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Как вывести из организма мочевую кислоту: эффективные народные средства и диета

30 сентября 2021, 15:57

От каких продуктов стоит отказаться, чтобы не спровоцировать развитие заболеваний

Как вывести мочевую кислоту из организма
Как вывести мочевую кислоту из организма / ua.depositphotos.com/

Переизбыток мочевой кислоты в организме чреват проблемами с суставами и развитием такого неприятного заболевания как подагра. Как быстро избавиться от мочевой кислоты, разбирался Главред.

О том, какие неприятности может принести опасная привычка, читайте в нашем материале: Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ.

Мочевая кислота: что это?

Мочевая кислота в организме вырабатывается за счет продуктов белкового обмена. Ее концентрация в крови напрямую зависит от того, сколько белка употребляет человек. Переизбыток протеиновой пищи может спровоцировать повышение количества мочевой кислоты. Также уровень вещества может зависеть от генетических и индивидуальных особенностей организма.

Человеческое тело запрограмированно выводить излишки мочевой кислоты. Однако иногда в работе системы происходят сбои и мочевая кислота, накапливаясь, может спровоцировать возникновение таких заболеваний как подагра и мочекаменная болезнь. Кроме того, она может ухудшить жировой обмен, течение сахарного диабета и повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Мочевая кислота норма:

  • для женщин - 160-320 мкмоль/литр;
  • для мужчин - 200-420 мкмоль/литр.

При значительном повышении уровня мочевой кислоты необходимо проконсультироваться с ревматологом, нефрологом и гематологом.

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Как вывести мочевую кислоту из организма народными средствами.

При незначительном повышении уровня мочевой кислоты, можно воспользоваться проверенными временем народными средствами.

  • Как вывести мочевую кислоту лимоном. Сок желтого цитруса поможет восстановить щелочной баланс и нейтрализировать действие мочевой кислоты. Выдавите сок одного лимона в стакан с водой и пейте натощак каждое утро.
  • Яблочный уксус в борьбе с мочевой кислотой. Возьмите 1 столовую ложку уксуса и размешайте в стакане воды. Употребляйте три раза в день и не превышайте дозировки.
  • Оливковое масло – мощный антиоксидант за счет большого содержания витамина Е. Он помогает выводить излишки мочевой кислоты. В приготовлении блюд, замените подсолнечное масло оливковым.
  • Яблоки – зеленые или красные плоды с кожурой помогают очистить организм от накопившейся кислоты. Заведите полезную привычку есть по одному яблоку в день.

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Диета при повышенной мочевой кислоте.

Рацион питания – немаловажная часть борьбы с переизбытком кислоты в организме. Добавьте в меню побольше овощей, молочных и кисломолочных продуктов, отварное нежирное мясо, рыбу и птицу, сливочное масло. Отдавайте предпочтение пшеничному и ржаному хлебу.

Не стоит употреблять:

  • мясо жирных сортов;
  • язык, печень и другие субпродукты;
  • наваристые бульоны;
  • кондитерские изделия, шоколад, сладости;
  • алкогольные напитки.

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