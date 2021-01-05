УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Как выглядят нормальные выделения и когда следует бежать к врачу

5 января 2021, 21:06

Вот как узнать, нормальные ли у вас выделения или вам нужно обратиться к врачу.

Кишечник_живот_месячные
Вот как узнать, нормальные ли у вас выделения или вам нужно обратиться к врачу. / Pixabay

Выделения - это жидкость или слизь, вырабатываемая шейкой матки, которая помогает очищать влагалище и сохранять его влажным. В большинстве случаев выделения являются нормальным явлением, но в некоторых случаях они могут указывать на серьезную проблему со здоровьем.

Если ваши выделения имеют сильный запах или выглядят иначе, чем обычно, возможно, вы испытываете проблемы со здоровьем, такие как чрезмерный бактериальный рост или инфекция, передающаяся половым путем.

Вот как узнать, нормальные ли у вас выделения или вам нужно обратиться к врачу.

Как выглядят нормальные выделения?

Выделения могут вызывать раздражение, но они играют важную роль в здоровье вашего влагалища. Когда выделения проходят через влагалище, они выводят старые клетки и помогают предотвратить инфекции. Выделения также помогают сохранять влагалище влажным.

"Выделения из влагалища могут меняться в зависимости от того, где женщина находится во время менструального цикла", - говорит Кристин Гревс, доктор медицины, гинеколог Винни Палмера. Во время овуляции выделения могут быть прозрачными и скользкими, а после менструации - более белыми и мутными.

Ваши выделения, вероятно, нормальны, если:

  • Прозрачные или белые
  • Липкие и немного вязкие, но не обильные
  • Они кажутся мокрыми или скользкими.
  • Не имеют резкого запаха.
  • Они коричневые в течение пары дней после менструации.

Количество выделений может меняться день ото дня, но около чайной ложки жидкости - это нормально. Их количество и качество также может варьироваться от человека к человеку - у некоторых людей выделения могут происходить всего несколько раз в месяц, а у других - каждый день.

Белые выделения

"Белые выделения могут быть нормальным явлением", - говорит Гревс. Однако в некоторых случаях это может быть признаком заболевания. Некоторые возможные состояния, вызывающие белые выделения:

Грибковая инфекция: если ваши выделения густые и крупные, как творог, это может быть признаком дрожжевой инфекции. Некоторые другие симптомы дрожжевой инфекции - это зуд, жжение или покраснение вульвы. Дрожжевые инфекции вызываются чрезмерным ростом грибка Candida и могут возникать в результате спринцевания или приема антибиотиков.

Бактериальный вагиноз: "Если выделения белого, серого или желтого цвета и имеют рыбный запах, то это может указывать на бактериальный вагиноз как на возможную причину", - говорит Гревес. Бактериальный вагиноз также может вызывать боль и зуд во влагалище и чувство жжения при мочеиспускании. Бактериальный вагиноз возникает, когда определенные бактерии разрастаются во влагалище, но эксперты не знают точно, что его вызывает.

Желтые выделения

Желтые выделения могут быть признаком некоторых инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), в том числе:

Гонорея: "Если выделения желтые или мутные, возможной причиной может быть гонорея", - говорит Гревес. Некоторые другие симптомы гонореи включают кровотечение после секса, боль при мочеиспускании или ощущение боли в животе. Гонорея вызывается бактериями и может передаваться вам, когда вы занимаетесь сексом с инфицированным человеком.

Трихомониаз: если у вас есть желтые или зеленые выделения, которые выглядят пенистыми, возможно, у вас трихомониаз. Это также может вызвать другие симптомы, такие как зуд во влагалище и боль при мочеиспускании. Трихомониаз вызывается паразитом и может передаваться вам во время секса, даже если у вашего партнера нет симптомов.

Коричневые выделения

Коричневые выделения могут быть нормальным явлением, особенно если они появляются сразу после менструации. Но в некоторых случаях это также может указывать на основную проблему, например:

Ранний выкидыш: если у вас коричневые выделения, похожие на кофейную гущу, возможно, вы пережили выкидыш на ранних сроках беременности. Другими признаками раннего выкидыша являются спазмы, головокружение и кровотечение. Выкидыши являются обычным явлением и часто вызваны не зависящими от вас медицинскими факторами.

Рак шейки матки: если у вас водянистые коричневые выделения с неприятным запахом, это может быть признаком рака шейки матки. Рак шейки матки также вызывает такие симптомы, как более тяжелые и продолжительные месячные, боль во время секса и боль в нижней части живота или пояснице. Рак шейки матки часто вызывается вирусом папилломы человека (ВПЧ), но также может быть вызван другими ИППП или курением.

здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Как выглядят нормальные выделения и когда следует бежать к врачу». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Приятное лекарство: ученые выяснили, как болезни можно лечить сексомПриятное лекарство: ученые выяснили, как болезни можно лечить сексом Календарь магнитных бурь на январь 2021: как сильно прижмет на Рождество и КрещениеКалендарь магнитных бурь на январь 2021: как сильно прижмет на Рождество и Крещение Как делать профилактику болезней сердца - ответ ученыхКак делать профилактику болезней сердца - ответ ученых Названа особенность дыхания, которая указывает на рак кишечника и метастазыНазвана особенность дыхания, которая указывает на рак кишечника и метастазы Люди с какой группой крови имеют самый крепкий иммунитет - ответ ученыхЛюди с какой группой крови имеют самый крепкий иммунитет - ответ ученых
Следующий материал

Последние новости

21:06
Как выглядят нормальные выделения и когда следует бежать к врачу
21:02
Синоптики рассказали, когда в Украину вернутся морозы и снегопад Видео
20:58
В Минздрав подали заявление о регистрации вакцины Спутник V Видео
20:55
Девушка с собачкой из Уханя заболела коронавирусом в Украине
20:33
Создатель культовых игр Shadow of the Colossus и The Last Guardian тизерит свой следующий проект
Реклама
20:14
Локдаун в Киеве: какие сферы изменят свою работу Видео
20:11
Трамп пригрозил "адской битвой" за пост президента США Видео
20:10
Локдаун в Украине решили смягчить: что разрешили продавать Видео
20:00
Почему в Украине разрастаются "тарифные майданы" и чем они закончатся
19:58
Липсинк батл - 1+1 раскрыл интригующие подробности нового шоу
19:54
В Словакии обнаружили новую мутацию COVID-19 Видео
19:53
Создатели Hitman III продолжают подогревать интерес к продолжению знаменитой серии об Агенте 47
19:48
Врачи назвали самые опасные продукты для ужина Видео
19:47
Гороскоп на 6 января для всех: мощная поддержка, интимный успех и запрет на кофе Видео
19:40
Родственники депутатов от Слуги народа накупили в 2020 году элитных автомобилей Видео
19:20
Как готовить кутью: вкуснейшие рецепты кутьи из пшеницы, риса и булгура Видео
19:12
Минздрав обнародовал обновленный протокол лечения COVID-19 Видео
19:10
Sony расширила новогоднюю распродажу в PlayStation Store новыми выгодными предложениями
18:53
В столице начало работать новое приложение Киев цифровой
18:47
Названы самые безопасные авиакомпании мира Видео
Реклама
18:47
Изумительная кутья на Рождество 2021 из пшеницы, перловки и риса: рецепты Видео
18:42
Пересмотр локдауна в Украине: СМИ назвали важную дату Видео
18:27
Новое исследование определило, какая погода помогает похудеть Видео
18:19
Таню Робертс "случайно" посчитали мертвой
18:16
В Киеве на Рождество закроют центральные станции метро: названа причина Видео
18:07
Босния намерена отдать украинскую икону, но не Украине
18:05
В КСУ приняли решение по указу Зеленского насчет Тупицком
18:00
Откровения разработчика Cyberpunk 2077: когда на самом деле будут исправлены все ошибки
17:59
Netflix побил рекорд за новогодние праздники - появился новый суперпопулярный сериал
17:55
Вкуснейшая кутья из риса и сочная свиная рулька: быстрое меню на Рождество 2021 Видео
17:34
"Нет смысла вводить локдаун": эксперт раскритиковал новый карантин в Украине Видео
17:32
Ученые поведали, когда начинает действовать вакцина от коронавируса Видео
17:25
Украинский певец подтвердил роман с солисткой ВИА Гры
17:15
Чехия запустила продолжение Северного потока-2 Видео
17:05
17:02
Врачи рассказали, сколько нужно ходить, чтобы избавиться от живота Видео
16:58
Будет аномальная погода: синоптик дал неожиданный прогноз на лето в Украине Видео
16:56
Обновлён рейтинг самых мощных и выгодных смартфонов на Android
16:28
Стало известно, покинула ли Супрун Украину на самом деле
16:24
В Укрзализныце пояснили курсирование поездов во время локдауна Видео
Реклама
16:00
Разработчик серий Mass Effect и Dragon Age поделился концептами отменённой игры Revolver Фото
15:57
Телеведущая во время карантинных ограничений попала в известный музей
15:55
Магнитная буря сегодня будет трепать сосуды до Рождества Видео
15:37
"Месть Путина Украине": Песков пожаловался, что Киев ушел за "красные линии" Москвы Видео
15:02
Что можно, а что нельзя делать на Рождество и после него: приметы и традиции Видео
15:00
Microsoft планирует радикальное изменение Windows: что нового появится в культовой ОС
14:56
Зак Снайдер прокомментировал продолжение Лиги Справедливости
14:50
"Обман на огромную сумму": астролог сказал, кому нельзя вкладывать деньги Видео
14:18
У Авакова отреагировали на прослушку КГБ Беларуси по убийству Шеремета Видео
14:17
Западу выгодно, чтоб Украина легла под Россию – Касьянов Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять