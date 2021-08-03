УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Как жить дольше: эта простая и бесплатная ежедневная привычка увеличивает продолжительность жизни

3 августа 2021, 14:25

Высокий уровень триглицеридов в крови увеличивает риск сердечных заболеваний.

Долголетие_руки_старение_здоровье
Принято считать, что большинству взрослых необходимо от шести до девяти часов сна каждую ночь. / Pixabay

Почему одни люди живут дольше, чем другие, может показаться фундаментально загадочным, но наука продолжает открывать пути к долголетию.

Хорошая новость заключается в том, что многие привычки, ведущие к долгой жизни, зачастую обходятся недорого. Фактически, исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Aging Neuroscience, предложило бесплатный способ добиться долголетия, пшет Express.co.uk.

Согласно исследованию, регулярный режим сна может проложить путь к более долгой жизни.

Читайте такжеНаследственность или образ жизни: ученые назвали главный секрет долголетия

"Сон - это один из процессов, на который сильно влияет старение; однако на сегодняшний день было опубликовано мало исследований, посвященных оценке сна у долгожителей (в возрасте старше 85 лет)", - пишут исследователи.

Реклама

Чтобы исправить это, исследователи стремились охарактеризовать режим сна и биохимический профиль пожилых людей и сравнить их с молодыми людьми и пожилыми людьми.

На протяжении всего исследования проводился ряд тестов, таких как полисомнография, также называемая исследованием сна - комплексный тест, используемый для диагностики нарушений сна, - и анализы крови для оценки уровня холестерина.

Для оценки качества сна участников также были проведены анкетирование.

Что выяснили исследователи?

Самая старая когорта придерживалась строго регулярных графиков сна и бодрствования, а также имела более высокий уровень холестерина ЛПВП и более низкие уровни триглицеридов, чем у пожилых людей.

Холестерин ЛПВП - это вещество, естественным образом содержащееся в организме, которое может снизить риск сердечных заболеваний.

Точно так же триглицериды - это тип жира (липидов), который содержится в крови и является важным маркером здоровья сердца.

Высокий уровень триглицеридов в крови увеличивает риск сердечных заболеваний.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что регулярный сон может снизить риск сердечных заболеваний - главного убийцы во всем мире.

"В сочетании с благоприятным липидным профилем эти результаты подтверждают важность регуляции сна и липидного обмена для поддержания долголетия у людей", - заключили исследователи.

Липидный профиль - это анализ крови, который может определить количество холестерина и триглицеридов в крови.

Как сохранить регулярный режим сна

Принято считать, что большинству взрослых необходимо от шести до девяти часов сна каждую ночь.

"Определив, в какое время вам нужно проснуться, вы можете установить регулярный график отхода ко сну", - отмечает NHS.

Также важно стараться каждый день просыпаться в одно и то же время.

"Хотя может показаться хорошей идеей попытаться наверстать упущенное после плохой ночи, регулярные занятия также могут нарушить ваш режим сна", - поясняет NHS.

Завершение работы - важный этап подготовки ко сну.

NHS предлагает множество способов расслабиться:

  • Теплая ванна (не горячая) поможет вашему телу достичь температуры, идеальной для отдыха.
  • Составление списков дел на следующий день может упорядочить ваши мысли и очистить разум от любых отвлекающих факторов.
  • Расслабляющие упражнения, такие как легкая растяжка йоги, помогают расслабить мышцы. Не тренируйтесь энергично, так как это будет иметь обратный эффект.
  • Компакт-диски с расслабляющей музыкой работают с использованием тщательно описанного сценария, нежной гипнотической музыки и звуковых эффектов, чтобы расслабить вас.
  • Чтение книги или прослушивание радио расслабляет ум, отвлекая его.

Существует ряд приложений, помогающих уснуть.

Избегайте использования смартфонов, планшетов или других электронных устройств в течение часа или около того перед сном, поскольку свет от экрана на этих устройствах может негативно повлиять на сон.

"Если вам нужно больше идей, вы можете получить помощь и совет от терапевта", - отмечает NHS.

здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Как жить дольше: эта простая и бесплатная ежедневная привычка увеличивает продолжительность жизни». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Всего за сутки в Гренландии растаяло 8,5 миллиарда тонн льда: кому угрожает большая водаВсего за сутки в Гренландии растаяло 8,5 миллиарда тонн льда: кому угрожает большая вода Летняя женская обувь, которую стыдно носить в 2021 годуЛетняя женская обувь, которую стыдно носить в 2021 году Катерина Павленко публично рассказала правду про песню Gо-A и ManeskinКатерина Павленко публично рассказала правду про песню Gо-A и Maneskin На смену ливням придет другая напасть: астролог рассказал о погоде в Украине в августе 2021На смену ливням придет другая напасть: астролог рассказал о погоде в Украине в августе 2021 Саудиты сделали сезонСаудиты сделали сезон

Последние новости

14:25

Как жить дольше: эта простая и бесплатная ежедневная привычка увеличивает продолжительность жизни

