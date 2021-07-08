Как жить дольше: простой и быстрый ежедневный ритуал, который может продлить жизнь

Даже кажущиеся незначительными решения могут определить ход вашей жизни.
В зависимости от того, кого вы спросите, долголетие можно приписать хорошим генам или простой удаче. Однако есть средний путь, который ближе к истине - принятие решений о здоровом образе жизни.
Это связано с тем, что главные убийцы, такие как рак и болезни сердца, в различной степени можно изменить, если вы придерживаетесь здорового образа жизни. Более того, даже кажущиеся незначительными решения могут определить ход вашей жизни.
В статье, описывающей десять наиболее эффективных вмешательств, которые вы можете предпринять, Harvard Health включает в себя чистку зубной нитью и щеткой, пишет Express.co.uk.
"Плохое здоровье полости рта может иметь множество последствий", - объясняет здоровый организм.
"Это может привести к плохому питанию, боли и, возможно, даже к более высокому риску сердечных заболеваний и инсульта".
Несколько исследований установили связь между здоровьем полости рта и риском хронических заболеваний.
Ключевой вывод исследования, опубликованного в Journal of Periodontal, заключается в том, что использование зубной нитью и межзубных щеток связано с более низким риском новых сердечно-сосудистых событий у пациентов с ишемической болезнью сердца.
Межзубные щетки имеют маленькие щетинчатые головки, предназначенные для чистки между зубами, и они бывают разной ширины, чтобы соответствовать размеру промежутков.
Было обнаружено, что пародонтит - тяжелая инфекция десен - связан с ишемической болезнью сердца (ИБС) и инсультом.
Это заставило исследователей задаться вопросом, коррелирует ли улучшение привычек ухода за полостью рта со снижением риска сердечно-сосудистых событий.
В общей сложности 942 пациента с ишемической болезнью сердца (ИБС) были обследованы на пародонтит, и у всех была проведена оценка их привычек по уходу за полостью рта.
Исследователи обнаружили, что пациенты, которые сообщили о чистке межзубных промежутков, были моложе, с меньшей вероятностью были мужчины или страдали тяжелым периодонтитом, меньше подвергались курению, имели меньше отсутствующих зубов, меньше показателей налета и кровотечений при зондировании и значительно снижали скорректированный риск новых сердечно-сосудистых событий, чем у тех пациентов с ИБС, которые не сообщали о чистке межзубных промежутков.
"Эти результаты показывают, что чистка зубной нитью и чистка межзубных промежутков могут снизить риск новых сердечно-сосудистых событий у пациентов с ИБС", - пишут исследователи.
Они пришли к выводу: "Гипотеза о том, что чистка межзубных промежутков сама по себе снижает риск новых сердечно-сосудистых событий, должна быть изучена в интервенционном исследовании".
По данным клиники Майо, исследования также показали:
Плохое состояние зубов увеличивает риск бактериальной инфекции в кровотоке, которая может повлиять на сердечные клапаны. Здоровье полости рта может быть особенно важным, если у вас искусственные сердечные клапаны.
Характер потери зубов связан с ишемической болезнью сердца.
Существует тесная связь между диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также доказательства того, что лечение пародонта приносит пользу людям с диабетом.
Важные советы по здоровью полости рта
Согласно NHS, вы должны чистить зубы дважды в день зубной пастой с фтором.
"Зубной налет - это пленка бактерий, которая покрывает ваши зубы, если вы не чистите их должным образом. Он способствует заболеванию десен и кариесу", - предупреждает здоровый организм.
По мнению медперсонала, вы также должны ежедневно пользоваться зубной нитью или щеточкой для межзубных промежутков, чтобы удалять остатки пищи, мусор и налет между зубами.
"Меняйте зубную щетку каждые три месяца или чаще, если щетина растопыривается или изнашивается", - советует клиника Майо.
Вам также следует запланировать регулярные стоматологические осмотры и чистку, - советует медицинский орган.
"Также обратитесь к стоматологу, как только возникнет проблема со здоровьем полости рта".
Другие важные устные советы включают:
- Используйте жидкость для полоскания рта, чтобы удалить частицы пищи, оставшиеся после чистки зубов щеткой и зубной нитью.
- Придерживайтесь здоровой диеты и ограничьте потребление продуктов с добавлением сахара.
- Избегайте употребления табака.