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Как заставить кожу сиять: названы простые и доступные способы

4 февраля 2021, 11:44

Вот семь одобренных дерматологами советов по достижению сияющей кожи.

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Вот семь одобренных дерматологами советов по достижению сияющей кожи. / Pixabay

Не все рождаются с естественно сияющей кожей. Несмотря на то, что тусклость естественна, и ее нечего стыдиться, внесение некоторых изменений в образ жизни и индивидуальный уход за кожей поможет вашей коже выглядеть яркой и ровной.

Вот семь одобренных дерматологами советов по достижению сияющей кожи.

1. Убедитесь, что у вас правильная диета

Уход за кожей - это не только то, что вы наносите на кожу, но и то, что вы наносите на свое тело. Если вы не придерживаетесь здорового питания, это отразится на вашей коже. Таким образом, правильное питание поможет вашей коже выглядеть лучше.

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Это лучшие витамины для вашей кожи:

Витамин А: содержится в листовых зеленых овощах, таких как капуста и шпинат, оранжевых и желтых овощах, таких как морковь и сладкий картофель, рыбе, яйцах и сыре.

Витамин B: содержится в зернах, орехах и бобовых, мясе, птице и рыбе.

Витамин C: содержится в цитрусовых, таких как апельсины, других фруктах, таких как клубника и киви, красном и зеленом перце и помидорах.

Витамин Е: содержится в зеленых овощах, таких как шпинат и брокколи, орехах и растительных маслах.

Эти витамины важны для здоровья кожи по разным причинам. Например, в отчете за 2012 год, опубликованном в Dermato Endocrinology, было обнаружено, что прием витаминов С и Е вместе перорально защищает вас от УФ-излучения и темных пятен, которые могут возникнуть в результате слишком длительного пребывания на солнце.

Кроме того, витамин А способствует размножению клеток кожи, а витамин С является антиоксидантом, который может обеспечить дополнительную защиту вашей кожи.

2. Регулярно очищайте

Мытье лица утром и вечером должно быть первым шагом в уходе за кожей, говорит Карен Кэмпбелл, доктор медицины, сертифицированный дерматолог из Сан-Франциско.

По словам Кэмпбелла, регулярное очищение способствует сиянию кожи, удаляя омертвевшие клетки кожи, грязь и мусор, что предотвращает закупорку пор и потускнение кожи. Вы должны умываться мягким очищающим средством для лица.

3. Отшелушивание

Отшелушивание помогает удалить верхний слой мертвых, сухих клеток кожи, делая кожу более сияющей.

Кэмпбелл говорит, что она предпочитает химический пилинг механическим отшелушивающим средствам (например, скрабам, содержащим абразивные частицы), поскольку скрабы могут создавать на коже микротрещины или крошечные ссадины.

Она рекомендует один или два раза в неделю использовать химические отшелушивающие средства, такие как гликолевая кислота. Если вам больше 40 лет, когда обновление клеток кожи начинает замедляться, вы можете использовать его ежедневно или в зависимости от сухости.

4. Используйте витамин С для местного применения

Кэмпбелл говорит, что после утреннего умывания следует нанести две-три капли актуальной сыворотки с витамином С. В качестве бонуса она говорит, что витамин С помогает вашему солнцезащитному крему лучше действовать, поэтому лучше применять его утром, а не вечером.

Кэмпбелл говорит, что благодаря своим антиоксидантным свойствам местный витамин C:

  • Предотвращает появление коричневых пятен и осветляет уже существующие
  • Уменьшает покраснение кожи
  • Помогает стимулировать выработку коллагена, что приводит к более здоровому тону и текстуре кожи

5. Попробуйте ниацинамид

По словам Кэмпбелла, ниацинамид, также известный как витамин B3, является антиоксидантом, который борется с окислительным стрессом и является противовоспалительным средством.

Это отличный вариант, если ваша кожа тусклая или обесцвечена из-за различных кожных заболеваний, таких как красные или темные пятна от прыщей или розацеа, или солнечные пятна. Например, небольшое исследование 2015 года показало, что увлажняющий крем, содержащий ниацинамид, эффективен в уменьшении покраснения от купероза у участников, и что этот ингредиент также эффективен для улучшения кожного барьера.

Кэмпбелл рекомендует использовать ниацинамид как для утреннего, так и для вечернего ухода за кожей. Вы можете использовать сыворотку или увлажняющий крем, содержащий ниацинамид.

6. Увлажняйте дважды в день

Сухая кожа будет выглядеть тусклой, и отличный способ противодействовать этому - регулярно увлажнять. Кэмпбелл говорит, что для достижения наилучших результатов необходимо увлажнять кожу каждое утро и вечер.

Утром вы должны умыться мягким очищающим средством, не содержащим мыла, нанести такие антиоксиданты, как витамин С, а затем увлажнить. Вечером очистите кожу, используйте продукты для ухода за кожей, а затем увлажните.

7. Используйте солнцезащитный крем

По словам Кэмпбелл, стареющая кожа может выглядеть тусклой, и лучший антивозрастной продукт, который вы можете использовать, - это солнцезащитный крем. По ее словам, солнцезащитный крем с SPF 30 следует наносить каждый день в качестве последнего шага в вашем ежедневном уходе за кожей, прежде чем наносить макияж.

Практическое правило - повторно наносить солнцезащитный крем каждые два часа, если вы находитесь на улице, и повторно наносить крем после потоотделения или плавания. Даже если вы не выходите на улицу, Кэмпбелл рекомендует наносить солнцезащитный крем утром после завершения процедуры ухода за кожей.

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