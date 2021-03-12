Как женщине не заболеть раком: семь важных шагов

Вот какие ежегодные скрининги на рак рекомендовали женщинам в возрасте от 21 до 50 лет два врача / Tomocentr

Рак - страшная тема. Часто мы предпочитаем не думать об этом, а иногда это означает откладывание важных, потенциально жизненно важных ежегодных обследований на рак, таких как маммография и мазки Папаниколау.

Согласно пресс-релизу CDC в 2015 году, каждая пятая женщина не прошла обследование на рак шейки матки, а каждая четвертая женщина не прошла ежегодный осмотр груди, сообщает Insider.

Однако взгляды на то, как часто следует проходить обследование на рак, меняются, - говорит Кэтрин Рексроде, доктор медицинских наук, руководитель отдела женского здоровья в Бригаме и женской больнице.

Вот какие ежегодные скрининги на рак рекомендовали женщинам в возрасте от 21 до 50 лет два врача, специализирующиеся на профилактике, и что еще нужно сделать, чтобы значительно снизить риск рака.

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Как снизить риск рака

Лучший способ снизить риск развития рака - это выработать здоровые привычки на всю жизнь. Ежегодные обследования на рак не должны заменять профилактические меры для поддержания вашего здоровья.

"Скрининга не всегда достаточно, он не предотвращает рак. Скрининг - это раннее обнаружение рака, чтобы мы могли его лечить, а не предотвращать его, каковы были бы поведенческие факторы", - говорит Рексроде.

Кроме того, существует множество видов рака, таких как рак поджелудочной железы и рак яичников, которые трудно выявить с помощью обследований.

1. Избегайте алкоголя

По словам Рексроде, алкоголь значительно повышает риск развития рака груди.

"Как правило, это не то сообщение, которое люди любят слышать, но с точки зрения основных факторов, которые, как было доказано, влияют на ваш долгосрочный риск рака, алкоголь в значительной степени на высоте", - говорит Рексроде.

2. Не курите или бросьте курить

Табак значительно увеличивает риск рака. Согласно данным CDC, частый курильщик увеличивает вероятность развития рака легких на 15–30%. Даже курение в обществе может увеличить риск развития других видов рака, таких как рак шейки матки и рак пищевода.

Следует полностью избегать курения и жевания табака. Согласно John Hopkins Medicine, даже если у вас есть история курения, отказ от курения все равно снизит риск развития рака на 40%.

3. Сделайте вакцину против ВПЧ и практикуйте безопасный секс

Заражение ВПЧ, среди прочего, является фактором риска развития рака шейки матки. Вакцина Гардасил защищает от вызывающих рак штаммов ВПЧ.

Большинство людей получают вакцину в возрасте от 11 до 12 лет, однако она рекомендуется для взрослых в возрасте до 26 лет. Если вам от 27 до 45 лет, поговорите со своим врачом о вакцинации.

4. Соблюдайте сбалансированную диету

Ожирение и неправильное питание также являются факторами риска рака. Каждый пятый случай ракаю

5. Регулярно заниматься спортом

"Вы должны заниматься физическими упражнениями не менее 150 минут в неделю, чтобы снизить риск рака", - говорит Беверс.

По данным Американского онкологического общества, наряду с поддержанием здорового веса, регулярные упражнения и в целом хорошо сбалансированная диета снижают риск рака, по крайней мере, для 13 типов рака. Сюда входят колоректальный рак, рак груди, рак гортани и глотки, рак ротовой полости, рак почек, рак желудка и рак печени.

6. Наносите SPF

Рак кожи - самая распространенная форма рака. Ежегодно он диагностируется у более миллиона человек, и ежегодно регистрируется около 15 000 смертей, связанных с раком кожи.

По словам Беверса, ежедневное ношение солнцезащитного крема с SPF 30 и закрытие кожи защитной одеждой (например, с длинными рукавами, шляпой и длинными штанами) может помочь значительно снизить риск развития рака кожи. Избегать прямых солнечных лучей - лучший способ предотвратить рак кожи. Особенно следует избегать солнца с 10 до 16 часов, когда его лучи самые сильные.

Кроме того, не используйте солярии, так как они также повышают риск рака кожи.

Если вы беспокоитесь, что избегание солнца снизит уровень витамина D, не бойтесь. Витамин D можно найти во множестве продуктов, таких как рыба и грибы.

7. Запланируйте регулярные осмотры на рак

Рекомендации по скринингу на рак, перечисленные на большинстве сайтов, предназначены для людей с нормальным риском развития рака, то есть они не предназначены для людей с семейным анамнезом или другим связанным фактором риска рака.

"Вы и ваш лечащий врач можете оценить свой риск и обсудить, как часто вам следует проходить скрининг на рак, и нужно ли вам пройти генетическое тестирование", - говорит Рексроде. Вот несколько важных обследований на рак, которые должны пройти женщины в возрасте от 21 до 50 лет:

Рак шейки матки

Американское онкологическое общество рекомендует женщинам в возрасте 25–65 лет ежегодно сдавать мазки Папаниколау для обследования на рак шейки матки.

Мазок Папаниколау позволяет выявить аномальные клетки в ткани шейки матки, которые могут указывать на рост или развитие рака шейки матки.

Вы можете также o пройти тест на вирус папилломы человека (ВПЧ).

ВПЧ или заразится им в какой-то момент своей жизни. Наличие ВПЧ увеличивает риск развития рака шейки матки, в зависимости от того, какой у вас штамм ВПЧ и если у вас ослабленная иммунная система.

Рак молочной железы

Американское онкологическое общество рекомендует женщинам 40–44 лет проходить регулярные обследования на рак груди. Это будет включать ежегодную маммографию, чтобы убедиться, что у вас нет аномальных тканей груди.

Тем не менее, вы должны регулярно проверять свою грудь на предмет появления комков.

В дополнение к этому, важно знать, какова ваша грудь в норме, чтобы вы могли отслеживать любые изменения, - говорит Рексроде.

Кроме того, наличие генов BRCA связано с высоким риском развития рака яичников и молочной железы, поэтому вам следует поговорить со своим врачом, если у вас есть семейная история этого гена, вы имеете еврейское происхождение ашкенази или были диагностировали рак груди, яичников или маточных труб в прошлом и прошли курс лечения.

Колоректальный рак

90% случаев колоректального рака диагностируются после 50 лет, поэтому колоректальный скрининг, начинающийся в 45 лет, является ключом к выявлению ранних признаков колоректального рака, таких как избыточные полипы.

В настоящее время Американское онкологическое общество рекомендует мужчинам и женщинам проходить колоноскопию каждые 10 лет, начиная с 45 лет, или чаще, если у вас есть генетическая предрасположенность / семейный анамнез колоректального рака.

Если в семейном анамнезе имеется колоректальный рак, вам следует поговорить со своим врачом о том, как часто и как рано вам нужно проходить обследование.

Скрининг на колоректальный рак будет включать в себя колоноскопию или анализ кала крови среди других тестов.

Помимо приоритетных обследований, вам следует обратить пристальное внимание на то, как вы себя чувствуете, и обратиться к врачу, если вы заметите какие-либо необычные симптомы, такие как необъяснимая потеря веса, кровь в стуле, аномальное вагинальное кровотечение или необычное уплотнение в груди, среди других симптомов.