Как заснуть: четыре главных рекомендации врача, как сделать это легко

Сон калибрует наши эмоциональные мозговые цепи / Shaun / flickr.com

Многие люди могут подумать, что им не нужно много спать и им может хватить четырех-шести часов. Однако практикующий врач Алка Патель общей практики более 20 лет знает и другую сторону вопроса.

Патель указала на "биологическое влияние" того, чтобы спать ночью менее восьми часов. "В мозге нет ни одного органа или какого-либо процесса, который не улучшился бы во время сна или не пострадал из-за его отсутствия", - сказала она. Сон связан со способностью людей учиться, запоминать и принимать логические решения, пишет Express.co.uk.

"Он калибрует наши эмоциональные мозговые цепи", - добавил доктор Патель. "Это позволяет нам решать социальные и психологические проблемы".

Читайте такжеО каких болезнях сигнализирует слишком долгий сон - ответ врача

Получение качественного сна "восстанавливает иммунную систему, борется со злокачественными новообразованиями и предотвращает инфицирование".

Сон также связан с метаболическим состоянием, контролем аппетита и массой тела.

"Сон поддерживает здоровье кишечника и микробы кишечника, а также защищает вашу ДНК", - сказал доктор Патель.

"Сон можно оптимизировать, если есть желание действовать", - сказала Патель. "Это мои четыре основных совета по поддержанию хорошего качества сна".

Совет первый - без кофе после 13:00

"Как бы мы ни любили кофе, давайте еще больше полюбим его перед обедом", - посоветовала она.

Совет второй - избегайте употребления алкоголя перед сном

"Как легко завершить рабочий день, расслабившись с бокалом вина", - заметила доктор Патель.

"Однако алкоголь на самом деле является стимулятором, и как бы вы ни расслабились, он лишает вас возможности спать. Употребление алкоголя может повлиять на вашу память, творческие способности и продуктивность. Вы также можете проснуться посреди ночи и почувствовать себя несвежим на следующий день".

Совет третий - откажитесь от экранного времени перед сном

"Взять в руки телефон стало привычкой", - признал доктор Патель.

"Но именно этот искусственный свет, исходящий от наших телефонов, компьютеров и гаджетов, не дает мелатонину засыпать - это синий свет, к которому мы наиболее чувствительны".

Доктор Патель предлагает установить на ваши гаджеты фильтр синего света или надеть очки с желтыми тонами.

"Еще лучше отключите себя от всех гаджетов за час до сна и вместо этого наслаждайтесь покоем".

Совет четвертый - читайте, ведите дневник или медитируйте

Патель рекомендует заниматься расслабляющим действием перед сном, например читать, вести дневник или медитировать.

"Знаете ли вы, что при поглаживании домашнего животного выделяется гормон окситоцин", - заявил доктор Патель.

Это антистрессовый гормон, который помогает нам расслабиться, вызывая состояние спокойствия перед сном.