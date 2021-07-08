Как жить дольше: чай, снижающий риск рака, болезней сердца и сахара в крови

Здесь на помощь приходят определенные продукты и напитки / Pixabay

С возрастом очевиднее становится риск некоторых заболеваний. От здоровья сердца, риска рака и недостаточного количества витаминов и минералов, которые помогут предотвратить простуду и грипп.

Именно здесь на помощь приходят определенные продукты и напитки, которые естественным образом снижают эти риски, улучшают общее состояние здоровья и увеличивают продолжительность жизни.

Сладкий и сытный южноафриканский ройбуш - это восхитительное травяное лакомство, которое любят за его землистый вкус, высокий уровень антиоксидантов и согревающий красновато-коричневый оттенок.

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Благодаря низкому содержанию танинов, отсутствию кофеина и большому количеству антиоксидантов чай ​​ройбуш занимает лидирующие позиции с точки зрения его удивительной пользы для здоровья, пишет Express.co.uk.

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Чай ройбуш полон мощных ингредиентов, в том числе высоких доз витаминов, минералов и полифенолов, помогающих уменьшить возрастные заболевания и увеличить продолжительность жизни.

Снижает уровень сахара в крови

Известно, что содержание апсалатина в ройбуше помогает снизить риск диабета и снизить уровень сахара в крови.

В исследовании, опубликованном в Национальной библиотеке здравоохранения, было дополнительно проанализировано влияние аспалатина на гипергликемию и непереносимость глюкозы у диабетиков 2 типа.

Целью исследования было найти конкретный механизм антидиабетического действия аспалатина с использованием клеточной линии, полученной из скелетных мышц, и линии β-клеток поджелудочной железы, полученной от крыс, и изучить его влияние на модели диабета 2 типа на мышах.

Результаты показали, что доза аспалатина, содержащаяся в чае ройбуш, значительно подавляла повышение уровня глюкозы в крови натощак и улучшала непереносимость глюкозы.

Кроме того, аспалатин снижает экспрессию печеночных генов, связанных с глюконеогенезом и липогенезом.

"Эти результаты убедительно свидетельствуют о том, что аспалатин обладает антидиабетическим потенциалом", - отмечается в исследовании.Улучшает здоровье сердцаВ другом исследовании, опубликованном в Национальной библиотеке здравоохранения, изучалось влияние ройбуша на окислительный стресс, чтобы помочь уменьшить сердечно-сосудистые заболевания.

В исследовании приняли участие 40 добровольцев, которые ежедневно в течение шести недель употребляли шесть чашек ферментированного / традиционного ройбуша.

Биохимические параметры крови, указывающие на антиоксидантную активность и содержание, липидный профиль (общий холестерин, липопротеины низкой плотности - ЛПНП и липопротеины высокой плотности - уровни холестерина ЛПВП и триацилглицерина), а также функцию печени и почек измеряли в конце каждого периода исследования.

После употребления ройбуша было обнаружено значительное снижение плазменных маркеров перекисного окисления липидов наряду со снижением сывороточного холестерина ЛПНП.

"Подтверждая его популярность, потребление ферментированного традиционного ройбуша значительно улучшило липидный профиль, а также окислительно-восстановительный статус, которые имеют отношение к сердечным заболеваниям, у взрослых с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний", - заключило исследование.

Снизить риск рака

Считается, что чай также помогает предотвратить рак, поскольку он содержит кверцетин, химическое соединение растительного происхождения, которое назначают в форме капсул пациентам, страдающим раком.

Чай ройбуш улучшает здоровье и рост клеток и борется со свободными радикалами, а также восстанавливает вашу ДНК.

Он вызывает гибель раковых клеток и подавляет рост опухолей.

Чай ройбуш способствует выработке антител, укрепляющих иммунную систему.Витамины и минералыРойбуш известен высоким уровнем витамина С, который является одним из тех незаменимых витаминов, которые снижают риск простуды, гриппа или других неприятных вирусов, поскольку этот витамин укрепляет иммунную систему.

Ройбуш также содержит низкий уровень дубильных веществ, что является отличной новостью для всех людей с низким уровнем железа, поскольку известно, что дубильные вещества влияют на способность организма усваивать железо.

Те, кто пьёт ройбуш, также могут обнаружить, что крепкий напиток поможет повысить уровень меди, цинка, кальция, марганца, магния, калия и фтора, которые помогают организму оставаться в отличной форме.