответствует действующей надлежащей производственной практике FDA - руководящим принципам, обеспечивающим качественное производство, точную маркировку и отсутствие загрязняющих веществ.

Ищите компании, известные своим качеством. Компании по производству высококачественных пищевых добавок обычно предпочитают проверять свои продукты через третьих лиц.

Выбирайте витамины, которые содержат активные формы питательных веществ, такие как метилированные витамины группы В, вместо синтетических; метилфолат, а не фолиевая кислота;

активный D3 (холекальциферол) вместо неактивного D2 (эргокалиферол); активный E (d-альфа), а не нежелательный dl-альфа;

и K2 (менахинон) по сравнению с K1 (филлохинон).

Убедитесь, что минералы находятся в хелатной форме, так как они лучше всего усваиваются организмом. Избегайте искусственных ароматизаторов и подсластителей, а также связующих веществ, наполнителей и других ненужных ингредиентов.

Почему не существует универсальных мультивитаминов

По словам Крейна, как и в случае с диетой, ни один тип поливитаминов не подходит для каждого человека.

Как указано во всестороннем обзоре журнала Nutrition Journal в июле 2014 г., вам следует выбрать препарат, подходящий под ваш возраст, пол, этап жизни и история здоровья или факторы риска для здоровья.

По данным Harvard Health Publishing, для оптимального здоровья вам необходимо около 30 витаминов и минералов в различных количествах каждый день. В идеале ваш врач или диетолог должен провести оценку питания, чтобы проверить его на предмет недостатков, которые могут привести к дефициту в будущем.

"Это будет включать комплексный анализ крови, а также углубленный анализ симптомов и состояния здоровья человека", - говорит Шулер. "Только тогда можно будет дать рекомендации по добавкам. И даже тогда, поливитамины врядли возглавят список, а скорее целевые питательные вещества из цельных продуктов для решения конкретных проблем со здоровьем, с которыми сталкивается человек", - добавляет он.

Мультивитамины для женщин

У женщин и мужчин разная физиология, метаболизм и гормоны, что означает, что их ежедневные потребности в питательных веществах немного различаются.

По данным Управления женского здоровья Министерства здравоохранения и социальных служб США, большинству женщин не нужны витамины или минеральные добавки; здоровая пища должна обеспечивать все, что вам нужно. Но если вы беременны или можете забеременеть, в постменопаузе или вегетарианец, вам может не хватать некоторых основных питательных веществ.

Выбирая поливитамины, женщины могут искать тот, который предлагает достаточное количество:

Фолиевая кислота

Витамин B12

Витамин Д

Кальций

Железо

Мультивитамины для мужчин

Академия питания и диетологии предлагает мужчине, который не придерживается сбалансированной диеты, ведет малоподвижный образ жизни или недостаточно спит, получить пользу от поливитаминных добавок.

У мужчин тоже есть определенные потребности в питательных веществах. Идеальный мужской поливитамин содержит витамин Е для поддержания здоровья простаты. Он может содержать дополнительный магний для повышения уровня энергии и антиоксидантные витамины A, C и E, а также селен и цинк для поддержания здоровья сердца.

Мужчины также должны уделять первоочередное внимание питательным веществам, поддерживающим здоровье костей, а именно кальцию и витамину D. Каротиноиды, часто содержащиеся в витамине А, такие как лютеин и зеаксантин, поддерживают здоровье глаз у мужчин.