14:12

Убийство 6-летней девочки под Харьковом: 13-летний подросток был пьян Видео

14:00

Патрульный совершил ДТП на Хмельнитчине: погибла семья с маленьким ребенком Видео

13:56

Суду сорвало крышу: мощный ветер в Первомайске снес часть кровли здания инстанции и разнес документы Видео

13:38

В Минфине заявили об эффективности программы президента "Доступные кредиты 5-7-9%"

Реклама
13:37

Дима Монатик впервые объяснил разрыв с певицами Lida Lee и Nino Basilaya

13:36

На 8-м году войны Укрзализныця выплатила Сбербанку России $131 млн – СМИ

13:35

Украинцев поманили выплатами на детей до 150 тысяч: в чем суть реформы

13:31

Атака мощного циклона: украинцев предупредили о грозовых ливнях и шквалах с градом Видео

13:20

Ученые узнали, у каких родителей маленькие дети спят дольше Видео

13:09

Фронтмен Kadnay идет на Танці з зірками 2021

12:51

Раз плюнуть: в Запорожье торговка на рынке заплевывала овощи Видео

12:49

Paramount нанял новых сценаристов для перезапуска Черепашек-ниндзя

12:44

Дичь в Запорожье: стая собак насмерть загрызла женщину прямо на улице

12:39

"Это моя земля – она никогда не будет русской": Зеленский пообещал возврат Крыма в Украину Видео

12:29

Пара была бесплодной, пока не перестала есть один продукт: впечатляющая история Видео

12:22

"Мамасита": девушка Андрея Богдана вызывающе изогнулась в откровенном наряде

12:03

Укрзализныця начала активную фазу "Большой стройки" на границе с ЕС

11:50

"Гомики из Москвы понаехали": крымчанин жестко послал непрошеного гостя из РФ Видео

11:35

Эксперт рассказал, почему все больше и больше украинцев будут уезжать на заработки в ЕС Видео

Реклама
11:22

МакSим в реанимации начала самостоятельно дышать и садиться

11:09

Melovin предложил обратиться к психотерапевту всем, кто не поддерживает ЛГБТ

11:04

Скандал и позор перед Западом: эксперт рассказал, чем обернется Украине скандал с Чаусом Видео

10:57

Следующий штамм коронавируса будет убивать одного из трех человек: что думают ученые Видео

10:47

"Операция по ликвидации": за Шишовим была слежка, полиция об этом знала – Белорусский дом Видео

10:25

Останемся без денег и поддержки: чем Украине грозит скандал вокруг экс-судьи Чауса

10:24

"Подарок ко Дню независимости": Украина получит 2,7 млрд долларов от МВФ Видео

10:10

Названы шесть способов вкусно и здорово приготовить огурцы и это не салат: что с ними делать Видео

10:06

Можно ли жениться на Успение Пресвятой Богородицы: пора свадеб и народные традиции

09:59

Избивали людей ради развлечения: в Киеве задержали банду малолетних гопников

09:52

Под Житомиром пьяный парень убил отца и врезался на авто с маленькими дочерьми в столб Видео

09:35

Выходные в августе 2021: когда и сколько отдыхаем на День Независимости

09:27

Дорога Украины в НАТО и ЕС в обмен на СП-2: США и Европа приняли мощное решение в поддержку Киева Видео

09:12

COVID-19 в Украине не утихает: за сутки 827 новых случаев – в 3 раза больше, чем за минувшие 24 часа

09:01

В Киеве нашли повешенным пропавшего накануне главу Белорусского дома

08:48

Украину накроет мощный шторм: какие регионы в опасности Видео

07:56

"Зараза не уйдет": в Раде предупредили о новом локдауне и назвали сроки Видео

07:45

В поисках лучшей жизни: почему украинцы активно едут за границу мнение

07:20

Провал сценария РФ по Донбассу: у Кравчука заявили об опасности диалога Украины на вотчине Лукашенко Видео

07:17

Удар дождей с грозами: в Украину примчалось похолодание до +19

Реклама
07:01

На волоске от смерти: астролог рассказал, выживет ли певица МакSим

06:30

Почему дело Чауса не станет Уотергейтом для Зеленского мнение

06:02

"Как вам жара?": Маша Полякова без белья похвасталась кружевным нарядом

05:28

Новая военная операция России против Украины: политик раскрыл планы Кремля Видео

04:22

Почему вы не можете похудеть: названа главная привычка, которая тормозит процесс

03:50

Сладкоежкам на заметку: диетолог рассказала, как есть сладкое и не толстеть

03:02

Ученые пояснили, может ли "Лямбда"-штамм COVID-19 скрываться от иммунитета

02:38

"Сладенькая": голая Снежана Бабкина свела с ума поклонников идеальным телом

02:10

Врачи перечислили первые и опасные признаки атеросклероза Видео

01:37

Арктические морозы, пустыни и вечные торнадо: Украине предрекли опасную погоду и смену климата Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять