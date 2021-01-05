Как выглядят нормальные выделения и когда следует бежать к врачу

Вот как узнать, нормальные ли у вас выделения или вам нужно обратиться к врачу. / Pixabay

Выделения - это жидкость или слизь, вырабатываемая шейкой матки, которая помогает очищать влагалище и сохранять его влажным. В большинстве случаев выделения являются нормальным явлением, но в некоторых случаях они могут указывать на серьезную проблему со здоровьем.

Если ваши выделения имеют сильный запах или выглядят иначе, чем обычно, возможно, вы испытываете проблемы со здоровьем, такие как чрезмерный бактериальный рост или инфекция, передающаяся половым путем.

Вот как узнать, нормальные ли у вас выделения или вам нужно обратиться к врачу.

Как выглядят нормальные выделения?

Выделения могут вызывать раздражение, но они играют важную роль в здоровье вашего влагалища. Когда выделения проходят через влагалище, они выводят старые клетки и помогают предотвратить инфекции. Выделения также помогают сохранять влагалище влажным.

"Выделения из влагалища могут меняться в зависимости от того, где женщина находится во время менструального цикла", - говорит Кристин Гревс, доктор медицины, гинеколог Винни Палмера. Во время овуляции выделения могут быть прозрачными и скользкими, а после менструации - более белыми и мутными.

Ваши выделения, вероятно, нормальны, если:

Прозрачные или белые

Липкие и немного вязкие, но не обильные

Они кажутся мокрыми или скользкими.

Не имеют резкого запаха.

Они коричневые в течение пары дней после менструации.

Количество выделений может меняться день ото дня, но около чайной ложки жидкости - это нормально. Их количество и качество также может варьироваться от человека к человеку - у некоторых людей выделения могут происходить всего несколько раз в месяц, а у других - каждый день.

Белые выделения

"Белые выделения могут быть нормальным явлением", - говорит Гревс. Однако в некоторых случаях это может быть признаком заболевания. Некоторые возможные состояния, вызывающие белые выделения:

Грибковая инфекция: если ваши выделения густые и крупные, как творог, это может быть признаком дрожжевой инфекции. Некоторые другие симптомы дрожжевой инфекции - это зуд, жжение или покраснение вульвы. Дрожжевые инфекции вызываются чрезмерным ростом грибка Candida и могут возникать в результате спринцевания или приема антибиотиков.

Бактериальный вагиноз: "Если выделения белого, серого или желтого цвета и имеют рыбный запах, то это может указывать на бактериальный вагиноз как на возможную причину", - говорит Гревес. Бактериальный вагиноз также может вызывать боль и зуд во влагалище и чувство жжения при мочеиспускании. Бактериальный вагиноз возникает, когда определенные бактерии разрастаются во влагалище, но эксперты не знают точно, что его вызывает.

Желтые выделения

Желтые выделения могут быть признаком некоторых инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), в том числе:

Гонорея: "Если выделения желтые или мутные, возможной причиной может быть гонорея", - говорит Гревес. Некоторые другие симптомы гонореи включают кровотечение после секса, боль при мочеиспускании или ощущение боли в животе. Гонорея вызывается бактериями и может передаваться вам, когда вы занимаетесь сексом с инфицированным человеком.

Трихомониаз: если у вас есть желтые или зеленые выделения, которые выглядят пенистыми, возможно, у вас трихомониаз. Это также может вызвать другие симптомы, такие как зуд во влагалище и боль при мочеиспускании. Трихомониаз вызывается паразитом и может передаваться вам во время секса, даже если у вашего партнера нет симптомов.

Коричневые выделения

Коричневые выделения могут быть нормальным явлением, особенно если они появляются сразу после менструации. Но в некоторых случаях это также может указывать на основную проблему, например:

Ранний выкидыш: если у вас коричневые выделения, похожие на кофейную гущу, возможно, вы пережили выкидыш на ранних сроках беременности. Другими признаками раннего выкидыша являются спазмы, головокружение и кровотечение. Выкидыши являются обычным явлением и часто вызваны не зависящими от вас медицинскими факторами.

Рак шейки матки: если у вас водянистые коричневые выделения с неприятным запахом, это может быть признаком рака шейки матки. Рак шейки матки также вызывает такие симптомы, как более тяжелые и продолжительные месячные, боль во время секса и боль в нижней части живота или пояснице. Рак шейки матки часто вызывается вирусом папилломы человека (ВПЧ), но также может быть вызван другими ИППП или курением.