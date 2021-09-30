Как вывести из организма мочевую кислоту: эффективные народные средства и диета

Как вывести мочевую кислоту из организма / ua.depositphotos.com/

Переизбыток мочевой кислоты в организме чреват проблемами с суставами и развитием такого неприятного заболевания как подагра. Как быстро избавиться от мочевой кислоты, разбирался Главред.

О том, какие неприятности может принести опасная привычка, читайте в нашем материале: Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ.

Мочевая кислота: что это?

Мочевая кислота в организме вырабатывается за счет продуктов белкового обмена. Ее концентрация в крови напрямую зависит от того, сколько белка употребляет человек. Переизбыток протеиновой пищи может спровоцировать повышение количества мочевой кислоты. Также уровень вещества может зависеть от генетических и индивидуальных особенностей организма.

Человеческое тело запрограмированно выводить излишки мочевой кислоты. Однако иногда в работе системы происходят сбои и мочевая кислота, накапливаясь, может спровоцировать возникновение таких заболеваний как подагра и мочекаменная болезнь. Кроме того, она может ухудшить жировой обмен, течение сахарного диабета и повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Мочевая кислота норма:

для женщин - 160-320 мкмоль/литр;

для мужчин - 200-420 мкмоль/литр.

При значительном повышении уровня мочевой кислоты необходимо проконсультироваться с ревматологом, нефрологом и гематологом.

Реклама

Как вывести мочевую кислоту из организма народными средствами.

При незначительном повышении уровня мочевой кислоты, можно воспользоваться проверенными временем народными средствами.

Как вывести мочевую кислоту лимоном. Сок желтого цитруса поможет восстановить щелочной баланс и нейтрализировать действие мочевой кислоты. Выдавите сок одного лимона в стакан с водой и пейте натощак каждое утро.

Яблочный уксус в борьбе с мочевой кислотой. Возьмите 1 столовую ложку уксуса и размешайте в стакане воды. Употребляйте три раза в день и не превышайте дозировки.

Оливковое масло – мощный антиоксидант за счет большого содержания витамина Е. Он помогает выводить излишки мочевой кислоты. В приготовлении блюд, замените подсолнечное масло оливковым.

Яблоки – зеленые или красные плоды с кожурой помогают очистить организм от накопившейся кислоты. Заведите полезную привычку есть по одному яблоку в день.

Читайте такжеБолят суставы: причины и способы облегчить боль

Диета при повышенной мочевой кислоте.

Рацион питания – немаловажная часть борьбы с переизбытком кислоты в организме. Добавьте в меню побольше овощей, молочных и кисломолочных продуктов, отварное нежирное мясо, рыбу и птицу, сливочное масло. Отдавайте предпочтение пшеничному и ржаному хлебу.

Не стоит употреблять: