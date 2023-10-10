Как выглядеть моложе своих лет: дерматолог назвала 3 виновников быстрого старения

Сертифицированный дерматолог Линдси Зубрицки поделилась тремя важными вещами, которые замедляют преждевременное старение и помогают изящно стареть на протяжении всей жизни.
Кстати, назван удивительный продукт, который предотвращает стресс и старение. Жирная рыба - содержит омега-3 жирные кислоты, которые защищают от воспалений и окислительного стресса.
Своими советами дерматолог поделилась на своей страничке в Instagram.
"Номер один — никакого загара. Это включает в себя солярии. Каждый раз, когда наша кожа загорает, это фактическое повреждение ДНК. УФ-лучи, несомненно, являются главным виновником быстрого старения", - предупредила дерматолог.
Также она советует избегать курения сигарет или вейпинга.
"Это вызывает воспалительную реакцию в нашем организме и вырабатывает ферменты, которые расщепляют коллаген в нашей коже, быстро старя нас", - объяснила эксперт.
Самое главное, Линдси рекомендует применять последовательный режим ухода за кожей с SPF (фактором защиты от солнца) и ретиноидами: "Эти два ингредиента выполняют 90 процентов работы, когда дело доходит до старения".
Смотрите видео о том, как выглядеть моложе своих лет:
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