Как защитить печень: пять лучших добавок для здоровья печени

Печень - важный орган, который нужно беречь с самого начала.
Хорошо функционирующая печень важна для того, чтобы оставаться в хорошей форме и быть здоровым, поэтому вам нужно хорошо с ней обращаться, чтобы она могла правильно выполнять свою работу.
Само собой разумеется, что поддержание здорового образа жизни и ограничение потребления алкоголя - лучшие способы максимизировать функцию печени, однако определенные добавки и витамины могут помочь вашей печени хорошо работать, пишет Express.co.uk.
Цинк
Цинк является важным элементом, который способствует делению клеток, а хронические заболевания печени могут привести к дефициту цинка в организме.
Исследования показали, что добавки цинка могут помочь защитить вашу печень от окислительного стресса, вызванного инфекцией гепатита С.
Другие исследования показали, что длительный прием добавок цинка может помочь поддержать функцию печени у пациентов с заболеваниями печени.
Корень солодки
Корень солодки содержит активное соединение, называемое глицирризиновой кислотой, которое может помочь уменьшить воспаление печени и помочь в регенерации поврежденных клеток.
Клиническое испытание, проведенное в 2021 году, показало, что еженедельные инъекции глицирризиновой кислоты пациентам с гепатитом С помогают уменьшить симптомы.
Расторопша пятнистая
Расторопша пятнистая - это травяная добавка, полученная из пурпурного колючего растения.
Растительное лекарственное средство действует как антиоксидант, и считается, что оно снижает ущерб, наносимый свободными радикалами печени после того, как орган усваивает токсичные вещества.
В составе расторопши пятнистой есть активное соединение, называемое силимарин, которое, как показали лабораторные исследования, помогает уменьшить воспаление, регенерировать ткани печени и защитить клетки печени от повреждений.
Лист артишока
Экстракт артишока, который содержит высокие концентрации соединений, обнаруженных в растении, становится все более популярным в качестве добавки и веками использовался из-за своих потенциальных лечебных свойств.
Исследования показывают, что листья артишока могут помочь защитить печень, а исследования, проведенные на животных, показывают, что они могут способствовать регенерации клеток печени.
Его другие предполагаемые преимущества для здоровья включают снижение уровня сахара в крови, улучшение пищеварения и здоровья сердца.
Имбирь
Это не только одна из самых популярных специй в мире, но и имбирь, который также известен своей способностью уменьшать воспаление и обычно используется в домашних условиях в качестве средства от аллергии.
Есть также доказательства того, что имбирь может помочь вашей печени.
Исследования показали, что корень может помочь восстановить состав крови, защитить от фиброза печени и шистосомоза.