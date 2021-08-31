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Как жирная пища влияет на организм: названы опасные эффекты

31 августа 2021, 14:50

Среди макроэлементов - углеводов, жиров и белков - жир усваивается медленнее всего.

Ожирение
Большинство жареных или приготовленных с добавлением масла продуктов считаются жирными.е / Marjan Lazarevski / flickr

Жирную пищу можно найти не только в заведениях быстрого питания, но и на рабочих местах, в ресторанах, школах и даже у вас дома.

Большинство жареных или приготовленных с добавлением масла продуктов считаются жирными. Они включают картофель фри, картофельные чипсы, пиццу во фритюре, луковые кольца, чизбургеры и пончики, пишет Healthline.

Эти продукты, как правило, содержат много калорий, жиров, соли и рафинированных углеводов, но мало клетчатки, витаминов и минералов.

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Хотя жирная пища может быть приятным угощением в особых случаях, она может негативно повлиять на ваше тело и здоровье как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

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Вот 7 эффектов жирной пищи на ваше тело.

1. Может вызвать вздутие живота, боль в животе и диарею

Среди макроэлементов - углеводов, жиров и белков - жир усваивается медленнее всего.

Поскольку жирная пища содержит большое количество жира, она замедляет опорожнение желудка. В свою очередь, пища больше времени находится в желудке, что может вызвать вздутие живота, тошноту и боль в желудке.

У людей с нарушениями пищеварения, такими как синдром раздраженного кишечника (СРК), хронический панкреатит или желудочная болезнь, высокий уровень жирной пищи может вызвать боль в желудке, спазмы и диарею.

2. Может ухудшить микробиом кишечника

Известно, что жирная пища вредит здоровым бактериям, живущим в кишечнике.

Этот набор микроорганизмов, также называемый микробиомом кишечника, влияет на следующее:

Переваривание клетчатки. Бактерии в кишечнике расщепляют клетчатку с образованием короткоцепочечных жирных кислот (SCFA), которые обладают противовоспалительным действием и могут защищать от расстройств пищеварения.

Иммунная реакция. Микробиом кишечника взаимодействует с иммунными клетками, чтобы помочь контролировать реакцию вашего организма на инфекции.

Регулировка веса. Дисбаланс кишечных бактерий может способствовать увеличению веса.

Здоровье кишечника. Нарушения микробиома кишечника связаны с развитием СРК, в то время как пробиотики - живые, здоровые микроорганизмы, содержащиеся в определенных продуктах питания, - могут помочь облегчить симптомы.

Здоровье сердца. Здоровые кишечные бактерии могут помочь повысить уровень полезного для сердца холестерина ЛПВП, в то время как вредные виды могут производить соединения, повреждающие артерии, которые способствуют развитию сердечных заболеваний.

Диета с высоким содержанием жиров, например, богатая жирной пищей, может повредить микробиом кишечника, увеличивая количество нездоровых кишечных бактерий и уменьшая количество здоровых.

Эти изменения могут быть связаны с ожирением и другими хроническими заболеваниями, такими как рак, болезни сердца, диабет и болезнь Паркинсона.

Тем не менее, необходимы дальнейшие исследования диеты и здоровья кишечника.

3. Может привести к увеличению веса и ожирению

Жирная пища, приготовленная с большим количеством жира, может вызвать увеличение веса из-за высокой калорийности.

Например, небольшой запеченный картофель (100 граммов) содержит 93 калории и 0,1 грамма жира, в то время как такое же количество картофеля фри содержит 312 калорий и 15 граммов жира.

Наблюдательные исследования связывают высокое потребление жареной пищи и фаст-фуда с увеличением скорости набора веса и ожирения.

Ожирение связано со многими негативными состояниями здоровья, включая болезни сердца, диабет, инсульт и некоторые виды рака.

В частности, высокое потребление трансжиров может вызвать увеличение веса.

Транс-жиры образуются, когда растительные масла химически изменяются, чтобы они оставались твердыми при комнатной температуре. Несмотря на правила их использования, они все еще встречаются во многих жирных продуктах из-за использования частично гидрогенизированных растительных масел при жарке и переработке пищевых продуктов.

Исследования на животных показывают, что трансжиры могут привести к небольшому увеличению веса - даже без избыточного потребления калорий.

Кроме того, 8-летнее исследование с участием 41518 женщин показало, что те, кто имел избыточный вес, набирали дополнительные 1 кг на каждый 1% увеличения потребления трансжиров.

Хотя другие исследования не подтвердили этот вывод, регулярное употребление жирной пищи может мешать контролю веса.

4. Может увеличить риск сердечных заболеваний и инсульта

Жирная пища оказывает негативное влияние на здоровье сердца.

Например, было показано, что жареные продукты повышают кровяное давление, снижают уровень холестерина ЛПВП (хорошего) и приводят к увеличению веса и ожирению, которые связаны с сердечными заболеваниями.

Например, исследования показывают, что картофельные чипсы усиливают воспаление и могут способствовать сердечным заболеваниям.

Кроме того, ваш риск сердечных заболеваний может быть связан с тем, как часто вы едите жареную пищу.

Одно исследование показало, что женщины, которые ели 1 или более порций жареной рыбы в неделю, имели на 48% более высокий риск сердечной недостаточности, чем те, кто ел всего 1–3 порции в месяц.

В другом исследовании люди, которые ели 2 или более порций жареной рыбы в неделю, имели на 63% более высокий риск сердечного приступа или инсульта, чем те, кто ел 1 или меньше порций в месяц.

Кроме того, крупное обсервационное исследование с участием 6000 человек в 22 странах связывало употребление жареной пищи, пиццы и соленых закусок с повышением риска инсульта на 16%.

5. Может повысить риск диабета

Жирная пища может увеличить риск развития диабета 2 типа.

Употребление фаст-фуда, который включает не только жирную пищу, но и сладкие напитки, приводит к высокому потреблению калорий, увеличению веса, плохому контролю уровня сахара в крови и усилению воспаления.

В свою очередь, эти факторы повышают риск диабета 2 типа и метаболического синдрома - группы состояний, в которую входят ожирение, высокое кровяное давление и высокий уровень сахара в крови.

Например, крупное обсервационное исследование показало, что употребление жареной пищи 1–3 раза в неделю увеличивает риск диабета 2 типа на 15%, но 7 или более раз в неделю повышают риск на 55%.

Другое исследование показало, что люди, которые ели фаст-фуд более двух раз в неделю, имели вдвое больше шансов развития инсулинорезистентности, которая может быть предвестником диабета, по сравнению с теми, кто ел их менее одного раза в неделю.

6. Может вызвать прыщи

Многие люди связывают жирную пищу с высыпаниями и прыщами.

Фактически, исследования связывают западную диету, богатую рафинированными углеводами, фастфудом и жирными продуктами, с прыщами.

Некоторые исследователи предполагают, что неправильное питание может влиять на экспрессию генов и изменять уровни гормонов, способствуя развитию прыщей.

Западные диеты с высоким соотношением омега-6 и омега-3 жирных кислот также могут вызвать усиление воспаления, которое приводит к акне. Омега-3 содержатся в жирной рыбе, водорослях и орехах, а омега-6 - в растительных маслах, орехах и семенах.

Масла, используемые для жарки жирных продуктов, содержат большое количество омега-6 и, следовательно, могут способствовать дисбалансу в этом соотношении.

Некоторые жирные продукты, такие как жареные пончики, также богаты рафинированными углеводами. Это сахар и очищенные зерна, лишенные клетчатки и многих питательных веществ.

Поскольку сладкие продукты увеличивают активность определенных гормонов в вашем организме, включая андрогены и инсулиноподобный фактор роста 1 (IGF-1), они могут способствовать появлению прыщей, увеличивая выработку клеток кожи и натуральных кожных масел.

7. Может нарушить работу мозга

Диета, богатая жирной и жирной пищей, может вызвать проблемы с функцией мозга.

Увеличение веса, высокое кровяное давление и метаболический синдром, связанные с жирной пищей, также связаны с повреждением структуры, тканей и деятельности вашего мозга.

Кроме того, диеты с высоким содержанием трансжиров связаны с нарушением функции мозга.

Одно исследование с участием 1018 взрослых показало, что каждый грамм трансжиров, съеденных в день, ухудшает запоминание слов, что указывает на вред памяти.

Кроме того, в исследовании с участием 38 женщин более высокое потребление насыщенных и трансжиров коррелировало с плохим запоминанием и распознаванием слов в дополнение к более низкой производительности в пространственных задачах.

Наконец, обзор 12 исследований связал транс- и насыщенные жиры с риском деменции, хотя некоторые результаты были противоречивыми.

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