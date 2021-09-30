Как вывести из организма мочевую кислоту: эффективные народные средства и диета

От каких продуктов стоит отказаться, чтобы не спровоцировать развитие заболеваний
Переизбыток мочевой кислоты в организме чреват проблемами с суставами и развитием такого неприятного заболевания как подагра. Как быстро избавиться от мочевой кислоты, разбирался Главред.
О том, какие неприятности может принести опасная привычка, читайте в нашем материале: Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ.
Мочевая кислота: что это?
Мочевая кислота в организме вырабатывается за счет продуктов белкового обмена. Ее концентрация в крови напрямую зависит от того, сколько белка употребляет человек. Переизбыток протеиновой пищи может спровоцировать повышение количества мочевой кислоты. Также уровень вещества может зависеть от генетических и индивидуальных особенностей организма.
Человеческое тело запрограмированно выводить излишки мочевой кислоты. Однако иногда в работе системы происходят сбои и мочевая кислота, накапливаясь, может спровоцировать возникновение таких заболеваний как подагра и мочекаменная болезнь. Кроме того, она может ухудшить жировой обмен, течение сахарного диабета и повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Мочевая кислота норма:
- для женщин - 160-320 мкмоль/литр;
- для мужчин - 200-420 мкмоль/литр.
При значительном повышении уровня мочевой кислоты необходимо проконсультироваться с ревматологом, нефрологом и гематологом.
Как вывести мочевую кислоту из организма народными средствами.
При незначительном повышении уровня мочевой кислоты, можно воспользоваться проверенными временем народными средствами.
- Как вывести мочевую кислоту лимоном. Сок желтого цитруса поможет восстановить щелочной баланс и нейтрализировать действие мочевой кислоты. Выдавите сок одного лимона в стакан с водой и пейте натощак каждое утро.
- Яблочный уксус в борьбе с мочевой кислотой. Возьмите 1 столовую ложку уксуса и размешайте в стакане воды. Употребляйте три раза в день и не превышайте дозировки.
- Оливковое масло – мощный антиоксидант за счет большого содержания витамина Е. Он помогает выводить излишки мочевой кислоты. В приготовлении блюд, замените подсолнечное масло оливковым.
- Яблоки – зеленые или красные плоды с кожурой помогают очистить организм от накопившейся кислоты. Заведите полезную привычку есть по одному яблоку в день.
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Диета при повышенной мочевой кислоте.
Рацион питания – немаловажная часть борьбы с переизбытком кислоты в организме. Добавьте в меню побольше овощей, молочных и кисломолочных продуктов, отварное нежирное мясо, рыбу и птицу, сливочное масло. Отдавайте предпочтение пшеничному и ржаному хлебу.
Не стоит употреблять:
- мясо жирных сортов;
- язык, печень и другие субпродукты;
- наваристые бульоны;
- кондитерские изделия, шоколад, сладости;
- алкогольные напитки.