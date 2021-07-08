Как жить дольше: простой и быстрый ежедневный ритуал, который может продлить жизнь

Несколько исследований установили связь между здоровьем полости рта и риском хронических заболеваний. / Pixabay

В зависимости от того, кого вы спросите, долголетие можно приписать хорошим генам или простой удаче. Однако есть средний путь, который ближе к истине - принятие решений о здоровом образе жизни.

Это связано с тем, что главные убийцы, такие как рак и болезни сердца, в различной степени можно изменить, если вы придерживаетесь здорового образа жизни. Более того, даже кажущиеся незначительными решения могут определить ход вашей жизни.

В статье, описывающей десять наиболее эффективных вмешательств, которые вы можете предпринять, Harvard Health включает в себя чистку зубной нитью и щеткой, пишет Express.co.uk.

"Плохое здоровье полости рта может иметь множество последствий", - объясняет здоровый организм.

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"Это может привести к плохому питанию, боли и, возможно, даже к более высокому риску сердечных заболеваний и инсульта".

Несколько исследований установили связь между здоровьем полости рта и риском хронических заболеваний.

Ключевой вывод исследования, опубликованного в Journal of Periodontal, заключается в том, что использование зубной нитью и межзубных щеток связано с более низким риском новых сердечно-сосудистых событий у пациентов с ишемической болезнью сердца.

Межзубные щетки имеют маленькие щетинчатые головки, предназначенные для чистки между зубами, и они бывают разной ширины, чтобы соответствовать размеру промежутков.

Было обнаружено, что пародонтит - тяжелая инфекция десен - связан с ишемической болезнью сердца (ИБС) и инсультом.

Это заставило исследователей задаться вопросом, коррелирует ли улучшение привычек ухода за полостью рта со снижением риска сердечно-сосудистых событий.

В общей сложности 942 пациента с ишемической болезнью сердца (ИБС) были обследованы на пародонтит, и у всех была проведена оценка их привычек по уходу за полостью рта.

Исследователи обнаружили, что пациенты, которые сообщили о чистке межзубных промежутков, были моложе, с меньшей вероятностью были мужчины или страдали тяжелым периодонтитом, меньше подвергались курению, имели меньше отсутствующих зубов, меньше показателей налета и кровотечений при зондировании и значительно снижали скорректированный риск новых сердечно-сосудистых событий, чем у тех пациентов с ИБС, которые не сообщали о чистке межзубных промежутков.

"Эти результаты показывают, что чистка зубной нитью и чистка межзубных промежутков могут снизить риск новых сердечно-сосудистых событий у пациентов с ИБС", - пишут исследователи.

Они пришли к выводу: "Гипотеза о том, что чистка межзубных промежутков сама по себе снижает риск новых сердечно-сосудистых событий, должна быть изучена в интервенционном исследовании".

По данным клиники Майо, исследования также показали:

Плохое состояние зубов увеличивает риск бактериальной инфекции в кровотоке, которая может повлиять на сердечные клапаны. Здоровье полости рта может быть особенно важным, если у вас искусственные сердечные клапаны.

Характер потери зубов связан с ишемической болезнью сердца.

Существует тесная связь между диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также доказательства того, что лечение пародонта приносит пользу людям с диабетом.

Важные советы по здоровью полости рта

Согласно NHS, вы должны чистить зубы дважды в день зубной пастой с фтором.

"Зубной налет - это пленка бактерий, которая покрывает ваши зубы, если вы не чистите их должным образом. Он способствует заболеванию десен и кариесу", - предупреждает здоровый организм.

По мнению медперсонала, вы также должны ежедневно пользоваться зубной нитью или щеточкой для межзубных промежутков, чтобы удалять остатки пищи, мусор и налет между зубами.

"Меняйте зубную щетку каждые три месяца или чаще, если щетина растопыривается или изнашивается", - советует клиника Майо.

Вам также следует запланировать регулярные стоматологические осмотры и чистку, - советует медицинский орган.

"Также обратитесь к стоматологу, как только возникнет проблема со здоровьем полости рта".

Другие важные устные советы включают: