Как жирная пища влияет на организм: названы опасные эффекты

Среди макроэлементов - углеводов, жиров и белков - жир усваивается медленнее всего.
Жирную пищу можно найти не только в заведениях быстрого питания, но и на рабочих местах, в ресторанах, школах и даже у вас дома.
Большинство жареных или приготовленных с добавлением масла продуктов считаются жирными. Они включают картофель фри, картофельные чипсы, пиццу во фритюре, луковые кольца, чизбургеры и пончики, пишет Healthline.
Эти продукты, как правило, содержат много калорий, жиров, соли и рафинированных углеводов, но мало клетчатки, витаминов и минералов.
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Хотя жирная пища может быть приятным угощением в особых случаях, она может негативно повлиять на ваше тело и здоровье как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Вот 7 эффектов жирной пищи на ваше тело.
1. Может вызвать вздутие живота, боль в животе и диарею
Среди макроэлементов - углеводов, жиров и белков - жир усваивается медленнее всего.
Поскольку жирная пища содержит большое количество жира, она замедляет опорожнение желудка. В свою очередь, пища больше времени находится в желудке, что может вызвать вздутие живота, тошноту и боль в желудке.
У людей с нарушениями пищеварения, такими как синдром раздраженного кишечника (СРК), хронический панкреатит или желудочная болезнь, высокий уровень жирной пищи может вызвать боль в желудке, спазмы и диарею.
2. Может ухудшить микробиом кишечника
Известно, что жирная пища вредит здоровым бактериям, живущим в кишечнике.
Этот набор микроорганизмов, также называемый микробиомом кишечника, влияет на следующее:
Переваривание клетчатки. Бактерии в кишечнике расщепляют клетчатку с образованием короткоцепочечных жирных кислот (SCFA), которые обладают противовоспалительным действием и могут защищать от расстройств пищеварения.
Иммунная реакция. Микробиом кишечника взаимодействует с иммунными клетками, чтобы помочь контролировать реакцию вашего организма на инфекции.
Регулировка веса. Дисбаланс кишечных бактерий может способствовать увеличению веса.
Здоровье кишечника. Нарушения микробиома кишечника связаны с развитием СРК, в то время как пробиотики - живые, здоровые микроорганизмы, содержащиеся в определенных продуктах питания, - могут помочь облегчить симптомы.
Здоровье сердца. Здоровые кишечные бактерии могут помочь повысить уровень полезного для сердца холестерина ЛПВП, в то время как вредные виды могут производить соединения, повреждающие артерии, которые способствуют развитию сердечных заболеваний.
Диета с высоким содержанием жиров, например, богатая жирной пищей, может повредить микробиом кишечника, увеличивая количество нездоровых кишечных бактерий и уменьшая количество здоровых.
Эти изменения могут быть связаны с ожирением и другими хроническими заболеваниями, такими как рак, болезни сердца, диабет и болезнь Паркинсона.
Тем не менее, необходимы дальнейшие исследования диеты и здоровья кишечника.
3. Может привести к увеличению веса и ожирению
Жирная пища, приготовленная с большим количеством жира, может вызвать увеличение веса из-за высокой калорийности.
Например, небольшой запеченный картофель (100 граммов) содержит 93 калории и 0,1 грамма жира, в то время как такое же количество картофеля фри содержит 312 калорий и 15 граммов жира.
Наблюдательные исследования связывают высокое потребление жареной пищи и фаст-фуда с увеличением скорости набора веса и ожирения.
Ожирение связано со многими негативными состояниями здоровья, включая болезни сердца, диабет, инсульт и некоторые виды рака.
В частности, высокое потребление трансжиров может вызвать увеличение веса.
Транс-жиры образуются, когда растительные масла химически изменяются, чтобы они оставались твердыми при комнатной температуре. Несмотря на правила их использования, они все еще встречаются во многих жирных продуктах из-за использования частично гидрогенизированных растительных масел при жарке и переработке пищевых продуктов.
Исследования на животных показывают, что трансжиры могут привести к небольшому увеличению веса - даже без избыточного потребления калорий.
Кроме того, 8-летнее исследование с участием 41518 женщин показало, что те, кто имел избыточный вес, набирали дополнительные 1 кг на каждый 1% увеличения потребления трансжиров.
Хотя другие исследования не подтвердили этот вывод, регулярное употребление жирной пищи может мешать контролю веса.
4. Может увеличить риск сердечных заболеваний и инсульта
Жирная пища оказывает негативное влияние на здоровье сердца.
Например, было показано, что жареные продукты повышают кровяное давление, снижают уровень холестерина ЛПВП (хорошего) и приводят к увеличению веса и ожирению, которые связаны с сердечными заболеваниями.
Например, исследования показывают, что картофельные чипсы усиливают воспаление и могут способствовать сердечным заболеваниям.
Кроме того, ваш риск сердечных заболеваний может быть связан с тем, как часто вы едите жареную пищу.
Одно исследование показало, что женщины, которые ели 1 или более порций жареной рыбы в неделю, имели на 48% более высокий риск сердечной недостаточности, чем те, кто ел всего 1–3 порции в месяц.
В другом исследовании люди, которые ели 2 или более порций жареной рыбы в неделю, имели на 63% более высокий риск сердечного приступа или инсульта, чем те, кто ел 1 или меньше порций в месяц.
Кроме того, крупное обсервационное исследование с участием 6000 человек в 22 странах связывало употребление жареной пищи, пиццы и соленых закусок с повышением риска инсульта на 16%.
5. Может повысить риск диабета
Жирная пища может увеличить риск развития диабета 2 типа.
Употребление фаст-фуда, который включает не только жирную пищу, но и сладкие напитки, приводит к высокому потреблению калорий, увеличению веса, плохому контролю уровня сахара в крови и усилению воспаления.
В свою очередь, эти факторы повышают риск диабета 2 типа и метаболического синдрома - группы состояний, в которую входят ожирение, высокое кровяное давление и высокий уровень сахара в крови.
Например, крупное обсервационное исследование показало, что употребление жареной пищи 1–3 раза в неделю увеличивает риск диабета 2 типа на 15%, но 7 или более раз в неделю повышают риск на 55%.
Другое исследование показало, что люди, которые ели фаст-фуд более двух раз в неделю, имели вдвое больше шансов развития инсулинорезистентности, которая может быть предвестником диабета, по сравнению с теми, кто ел их менее одного раза в неделю.
6. Может вызвать прыщи
Многие люди связывают жирную пищу с высыпаниями и прыщами.
Фактически, исследования связывают западную диету, богатую рафинированными углеводами, фастфудом и жирными продуктами, с прыщами.
Некоторые исследователи предполагают, что неправильное питание может влиять на экспрессию генов и изменять уровни гормонов, способствуя развитию прыщей.
Западные диеты с высоким соотношением омега-6 и омега-3 жирных кислот также могут вызвать усиление воспаления, которое приводит к акне. Омега-3 содержатся в жирной рыбе, водорослях и орехах, а омега-6 - в растительных маслах, орехах и семенах.
Масла, используемые для жарки жирных продуктов, содержат большое количество омега-6 и, следовательно, могут способствовать дисбалансу в этом соотношении.
Некоторые жирные продукты, такие как жареные пончики, также богаты рафинированными углеводами. Это сахар и очищенные зерна, лишенные клетчатки и многих питательных веществ.
Поскольку сладкие продукты увеличивают активность определенных гормонов в вашем организме, включая андрогены и инсулиноподобный фактор роста 1 (IGF-1), они могут способствовать появлению прыщей, увеличивая выработку клеток кожи и натуральных кожных масел.
7. Может нарушить работу мозга
Диета, богатая жирной и жирной пищей, может вызвать проблемы с функцией мозга.
Увеличение веса, высокое кровяное давление и метаболический синдром, связанные с жирной пищей, также связаны с повреждением структуры, тканей и деятельности вашего мозга.
Кроме того, диеты с высоким содержанием трансжиров связаны с нарушением функции мозга.
Одно исследование с участием 1018 взрослых показало, что каждый грамм трансжиров, съеденных в день, ухудшает запоминание слов, что указывает на вред памяти.
Кроме того, в исследовании с участием 38 женщин более высокое потребление насыщенных и трансжиров коррелировало с плохим запоминанием и распознаванием слов в дополнение к более низкой производительности в пространственных задачах.
Наконец, обзор 12 исследований связал транс- и насыщенные жиры с риском деменции, хотя некоторые результаты были противоречивыми.