Как жить дольше: этот сок снижает риска рака, улучшает работу мозга и удлиняет жизнь

Крайне важно есть меньше насыщенных жиров, сахара и соли. / flickr.com/ Lavish

"Вы - то, что вы едите" - это утверждение, которое еще более актуально, когда речь идет о долголетии и снижении риска серьезных заболеваний.

Включив определенный напиток, вы получите множество полезных результатов.

Многочисленные исследования доказали, что употребление сока, богатого нитратами, помогает увеличить продолжительность жизни, пишет Express.co.uk.

Свекла приобретает насыщенный цвет благодаря беталаинам, которые являются водорастворимыми антиоксидантами.

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Согласно исследованиям, беталаины обладают химиопрофилактическими способностями против некоторых линий раковых клеток.

Беталаины считаются поглотителями свободных радикалов, которые помогают находить и уничтожать нестабильные клетки в организме.

Считается, что они помогают снизить риск некоторых видов рака.

В исследовании, опубликованном в Национальной библиотеке здравоохранения, изучалось влияние пищевых нитратов, содержащихся в свекле, на сосуды.

Было продемонстрировано, что диетические нитраты обладают целым рядом полезных сосудистых эффектов, включая снижение артериального давления, ингибирование агрегации тромбоцитов, сохранение или улучшение эндотелиальной дисфункции, повышение работоспособности у здоровых людей и пациентов с заболеванием периферических артерий.

В нем добавлено: "Традиционные средиземноморские и японские диеты считаются здоровыми. Оба связаны с низкой частотой сердечно-сосудистых заболеваний и долголетием. Эти диеты имеют несколько общих черт: они содержат много фруктов и овощей, рыбу и мало красного мяса. Ключевым полезным общим компонентом может быть высокое содержание нитратов в рационе.

"Исследования показали, что экстракт красной свеклы оказывает защитное действие на различные линии раковых клеток, таких как простата и грудь, печень, легкие, пищевод и кожа.

"Эти эффекты свеклы (сока) обычно приписывают бетанину, главному компоненту бетацианина, который обладает сильной антиоксидантной активностью и особенно высок в экстрактах бета-лана, полученных из культур волосистых корней красной свеклы.

"Свекла может представлять собой особенно безопасный источник пищевых нитратов, способный снизить, а не повысить риск рака. Действительно, свекольный сок получил широкое признание в качестве альтернативного лекарства для больных раком.

"Однако механизмы требуют дальнейшего уточнения".

Другие исследования показали, что увеличение оксида азота за счет потребления продуктов, богатых нитратами, таких как свекольный сок, представляет терапевтическую возможность для снижения сердечно-сосудистых, метаболических и когнитивных нарушений, которые обычно наблюдаются с возрастом.

Свекольный сок также помогает с микробиомом и улучшает показатели здоровья сердца и мозга.

Наличие дисбактериоза полости рта или низкого количества этих нитратредуцирующих бактерий с большим количеством нездоровых бактерий уменьшит количество доступного оксида азота для тела, чтобы улучшить кровоток.

Другие ключевые диетические советы

Крайне важно есть меньше насыщенных жиров, сахара и соли.

"Слишком много насыщенных жиров может увеличить количество холестерина в крови, что увеличивает риск развития сердечных заболеваний", - предупреждает NHS.

Насыщенные жиры - это жир, содержащийся в сливочном масле, сале, топленом масле, жирном мясе и сыре.

Диета с высоким содержанием насыщенных жиров связана с повышенным уровнем холестерина ЛПНП, обычно называемого "плохим" холестерином.

Это воскообразное вещество, которое может закупоривать артерии, повышая риск сердечных заболеваний.

"Употребление слишком большого количества соли может повысить кровяное давление, что увеличивает риск сердечных заболеваний или инсульта", - добавляет Национальная служба здравоохранения.