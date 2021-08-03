Как жить дольше: эта простая и бесплатная ежедневная привычка увеличивает продолжительность жизни

Принято считать, что большинству взрослых необходимо от шести до девяти часов сна каждую ночь. / Pixabay

Почему одни люди живут дольше, чем другие, может показаться фундаментально загадочным, но наука продолжает открывать пути к долголетию.

Хорошая новость заключается в том, что многие привычки, ведущие к долгой жизни, зачастую обходятся недорого. Фактически, исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Aging Neuroscience, предложило бесплатный способ добиться долголетия, пшет Express.co.uk.

Согласно исследованию, регулярный режим сна может проложить путь к более долгой жизни.

Читайте такжеНаследственность или образ жизни: ученые назвали главный секрет долголетия

"Сон - это один из процессов, на который сильно влияет старение; однако на сегодняшний день было опубликовано мало исследований, посвященных оценке сна у долгожителей (в возрасте старше 85 лет)", - пишут исследователи.

Реклама

Чтобы исправить это, исследователи стремились охарактеризовать режим сна и биохимический профиль пожилых людей и сравнить их с молодыми людьми и пожилыми людьми.

На протяжении всего исследования проводился ряд тестов, таких как полисомнография, также называемая исследованием сна - комплексный тест, используемый для диагностики нарушений сна, - и анализы крови для оценки уровня холестерина.

Для оценки качества сна участников также были проведены анкетирование.

Что выяснили исследователи?

Самая старая когорта придерживалась строго регулярных графиков сна и бодрствования, а также имела более высокий уровень холестерина ЛПВП и более низкие уровни триглицеридов, чем у пожилых людей.

Холестерин ЛПВП - это вещество, естественным образом содержащееся в организме, которое может снизить риск сердечных заболеваний.

Точно так же триглицериды - это тип жира (липидов), который содержится в крови и является важным маркером здоровья сердца.

Высокий уровень триглицеридов в крови увеличивает риск сердечных заболеваний.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что регулярный сон может снизить риск сердечных заболеваний - главного убийцы во всем мире.

"В сочетании с благоприятным липидным профилем эти результаты подтверждают важность регуляции сна и липидного обмена для поддержания долголетия у людей", - заключили исследователи.

Липидный профиль - это анализ крови, который может определить количество холестерина и триглицеридов в крови.

Как сохранить регулярный режим сна

Принято считать, что большинству взрослых необходимо от шести до девяти часов сна каждую ночь.

"Определив, в какое время вам нужно проснуться, вы можете установить регулярный график отхода ко сну", - отмечает NHS.

Также важно стараться каждый день просыпаться в одно и то же время.

"Хотя может показаться хорошей идеей попытаться наверстать упущенное после плохой ночи, регулярные занятия также могут нарушить ваш режим сна", - поясняет NHS.

Завершение работы - важный этап подготовки ко сну.

NHS предлагает множество способов расслабиться:

Теплая ванна (не горячая) поможет вашему телу достичь температуры, идеальной для отдыха.

Составление списков дел на следующий день может упорядочить ваши мысли и очистить разум от любых отвлекающих факторов.

Расслабляющие упражнения, такие как легкая растяжка йоги, помогают расслабить мышцы. Не тренируйтесь энергично, так как это будет иметь обратный эффект.

Компакт-диски с расслабляющей музыкой работают с использованием тщательно описанного сценария, нежной гипнотической музыки и звуковых эффектов, чтобы расслабить вас.

Чтение книги или прослушивание радио расслабляет ум, отвлекая его.

Существует ряд приложений, помогающих уснуть.

Избегайте использования смартфонов, планшетов или других электронных устройств в течение часа или около того перед сном, поскольку свет от экрана на этих устройствах может негативно повлиять на сон.

"Если вам нужно больше идей, вы можете получить помощь и совет от терапевта", - отмечает NHS.