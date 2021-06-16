Как жить дольше: три чая, которые помогут снизить риск рака, сердечных приступов и инсульта

Эти защитные растительные соединения могут помочь защитить от повреждения свободными радикалами / pixabay

Долгая и здоровая жизнь не всегда сводится к жизни, полной лишений и подсчета калорий.

Часто это могут быть простые радости жизни, которые, как говорят, приносят большую пользу для здоровья, когда речь идет о снижении риска рака, сердечных приступов и инсультов.

Любители чая радуются, ведь это три лучших чая, которые помогут вам продлить жизнь, пишет Express.co.uk.

Чай ройбуш

Чай, который выращивают исключительно в провинции Западный Кейп в Южной Африке, не только восхитителен, но и может похвастаться множеством полезных для здоровья свойств, помогающих продлить жизнь.

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Польза для здоровья чая ройбуш включает поддержку здорового сердца, профилактику рака, управление и профилактику диабета, поддержку здорового пищеварения, борьбу с воспалениями, укрепление костей, поддержку потери веса, замедление процесса старения, лечение артериального давления, поддержку здоровой кожи, борьбу с перхотью и поддержание здоровья почек.

Основное питательное преимущество чая ройбуш заключается в его высоком содержании антиоксидантов и в том, что он является источником некоторых уникальных полифенолов, включая аспалатин.

Эти защитные растительные соединения могут помочь защитить от повреждения свободными радикалами, которое приводит к таким состояниям, как диабет, болезни сердца и, возможно, рак.

Считается, что чай также помогает предотвратить рак, поскольку он содержит кверцетин, химическое соединение растительного происхождения, которое вводят в форме капсул пациентам, страдающим раком.

Чай ройбуш улучшает здоровье и рост клеток и борется со свободными радикалами, а также восстанавливает вашу ДНК.

Он вызывает гибель раковых клеток и подавляет рост опухолей.

Чай ройбуш способствует выработке антител, укрепляющих иммунную систему.

Ромашковый чай

Один из наиболее важных механизмов ромашкового чая - его мощные антиоксидантные и антибактериальные свойства.

Способность ромашки увеличивать продолжительность жизни обусловлена ​​ее сильной способностью успокаивать и расслаблять нервы.

В исследовании, проведенном Медицинским отделением Техасского университета, было проанализировано 1677 мексиканских американских мужчин и женщин в возрасте старше 60 лет и проанализировано, как потребление ромашкового чая способствует долголетию.

Исследование показало, что чай помог снизить риск смертности почти на треть по сравнению с теми, кто не пил чай.

По словам авторов исследования, предыдущие исследования показывают, что черный и зеленый чай связаны с уменьшением проблем с сердцем, более низким риском развития рака и более низкими показателями смертности.

Зеленый чай

Зеленый чай обеспечивает сильную иммунную поддержку для борьбы с болезнями и продления качественной жизни.

Листья зеленого чая содержат мощные антиоксиданты, называемые полифенолами, которые помогают предотвратить рак, болезни сердца, остеопороз и другие хронические проблемы.

Исследователи обнаружили, что из более чем 100000 взрослых китайцев, которых они отслеживали, те, кто пил зеленый чай не менее трех раз в неделю, с меньшей вероятностью страдали от сердечного приступа или инсульта в течение следующих семи лет.

У любителей чая также была немного более продолжительная продолжительность жизни.

На сайте здоровья добавлено: "В возрасте 50 лет они могут рассчитывать прожить чуть более года дольше, чем их сверстники, которые не были постоянными потребителями зеленого чая".

Одно из основных преимуществ зеленого чая, которое может способствовать продлению жизни, заключается в том, что его свойства могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Отделение медицинских наук Медицинской школы Уорика пришло к выводу, что данные исследований свидетельствуют о том, что зеленый чай благоприятно влияет на риск, связанный с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Было обнаружено, что зеленый чай вызывает статистически значимое снижение общего холестерина, холестерина ЛПНП (плохого) и артериального давления.