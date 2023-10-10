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Как выглядеть моложе своих лет: дерматолог назвала 3 виновников быстрого старения

Сергей Кущ
10 октября 2023, 14:17 обновлено 10 октября, 14:40
Дерматолог раскрыла секрет, как выглядеть моложе своих лет с минимальными усилиями.
Дерматолог поделилась секретом, как выглядеть моложе своих лет с минимальными усилиями
Дерматолог поделилась секретом, как выглядеть моложе своих лет с минимальными усилиями / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, pixabay.com

Сертифицированный дерматолог Линдси Зубрицки поделилась тремя важными вещами, которые замедляют преждевременное старение и помогают изящно стареть на протяжении всей жизни.

Кстати, назван удивительный продукт, который предотвращает стресс и старение. Жирная рыба - содержит омега-3 жирные кислоты, которые защищают от воспалений и окислительного стресса.

Своими советами дерматолог поделилась на своей страничке в Instagram.

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"Номер один — никакого загара. Это включает в себя солярии. Каждый раз, когда наша кожа загорает, это фактическое повреждение ДНК. УФ-лучи, несомненно, являются главным виновником быстрого старения", - предупредила дерматолог.

Также она советует избегать курения сигарет или вейпинга.

"Это вызывает воспалительную реакцию в нашем организме и вырабатывает ферменты, которые расщепляют коллаген в нашей коже, быстро старя нас", - объяснила эксперт.

Самое главное, Линдси рекомендует применять последовательный режим ухода за кожей с SPF (фактором защиты от солнца) и ретиноидами: "Эти два ингредиента выполняют 90 процентов работы, когда дело доходит до старения".

Смотрите видео о том, как выглядеть моложе своих лет:

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дерматолог интересные новости
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